А вы знали об этом? Часть 1

1. Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница" !

2. Мало кто знает, что когда Толстому было уже за восемьдесят, а его жене за шестьдесят, у него появился секретарь с многозначительной фамилией и выразительными семитскими чертами лица – Чертков, которому в сентябре 1909 года Толстой завещал все права на свои сочинения.И это все притом, что жена его, между прочим, не просто наследница, но и самый основной соучастник в многочисленных трудах писателя.И после всех этих просто колоссальных трудов, на склоне лет ее поджидает удивительнейший сюрпризец – молоденький педераст, подменивший ее в постели убеленного сединами старца – «зеркала русской революции».Семейный кошмар достиг кульминации, когда жена обвинила графа в педерастии, в истерике грозя застрелить Черткова. И все это – на глазах взрослых детей…

3. Александр I назначил Армана Эммануила Ришелье, который был прапраправнучатым племянником известного кардинала Ришелье, на должность градоначальника Одессы.В результате Одесса сделала такие успехи за десятилетие, как ни одна страна в мире". Доход города был увеличен в 25 раз, в Одессе отсутствовала коррупция, улицы были безопасны и чисты. Жители Одессы благодарили герцога Ришелье, и когда тот решил вернуться во Францию после падения Наполеона Бонапарта, то несли его на руках.Правда, с женой у Армана не сложилось и в свадебное путешествие по Франции и Швейцарии герцог Ришелье отправился без жены, поскольку у неё был большой горб.Что поделаешь , брак был формальным, поскольку в XVIII веке союзы среди высшей аристократии заключались не по любви, а по выгоде!

4. Корона Екатерины I, так же как и ее судьба, уникальна и отличается от всех других императорских регалий, сохранившихся до нашего времени. Для начала – это первая императорская корона в России. Сам Петр I венчался на царство шапкой Мономаха. А вот жену свою Петр Алексеевич уже короновал. Поэтому для церемонии, состоявшейся 7 мая 1724 года, потребовалась корона. Очевидцы коронации описывали эту корону так :«…Корона нынешней императрицы… украшена весьма дорогими каменьями и большими жемчужинами. В числе последних есть будто бы такие, из которых каждая стоила 1000 и 2000 рублей. Кроме того, в этой короне есть дорогой и невероятной величины рубин, длиною почти в палец, над которым находится маленький ажурный крест из бриллиантов…»Однако ничего из этого великолепия до нашего времени не дошло, поскольку все драгоценные камни были сняты с короны почти сразу поле коронации.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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