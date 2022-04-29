Что на Руси называли «задницей» на самом деле

Это, слово приобрело неприличный и даже ругательный смысл сравнительно недавно, не раньше середины XIX века. В то же время, «задница» упоминается уже в средневековых письменных памятниках культуры, причем не художественных или развлекательных, а правовых. Очевидно, что имело оно иное значение, хотя похожую этимологию – от слов «сзади» или «позади». Что и у кого находилось сзади — ответ может дать знаменитый средневековый свод законов «Русская правда», а также ученые-историки.

Что было наследством

В статьях Пространной Правды (список Русской Правды, датируемый XIII-XV веками) под номером 90-95 и 98-100 описывается процесс разделения наследства, которое не было распределено по прямому завещанию – той самой «задницы». В комментариях к этим статьям известный русский историк Б.Д. Греков дает пояснение о том, что в отечественной историографии существуют разные точки зрения на содержание данной части наследства. Согласно первой, в «задницу» входило только движимое имущество, иные же включают в его состав и недвижимое – хозяйственные и жилые постройки. В самой Правде указывается на «дом», «двор» и «товар», что делает вторую характеристику, на первый взгляд, более точной.

Дела сословные

Наследование различалось в зависимости от социального слоя, к которому принадлежал умерший и его семья.

По Троицкому I Списку Пространной Правды, задница смердов переходила к князю или монастырю безоговорочно (что косвенно свидетельствует об активном процессе закрепощения свободных общинников в период формирования списка), в то время как имущество бояр и дружинников распределялось епископом между сыновьями («дети тяжутся о задници»). Кроме того, явно наметился социальный сдвиг в отношении женщин: в случае отсутствия братьев, данное наследство получали дочери, и оно шло в счет их приданого.

Для низших слоев тоже была определенная поблажка. Так, при наличии у умершего свободного человека детей от рабыни, те дети не получали ничего, но становились свободными вместе с матерью.

Итак, уже в средневековой Руси вставала проблема распределения остатков имущества, не охваченных прямой волей завещателя. Исследование термина «задница» позволило раскрыть то, как обычное право старалось урегулировать этот вопрос, а вместе с этим и обнаружить эволюцию сословного строя Древней Руси.

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