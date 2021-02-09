 5 путешественников, бесследно исчезнувших при загадочных обстоятельствах  

Нередко средства массовой информации сообщают нам о без вести пропавших людях, чье исчезновение было настолько внезапным и загадочным, что кровь стынет в жилах. Хотелось бы рассказать о пяти путешественниках , таинственно и бесследно исчезнувших при загадочных обстоятельствах :

1. Джон Рид

В 1980 году 28-летний Джон Рид покинул свой родной город Твин Сити в Калифорнии и отправился в Бразилию. Он надеялся найти потерянный город Акатор, древнюю подземную цивилизацию, которая, предположительно, оставалась тайной амазонских джунглей в течение тысяч лет. Рид узнал о городе из книги под названием «Хроника Акатора». Автор этой книги, Карл Бруггер, написал ее после того, как узнал об Акаторе от бразильского гида Татунки Нары, который утверждал, что когда-то был вожаком племени, которое управляло городом 3000 лет назад. Татунка жил в деревне Барселос и владел прибыльным бизнесом по организации прогулок туристов в джунгли для поиска Акатора. Рид решил сопровождать Татунку в одной из его экспедиций. Он оставил свои вещи и обратный авиабилет в своем гостиничном номере в Манаусе, но так и не вернулся за ними.

В конечном счете выяснили, что Татунка Нара на самом деле немецкий гражданин по имени Гантэр Хок. Татунка утверждал, что Рид убежал и скрылся в джунглях после того, как они решили вернуться в Барселос. Однако Рид не был единственным человеком, исчезнувшим при подозрительных обстоятельствах в компании Татунки. В 1980‑х швейцарец по имени Герберт Уоннер и шведка по имени Кристин Хеюзр также загадочно исчезли во время экспедиции Татунки. Позже была найдена челюстная кость Уоннера. Кроме того, Карл Бруггер, автор книги, которая вдохновила Джона Рида, был застрелен на улицах Рио в 1984 году. Власти до сих пор полагают, что Гантэр Хок был ответственным за убийство Бруггера и эти три исчезновения, но нет достаточных доказательств, чтобы предъявить ему обвинения.

2. Франк Ленц

Большое количество людей исчезло, пытаясь самостоятельно облететь вокруг света. Однако исчезновение Франка Ленца во время попытки обогнуть земной шар имеет уникальное отличие. 25-летний Ленц был велосипедистом родом из Пенсильвании, который хотел объехать на велосипеде весь мир, и, по его расчетам, поездка должна была занять два года. Ленц начал свое путешествие в Питтсбурге 25 мая 1892 года и провел следующие несколько месяцев, путешествуя по Северной Америке, прежде чем приплыл в Азию. К маю 1894 года Ленц проехал на велосипеде Тебриз, Иран, и его следующим пунктом назначения был находящийся на расстоянии 450 километров Эрзурум, Турция. Но Ленц не приехал в Эрзурум, и его никогда больше не видели. Его семья и друзья решили организовать поиски. К сожалению, Ленц путешествовал по Турции во время пика армянской резни середины 1890‑х. В течение этого жуткого времени Османская империя убила десятки тысяч армян, и, возможно, Ленц стал их случайной жертвой. Когда другой велосипедист по имени Уильям Сэчтлебен поехал в Эрзурум, чтобы отыскать Ленца, он выяснил, что Ленц, возможно, проезжал через небольшую турецкую деревню в Курдистанском регионе, где он непреднамеренно оскорбил курдского атамана. Жаждя возмездия, атаман приказал бандитам убить Ленца и похоронить его тело. Предполагаемые убийцы были обвинены в смерти Ленца, но большинство из них сбежали или умерли, прежде чем их смогли заключить в тюрьму. Турецкое правительство в конечном счете согласилось выплатить компенсацию семье Ленца, но его тело так и не нашли.

