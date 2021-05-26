Популярные статьи

Свежие комментарии

Любопытные факты о Нью-Йорке: 15 вещей, которых вы не знали

Немногие города в мире имеют очарование полного жизни Нью-Йорка, в котором на протяжении поколений встречаются различные культуры. Художники любят город, который приносит им вдохновение. Они часто называют его «Большое яблоко» или «Город, который никогда не спит». Этот удивительный город полон загадок и тайн, о которых знают только те, кто давно живет в нем. Мы хотим рассказать вам некоторые факты о Нью-Йорке, о которых вы вряд ли слышали.

Нью-Йорк производит более 14 миллионов тонн отходов год

Нью-Йорк

В Нью-Йорке есть небоскреб без окон, который является противоядерным убежищем с собственными запасами воды и газа

Нью-Йорк

Жители Нью-Йорка могут позвонить по номеру 311, чтобы посадить дерево возле своего дома

Нью-Йорк

Остров Манхэттен был куплен голландцами у коренных американцев по цене, эквивалентной сегодняшней тысяче долларов

Нью-Йорк

Улица Уолл-стрит получила свое название от стены, которую в XVII веке построили голландские купцы для защиты от пиратов и коренных американцев

Нью-Йорк

В нью-йоркском метро есть много секретных и заброшенных станций. Одна из них находится под ратушей

Нью-Йорк

В Нью-Йорке лицензия на работу в такси в прошлом могла стоить миллион долларов. Сегодня цены упали благодаря каршерингу и Uber

Нью-Йорк

В нью-йоркском метро во время сильных морозов подогревают рельсы, чтобы избежать обледенения

Нью-Йорк

В городе был обнаружен вид муравья, который обитает исключительно между 63-й и 76-й улицами. Его назвали ManhattAnt

Нью-Йорк

Разрешение на работу киоска по продаже хот-догов в самых популярных районах Нью-Йорка может стоить до 4 миллионов долларов в год

Нью-Йорк

48% ДНК, найденной в нью-йоркском метро, принадлежит бактериям, организмам и формам жизни, которых нет в базе данных

Нью-Йорк

В Нью-Йорке 42 здания таких огромных размеров, что у них есть собственный почтовый индекс

Нью-Йорк

Пустующего жилья в городе в 3 раза больше, чем бездомных

Нью-Йорк

Нью-Йорк — самый многоязычный город в мире. 37% людей, живущих в нем, родились в других странах, и они разговаривают на 800 разных языках

Нью-Йорк

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть : 

За какие стихи воры в законе полюбили Есенина https://otari.mirtesen.ru/blog/43158178958

Почему чёрный квадрат Малевича – это шедевр? https://otari.mirtesen.ru/blog/43832063794/                                    

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43549018640/)

11
Обсудить

Картина дня

наверх