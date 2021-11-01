Что запрещалось дарить на Руси

Кто из нас не любит получать подарки?! Поводов для подарков немало: дни рождения, юбилеи, различные календарные праздники, свадьбы, профессиональные праздники - только успевай вспоминать о подарках для близких и друзей, коллег. В наши дни многие не задумываются - можно ли покупать в подарок ту или иную вещь. Обычно при покупке подарка исходят из финансовых возможностей, вкусов и пожеланий своих и того, кому предназначен подарок.



А ведь чуть более сотни лет назад на Руси существовало немало суеверий, согласно которым лучше было бы не дарить некоторые предметы. Некоторые из этих суеверий прочно вошли в быт людей и даже сейчас некоторые нет-нет да и вспомнят о запретных подарках.

В «запрещенном» списке находились предметы, которыми люди в повседневной жизни пользовались и абсолютно не заморачивались их «неподарочным» статусом. Но как только наступал момент подготовки подарка о «нехорошем» статусе вспоминали.



Часы



Часы, подаренные мужчиной женщине или женщиной мужчине, сулили скорое расставание.

А вот будильники и настенные часы можно было дарить без опаски, невзирая на пол дарителя!



Иголки, ножи и прочие «колючие» вещи Символ расставания и отсчет отпущенного времени - такое суеверие немало лет сопровождало наручные модели часов. Возникло суеверие практически сразу же с изобретением этого важного для людей предмета. Почему-то решили, что часовые стрелки, бегая по кругу, отсчитывают человеку отпущенное время жизни, которое и без того быстротечно и много его не бывает.Часы, подаренные мужчиной женщине или женщиной мужчине, сулили скорое расставание.А вот будильники и настенные часы можно было дарить без опаски, невзирая на пол дарителя!

Острые предметы также входили в «запретный» список. Подаренные вилки, ножницы, иголки, булавки, ножи, кинжалы могли стать причиной неприятностей, ссоры мужа с женой, внести необратимый разлад в семью.

А еще считалось, что подаренные ножи являются магнитом для нечистой силы.

Если все же «острый» подарок был преподнесен, советовали взамен отдать одну медную монетку.



Эти загадочные зеркала

Зеркала на Руси всегда считались загадочными предметами, им приписывали мистические свойства. Кстати, девушкам советовали поменьше любоваться на свое отражение, чтобы подольше сохранить молодость. Существовало поверье, что зеркала крадут молодость. А если уж зеркало разбивалось или трескалось, его владельцу прочили проблемы, которые не оставят его в течение семи лет. Не удивительно, что эти предметы также входили в список запрещенных подарков.



Русалочьи слезы

Женщины очень любят получать в подарок украшения. Но вот женщина, получившая в подарок жемчуг, долгие годы будет страдать и плакать. Любимый многими представительницами слабого пола жемчуг все из того же нежелательного списка. Второе название жемчуга «русалочьи слезы». Если верить легендам, русалки - это молоденькие женщины-утопленницы. Это украшение требует соблюдения правил! Оказывается, жемчуг может носить только непорочная девушка. А еще жемчугу требуется пара, иначе могут возникнуть проблемы с суженым. Если есть кольцо с жемчугом, надо приобрести сережки или бусы с жемчугом!