3. Этторе Майорана

Этторе Майорана был достаточно известным итальянским физиком-теоретиком. В 1938 году Майорана работал преподавателем физики в университете Неаполя. 25 марта он написал странную записку директору университета, заявив, что принял «неизбежное» решение, и принес извинения за любое «неудобство», которое может быть вызвано его исчезновением. Он также отправил сообщение своей семье с просьбой, чтобы они не проводили слишком много времени, оплакивая его. Майорана снял большую сумму денег с банковского счета и сел на лодку до Палермо. После прибытия в Палермо Майорана отправил другое сообщение директору, сообщив, что он пересмотрел свое решение совершить самоубийство и планирует вернуться домой. Майорану видели садящимся на судно в Неаполь, но загадочно исчез. Существовало огромное количество теорий исчезновения Майораны: самоубийство, побег из страны, чтобы начать новую жизнь, и даже возможное сотрудничество с Третьим Рейхом. Эта тайна оставалась неразгаданной до 2008 года, когда нашелся свидетель, утверждавший, что он встретил Майорану в Каракасе в 1955 году. Этот человек предположительно жил в Аргентине в течение многих лет, и свидетель даже предоставил его фотографию. После анализа человека на фотографии и сравнения его с фотографиями Майораны, следователи пришли к выводу, что большое количество общих черт может свидетельствовать о том, что на них один и тот же человек. Расследование исчезновения Этторе Майораны все еще продолжается, но полная история о том, что произошло, остается загадкой.

4. Вирджиния Карпентер

В 1946 году город Тексаркана стал местом рождения ужасной тайны, когда неопознанный человек, известный как Призрачный Убийца, убил пять человек. Молодая девушка по имени Вирджиния Карпентер знала трех жертв и стала центром, к которому вели все ниточки, всего два года спустя. 1 июня 1948 года 21-летняя Карпентер отправилась из Тексарканы в шестичасовую поездку на поезде в Дентон, где она была зарегистрирована в Государственном колледже Техаса для женщин. После прибытия тем вечером Карпентер взяла такси от вокзала до общежития колледжа. Однако, вспомнив, что забыла свою сумку, она вернулась на станцию. Когда Карпентер узнала, что багаж еще не привезли, она отдала свой билет таксисту, Джеку Закари, и заплатила ему, чтобы он забрал багаж следующим утром. Закари отвез Карпентер в общежитие, где, по его словам, она пошла поговорить с двумя молодыми людьми в кабриолете.

На следующий день Закари взял багаж Карпентер и оставил его перед общежитием, где он был невостребованным в течение двух дней. Когда работники колледжа и семья Карпентер поняли, что никто из них не получал известий от нее в течение долгого времени, они объявили ее пропавшей без вести. Кем были эти двое молодых людей в кабриолете, так никогда и не узнали. Однако некоторое подозрение пало на Закари, который имел судимости и был известен тем, что применял насилие к своей семье. Жена Закари первоначально сказала полиции, что он вернулся домой вскоре после того, как высадил Карпентер, но несколько лет спустя она утверждала, что ее алиби было ложным — Закари на самом деле приехал домой на несколько часов позже. Тем не менее не было никаких доказательств причастности Закари к исчезновению Вирджинии Карпентер, и никаких ее следов так и не нашли.

5.Бенджамин Батерст

Бенджамин Батерст был амбициозным 25-летним британским послом. Он был отправлен из Лондона в Вену в 1809 году в надежде на улучшение британо-австрийских отношений. Однако, когда французские вооруженные силы вторглись в Вену, Батерст отправился назад домой. 25 ноября он и его личный камердинер остановились в городе Перлеберг, Германия, и зарегистрировались в White Swan Inn. Батерст намеревался продолжить поездку тем же вечером, после того как его камердинер поменяет лошадей в их повозке. Наконец, приблизительно в 21:00 Батерст узнал, что лошади готовы. Он вышел из своей комнаты, чтобы, по-видимому, направиться к повозке, и исчез.

Два дня спустя пальто Батерста было обнаружено в постройке, принадлежавшей человеку, который работал в White Swan Inn. Мать этого человека утверждала, что нашла пальто в гостинице и принесла его домой, но один свидетель утверждал, что видел, как Батерст шел к постройке тем вечером, когда исчез. Брюки Батерста были скоро найдены в лесистой местности приблизительно в пяти километрах от города. В брюках лежало незаконченное письмо жене Батерста, в котором он выражал свой страх, что не вернется домой в Англию.

Ходили слухи, что французские солдаты похитили Батерста, но правительство отрицало эти обвинения. В 1862 году под домом, который когда-то принадлежал сотруднику White Swan Inn, был найден скелет. Останки не смогли идентифицировать как Бенджамина Батерста, и поэтому его исчезновение остается нерешенной тайной больше 200 лет.

Источник : https://bigpicture.ru/10-puteshestvennikov-bessledno-ischezn...

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