В 1972 году к задней двери дома своего хозяина один пес принес нечто странное. На вершине скалы в Спрингфилде, штат Нью-Джерси он по запаху нашел почти полностью разложившееся человеческое предплечье, и притащил своему хозяину, который с ужасом понял, что это такое.

Мужчина сообщил об этом в полицию, и после непродолжительных поисков обнаружили останки тела. Они принадлежали Жаннет ДеПалма (Jeannette DePalma), девочке-подростку, которая пропала шесть недель назад. Полицейские нашли не только ее разложившееся тело, но и странные предметы. Поползли слухи, что девушку принесли в жертву на местном шабаше ведьм.

Другие считали, что ее убили сатанисты, совершая ритуал. Однако самым странным в этом убийстве было то, что никто не хотел о нем говорить, когда планировалось писать статью. Даже спустя 30 лет люди, которые жили в этом районе, отказывались комментировать или высказывать свое мнение о том, что, по их мнению, произошло. Ни один из опрошенных не пожелал назвать свое настоящее имя, и это касалось даже местного полицейского управления.



Зацепки в деле появились неожиданно. Люди стали присылать анонимные письма, не указывая имен и адресов. В одном из писем говорилось, что вокруг тела Жаннет были сложены бревна и что автор письма не мог назвать своего имени по многим причинам, которые он тоже не мог назвать. Другой анонимный автор написал, что он или она знал о шабаше ведьм в этом районе, на котором на Хэллоуин планировалось принести в жертву ребенка.

Еще в одном письме говорилось, что мама писавшего знала ДеПалма, и что в 1972 году они были примерно одного возраста. В этом же письме также упоминалось, что после убийства на деревьях были развешены мертвые животные.



Во всех письмах упоминались ведьмы или сатанизм. В одном говорилось, что ДеПалма была очень религиозной девушкой, которая не хотела связываться с сатанинскими практиками. Однако писавший отмечал, что по мере взросления Жаннет ДеПалма стала становиться немного «дикой». В течение примерно двух недель после того, как ее тело было найдено, убийство Жаннет ДеПалма оставалось сенсацией, а затем его окутала абсолютная тишина. Ее убийцу так и не нашли.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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