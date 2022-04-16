Немного безумных фактов, которые взорвут ваш мозг

Мир вокруг нас прекрасен и непредсказуем. Пытливые умы никогда не перестают разгадывать удивительные загадки и доказывать безумные теории. В этом посте вы узнаете факты, которые покажутся нереальными, но они являются абсолютной правдой.

1.

Наш мозг по-разному реагирует на вербальные и невербальные задачи. Оказывается, мы лучше понимаем язык жестов на подсознательном уровне.

2.

Кофе значительно изменяет вкусовые восприятия. Вот почему мы любим есть что-нибудь сладкое с этим напитком.

3.

Отвержение и физическая боль, для нашего мозга — это одно и то же. Сенсорные рецепторы активируются, когда нас отвергают, и те же рецепторы «работают», когда мы чувствуем боль.

4.

Обезьянам кажется, что они видят лица на неодушевленных предметах, но это оптическая иллюзия. Поэтому обезьяны представляют своих врагов во всем, что их окружает.

5.

Матрас удваивает свой вес после 10 лет использования, собирая пыль и пылевых клещей. В течение всего этого времени паразиты поедают крошечные кусочки нашей кожи, которые попадают в складки матраса.

6.

Ночью наши межпозвоночные диски расслабляются и расширяются. Вот почему утром мы на 1% выше, чем вечером.

7.

На коже человека больше форм жизни, чем людей на нашей планете.

8.

Каждый день мы «делимся» своим телом с 90 триллионами бактерий.

Элвис Пресли был от природы блондином. Король рок-н-ролла был уверен, что темные волосы лучше подчеркивают цвет его глаз.

9.

Вероятность умереть по дороге, чтобы купить лотерейный билет, выше, чем возможность на самом деле выиграть в лотерею.

10.

Пессимизм наследуется генетически. Люди, которые мыслят негативно, часто имеют мутированный ген ADRA2b.

11.

Наша улыбка имеет 3 функциональных типа: привлекательная, улыбка превосходства и похвалы. Кроме того, большая скуловая мышца каждый раз ведет себя по-разному.

12.

В мире больше людей, страдающих ожирением, чем голодающих. 30% населения Земли имеют излишки жира, и 5% этих людей умирают от этой болезни.