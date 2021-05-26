Любопытные факты о Нью-Йорке: 15 вещей, которых вы не знали

Немногие города в мире имеют очарование полного жизни Нью-Йорка, в котором на протяжении поколений встречаются различные культуры. Художники любят город, который приносит им вдохновение. Они часто называют его «Большое яблоко» или «Город, который никогда не спит». Этот удивительный город полон загадок и тайн, о которых знают только те, кто давно живет в нем. Мы хотим рассказать вам некоторые факты о Нью-Йорке, о которых вы вряд ли слышали.

Нью-Йорк производит более 14 миллионов тонн отходов год

В Нью-Йорке есть небоскреб без окон, который является противоядерным убежищем с собственными запасами воды и газа