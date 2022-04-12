Почему советская власть боялась политических анекдотов

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Политический анекдот – это явление, можно сказать, уникальное. В наше время – берем весь 21-й век, много таких веселых историй. Их можно назвать анекдотами о политиках, но не политическими анекдотами. Почему так? И об этом речь в статье тоже пойдет. Впрочем, в последние годы (2021-й, 2022-й) все же появляются именно политические анекдоты, потому что они соответствуют всем признакам «произведения искусства», о котором идет речь. Может быть, пока не очень понятно, но далее всё будет объясняться.

Для затравки, один анекдот про Горбачева:

у Михаила Сергеевича, который уже давно отошел от дел, берут интервью журналисты и спрашивают:

- Скажите, в чем секрет вашего долголетия? Вам ведь уже больше 90 лет…

Цель любого политического анекдота – критиковать власть. Но не во все времена такие анекдоты рождаются. По состоянию на 2022 год, действует статья об ответственности за оскорбление власти. Не всё так страшно. Можно критиковать даже самого президента. Можно сочинять про него и про других анекдоты. Главное – не оскорблять. Иначе наступит ответственность.

До этого – в 90-х, например, была объявлена полная свобода слова. И тогда, как видится, политические анекдоты немного «просели».

Нет смысла вкладывать критику в остроумную короткую историю, если можно прямым текстом сказать: «Ельцин - …». Подставьте любое слово. И никакой ответственности тогда за это не было. Но вернемся к советским временам.

Анекдоты и СССР

Однопартийная система, четкая вертикаль власти, широкие полномочия органов государственной безопасности, запрет на свободу слова и так далее. При этом народу необходимо было высказываться, выпускать пар. Чтобы разрядиться, придумывали политические анекдоты, в которые закладывали критику власти.

Естественно, такие анекдоты нельзя было спокойно везде и всюду рассказывать. Ими делились с проверенными людьми. При Сталине за обидный анекдот о вожде могли расстрелять. Позже – отправить в лагеря надолго. Поэтому политические анекдоты рассказывали на кухнях, в кругу друзей, которые точно не подведут. Промашки все же были. Писали доносы, заводили дела.

Еще один политический анекдот, за который, думается, Сталин бы не расстрелял:

футбол. На стадионе играют Сборная России и Сборная Германии. Немцы ведут в счете – 2:0. На трибуне сидит дедушка-ветеран – ярый болельщик. Он не выдерживает и кричит:

- Ребята! Ну, что же вы вторите?! Мы этих немцев в Сталинграде били, под Курском били, в Берлине били! А вы…

Рядом сидит грузин и говорит:

- Э, слюшай, дэд! Раньше у вас бил другой трэнэр.

В сталинские времена про Иосифа Виссарионовича рассказывали другие анекдоты. Не только про Сталина. Про Брежнева есть анекдот:

Леонид Ильич ходит по Кремлю и всех спрашивает:

- Ты «Малую Землю» читал (прим.: книга за авторством Брежнева)?

Каждый ему отвечает:

- Да, Леонид Ильич! Конечно же, читал! Замечательное произведение.

Брежнев тогда говорит задумчиво:

- Что ли тоже почитать!?

Это анекдот, который, наверное, нужно теперь объяснять. Брежнев написал «Малую Землю» - про то, как он воевал под Новороссийском в годы войны. Но дело в том, что сам Леонид Ильич ничего не писал. За него работали другие авторы.

Почему советская власть боялась анекдотов

Рассказывать анекдоты – это форма протеста. Это критика власти. Это, если хотите, манифесты против властей.

Поэтому власть боялась анекдотов. Она опасалась, что диссиденты, используя веселые истории, расшатает общество и случится что-то неприятное. Например, госпереворот.

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