Что запрещалось дарить на Руси

Кто из нас не любит получать подарки?! Поводов для подарков немало: дни рождения, юбилеи, различные календарные праздники, свадьбы, профессиональные праздники - только успевай вспоминать о подарках для близких и друзей, коллег. В наши дни многие не задумываются - можно ли покупать в подарок ту или иную вещь. Обычно при покупке подарка исходят из финансовых возможностей, вкусов и пожеланий своих и того, кому предназначен подарок.
А ведь чуть более сотни лет назад на Руси существовало немало суеверий, согласно которым лучше было бы не дарить некоторые предметы. Некоторые из этих суеверий прочно вошли в быт людей и даже сейчас некоторые нет-нет да и вспомнят о запретных подарках.
Часы
Часы, подаренные мужчиной женщине или женщиной мужчине, сулили скорое расставание.
А вот будильники и настенные часы можно было дарить без опаски, невзирая на пол дарителя!
Иголки, ножи и прочие «колючие» вещи
А еще считалось, что подаренные ножи являются магнитом для нечистой силы.
Если все же «острый» подарок был преподнесен, советовали взамен отдать одну медную монетку.
Эти загадочные зеркала
Русалочьи слезы
Полотенце, тапочки
В разряд запрещенных подарков попали такие распространенные предметы, как полотенце, носовые платки, тапочки. Связано это с обычаем преподносить новое полотенце человеку, несущему на похоронах гроб, а всем участникам скорбного мероприятия - носовые платки. В наше время многие думают, что получить в подарок носовой платок - к слезам. Словосочетание «похоронные тапочки» знают все. Неудивительно, что получить в подарок тапочки не очень хочется.
Живые цветы
В наше время перешло суеверие не дарить четное количество живых цветов. Считается, что «четные» букеты подходят только для кладбища.
Кошелек
Существовали предметы, которые не запрещалось дарить при соблюдении нехитрого ритуала. Если в подарок собирались преподнести кошелек, чашку, кастрюлю, внутрь требовалось обязательно положить монетку любого достоинства. Такие подарки сулили хозяину достаток. Но эти же подарки без монетки грозили финансовыми неудачами.
Приданое для новорожденного
Считалось плохой приметой дарить что-то для еще нерожденного ребенка. Сегодня многие бояться нарушить эту примету: не покупают приданое для малыша до его рождения, не дарят будущим родителям одеяльца, пледы, детскую посуду, одежду для малыша.
В давние годы так поступали в связи с высокой детской смертностью при рождении и в первые дни жизни. В наши дни, к счастью, ситуация намного лучше, поэтому все больше молодых родителей готовятся к появлению ребенка заранее.
Кресты, иконы
Иконы и кресты могли дарить только близкие родственники, родители, крестные отец и мать. Даже в наши дни считается, что если эти предметы подарены человеком с нехорошими мыслями, они (подарки) притянут неудачи и даже беды к одариваемому.
Фотография пары
Интересным подарком считается фотография в рамке, где пара вдвоем. Существует поверье, что такой подарок приведет к расставанию. Однако можно обезопасить себя от неблагоприятных последствий: с обратной стороны фотографии сделать памятную надпись и примета потеряет силу.
Верить или не верить в приметы решает каждый сам. Сила внушения очень велика. Многие не представляют даже насколько они внушаемы.
Вспомните, сколько поломанных подаренных наручных часов пришлось выбросить, сколько подаренных вилок и ножей лежит в кухонных шкафчиках, красивых чашек – на полочках и успокойтесь!
Источник : https://mistika.temaretik.com/2336876391957792990/
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