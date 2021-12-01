Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

Сара звонит Исааку: — Исаак, приходи вечером — Абрам уходит. — А как я узнаю, шо он ушел? — Я копеечку во двор брошу, она зазвенит — ты и приходи. Вечер пришел. Абрам ушел. Сара бросила копеечку. Исаака все нет и нет, слышно — он чего-то во дворе возится. Сара в окно выглянула и кричит: — Исаак, ты шо там делаешь? — Деньги ищу. — От жлобская натура, я копейку уже давно на ниточке подняла!



Ковбой влетает в бар с кольтом в руке и кричит: — Я хочу знать, кто из вас спал с моей женой ! Молчание. Потом из дальнего угла бара раздается: — На всех у тебя патронов не хватит!

— Приходит мужик домой с пылесосом. — Жена: — Ты что пылесос купил? — Нет, не купил, сегодня встретил твою подругу. Мы пошли к ней выпили, закусили. Тут она разделась и говорит мне ласково: "Бери что хочешь! " — И что? — Ну я и взял пылесос, в хозяйстве все пригодиться!



— Муха спрашивает комара с перевязанным членом : Что случилось с членом? Комар отвечает, что ночью очень хотел засадить светлячку, но ,к сожалению, это оказался окурок !

— Доктор, мой муж хочет интенсивный секс каждый день ?Что мне делать?Срочно дайте ему мой номер телефона!

— Золушка: Принц,туфелька подошла ,когда свадьба?Принц: Знаю я вас прошмандовок ,теперь будем мерить бюстгальтер!