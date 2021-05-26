Любопытные факты о Нью-Йорке: 15 вещей, которых вы не знали

Немногие города в мире имеют очарование полного жизни Нью-Йорка, в котором на протяжении поколений встречаются различные культуры. Художники любят город, который приносит им вдохновение. Они часто называют его «Большое яблоко» или «Город, который никогда не спит». Этот удивительный город полон загадок и тайн, о которых знают только те, кто давно живет в нем. Мы хотим рассказать вам некоторые факты о Нью-Йорке, о которых вы вряд ли слышали.
Нью-Йорк производит более 14 миллионов тонн отходов год
В Нью-Йорке есть небоскреб без окон, который является противоядерным убежищем с собственными запасами воды и газа
Жители Нью-Йорка могут позвонить по номеру 311, чтобы посадить дерево возле своего дома
Остров Манхэттен был куплен голландцами у коренных американцев по цене, эквивалентной сегодняшней тысяче долларов
Улица Уолл-стрит получила свое название от стены, которую в XVII веке построили голландские купцы для защиты от пиратов и коренных американцев
В нью-йоркском метро есть много секретных и заброшенных станций. Одна из них находится под ратушей
В Нью-Йорке лицензия на работу в такси в прошлом могла стоить миллион долларов. Сегодня цены упали благодаря каршерингу и Uber
В нью-йоркском метро во время сильных морозов подогревают рельсы, чтобы избежать обледенения
В городе был обнаружен вид муравья, который обитает исключительно между 63-й и 76-й улицами. Его назвали ManhattAnt
Разрешение на работу киоска по продаже хот-догов в самых популярных районах Нью-Йорка может стоить до 4 миллионов долларов в год
48% ДНК, найденной в нью-йоркском метро, принадлежит бактериям, организмам и формам жизни, которых нет в базе данных
В Нью-Йорке 42 здания таких огромных размеров, что у них есть собственный почтовый индекс
Пустующего жилья в городе в 3 раза больше, чем бездомных
Нью-Йорк — самый многоязычный город в мире. 37% людей, живущих в нем, родились в других странах, и они разговаривают на 800 разных языках
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