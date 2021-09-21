Чем покорили мир 5 самых дорогих кукол в мире, за которые коллекционеры выкладывают миллионы «зелёных»

Куклы существуют с людьми очень давно. Самые ранние из них датируются 21 веком до нашей эры, они были изготовлены из глины и камня. В дальнейшем появлялись более изысканные материалы, а также способы создания этих игрушек. Однако со временем изменилось и само отношение человека к этому предмету быта – не все куклы стали предназначаться для игр, отдельные экземпляры являются дорогими декоративными предметами, которые стоят целое состояние. Редкость, а значит и цена, куклы определяется несколькими факторами: годом производства, проданными единицами, доступностью и даже скандалами, стоящими за ней. Вот некоторые из самых дорогих кукол в мире.

Механический дрессировщик птиц (L’Oiseleur) – 6,25 млн. долларов

Кукла





Помните сказку о китайском императоре и соловье? Возможно, именно она вдохновила нашего современника Кристиана Бейли на создание фигурки флейтиста и маленьких миниатюрных птичек, которые начинают петь и двигаться как живые лишь от поворота золотого ключа. Это полностью механические создания, которые состоят из шестеренок и пружин, и не потребляют даже ватта электроэнергии. А собирали их из более чем 2340 металлических деталей четырнадцать мастеров под руководством французского эксперта по автоматам.

Кукла Элоиз от Madame Alexander – 5 млн. долларов

Чтобы создать этот шедевр технической и ювелирной мысли ушло более 15 тысяч часов.Дрессировщик птиц выполнен в виде изящного юноши в одежде из шелка, атласа и бархата, повторяющей костюмы эпохи Возрождения. В его руках находится флейта, которая волшебным образом начинает звучать, когда тонкие пальчики фарфорового красавца шустро двигаются по ней. А после окончания мелодии ее подхватывают птички, доверчиво сидящие на плече. Они не только весьма естественно открывают рты, но и вертятся и реагируют на движение глаз музыканта. Игрушка стоит на постаменте из нефрита, перламутра и золота и весит 55 кг. Она выполнена в одном экземпляре. Это не просто предмет искусства, а сочетание высоких технологий и кропотливой работы часовых мастеров прошлого.

Куклы Элоиз. /Фото источник: www.businessman.ru



Эти крошки не умеют самостоятельно двигаться, зато как истинные модницы могут похвастаться своими нарядами. Известный производитель фарфоровых кукол Madame Alexander в 2000 году сделал ставку на известные бренды – и не прогадал. Для кукол Элиз были сшиты пушистые шубки, шапочки и обувь из мехов La Renta, платье игрушечной красавице подбирали дизайнеры модного дома Dior, а аксессуары были изготовлены на заказ с использованием кристаллов Сваровски. Помимо этого у малышки еще и бриллиантовое украшение в 9 карат от самого Гарри Винстона. Так что не удивительно, что эта кукла, к созданию которой приложили свою руку компании с мировым именем, была продана за 5 млн. долларов. Новые обладатели игрушки могут похвастаться ее редкостью – всего таких кукол в мире 5 штук. Ну а компания Madame Alexander полученные от продажи лимитированной серии средства передала на благотворительность и получила дополнительную рекламу.





Мишка Тедди Steiff Louis Vuitton - 2,1 млн. долларов

Мишка Тедди./Фото источник: www.feirauto.pt



Почему Тедди? Поговаривают, что название было взято по имени американского президента: однажды Теодор Рузвельт на охоте отказался убивать загнанного медведя. Эта история попала в прессу, и компания Steiff воспользовалась популярностью, чтоб назвать свои плюшевые игрушки. Милые звери полюбились не только малышам. В 2000 году эта компания выпустила медвежонка, снабженного аксессуарами от модного дома Louis Vuitton: миниатюрным чемоданчиком, тренчем и беретом. Он был продан с аукциона благотворительной организацией Монако бизнесмену Джесси Ким за 2,1 млн. долларов. Дальнейшая судьба игрушки оказалась весьма удачной: его выставили в Музее плюшевых мишек в городе Чеджу в Южной Корее.

Кукла Модница от «Кеммер и Рейнхардт» - 400 тысяч долларов

Дорогие куклы. /Фото источник: www.top10a.ru



Эта «девушка» из Германии начала XX века ценна в первую очередь за свою уникальность. Эксперты полагают, что она была создана в единственном экземпляре и за более чем столетнюю историю отлично сохранилась. Фарфоровая куколка ростом в 64 см одета по современным меркам весьма скромно, однако именно такие наряды носили модницы прошлого века: белое кружевное платье, чулки, голубой атласный пояс и соломенная шляпка. Да и прическа соответствует образу романтичной девушки прошлых лет: ее волосы аккуратно заплетены в две косы и подобраны белыми ленточками. Эта кукла производства «Кеммер и Рейнхардт» была выставлена на аукционе «Bonhams». Ее окончательная цена составила баснословные 400 тысяч долларов.



Почему же так ценны эти фарфоровые куколки? Дело в том, что компания сотрудничала с лучшими скульпторами того времени, а уж они могли подмечать и передавать фарфоровым личикам человеческие чувства.





Барби от Mattel – 302 тысячи долларов

Самая дорогая кукла Барби.



Было бы странно, если бы компания с мировым именем не имела в своей истории эксклюзивного и весьма дорогого экземпляра. В 2007 году длинноногая блондинка – мечта не только школьниц, но и весьма почтенных дам и господ – предстала перед публикой. Главным ее преимуществом перед остальными красавицами было драгоценное колье в стиле кубизм, в центре которого красовался розовый бриллиант с австралийской шахты Argyle. Да и пальцы куклы также блистали – их украсили кольца с бриллиантами. Дизайнер Стефано Кентури разработал также макияж и прическу кукольной красавицы.



Еще одной особенностью игрушки стала невероятная, почти человеческая подвижность рук и ног. Благодаря ей красавица может принимать самые женственные позы. Эту уникальную куклу создатели выставили на аукционе Christie’s и планировали выручить за нее не менее 600 тысяч долларов. Однако покупатели предложили меньшую сумму, которая впоследствии пошла целиком на благотворительные цели.



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