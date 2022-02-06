 Самые жестокие методы допросов НКВД: как следователи заставляли подписать признание

Медикаметозное воздействие

Есть версия и о применении чекистами медицинских препаратов. Во время процесса 1938 года над Рыковым и Бухариным по Москве ходили слухи о снадобье, якобы изобрётенном консультантом лечебно-санитарного управления Кремля профессором Львом Левиным. Выпившие его подследственные впадали в исступление и во время припадков следователям удавалось «развязать им языки». Характерно, что власти предпочли избавиться от самого Левина, который был расстрелян в марте 1938 года.

Данную версию подтверждает рассказ побывавшего в русской тюрьме немца Эдуарда Клюге, который говорил, что арестованным давали «чай», после которого они уже ничего не понимали и подписывали что угодно. Газета Das Neue Tagebuch в конце 1930-х годов опубликовала мнение анонимного химика, предположившего, что чекисты используют наркотическое средство из группы психоделиков, вызывающее паралич волевых центров. Предположительно, под его влиянием арестованные сами начинали верить в предъявленные обвинения и затем охотно повторяли их на суде.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве прогрессивное человечество может простить Сталину его узаконенные зверства в Сухановской тюрьме, где использовали 52 вида пыток , от которых несчастные заключенные готовы были дать любые показания – даже на своих членов семьи (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)! В этом отношении поучителен старый советский анекдот, когда Сталин, найдя потерянную свою трубку, звонит Ежову и приказывает освободить подозреваемых в краже его трубки людей. На что Ежов ответил: «Товарищ Сталин, но семеро из них уже признались»! Часто по приказу Сталина в Сухановской тюрьме людей расстреливали целыми семьями. Так были казнены , например, комиссар военно-морского флота СССР М. П. Фриновский, его жена и сын-десятиклассник.

Разве это не варварство, когда Сталин высылал всю семью репрессированного , часто даже расстреливал членов их семей! Например, после расправы с наркомом внутренних дел Ежовым были расстреляны его брат, сестра и два племянника(правда, жена успела отравиться сама)! Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы могли служить такому злодею! Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину(кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом, был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену- еврейку)! Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда тиран Средневековья Сталин, согласно своему же постановлению, приказал арестовать за это не себя, а собственную невестку Юдифь Мельцер, жену Якова Джугашвили, которая провела в тюрьме больше полутора лет. Время, проведённое в тюрьме, не прошло даром для Юлии: она долго болела, а затем скончалась!

Любопытно, что в 1937 году на обеде у Ворошилова после праздничной демонстрации «сердобольный» вождь народов Сталин сказал: «Мы не только уничтожим всех врагов, но и семьи их уничтожим, весь их род до последнего колена» . Именно после этого 15 августа 1937 года нарком внутренних дел Николай Ежов подписал указ об аресте родственниц «изменников родины», осужденных за шпионаж и вредительство! Так началась кровавая история Акмолинского лагеря, позже прозванного «АЛЖИР», куда «заботливый» вождь народов без суда и следствия отправлял на страшные мучения матерей, жен и детей репрессированных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43119521807/) . В этом лагере волей Сталина оказались около восьми тысяч женщин, вина которых состояла только в том, что они не донесли на своих мужей! Как ни странно, но в этом лагере отбывала срок в качестве заложницы даже жена Михаила Калинина — «всесоюзного козла»(как его называл сам Сталин),которая умудрилась написать донос на собственного брата, которого впоследствии расстреляли.

Не менее циничной и злодейской была так называемая Назинская трагедия, когда из-за нарастающего потока репрессированных гулаговская система уже не могла вместить заключенных и по приказу душегуба Сталина 6 тысяч «деклассированных элемента»(нарушители паспортного режима, бомжи, нищие инвалиды и проститутки) были высажены на островах реки Оби недалеко от деревни Назино. Несчастных людей не снабдили ни едой, ни теплой одеждой, ни жильем, в результате чего в живых осталось всего 2 тысячи 200 человек. Несчастные и обезумевшие от голода и лишений люди стали есть друг друга, превратившись в каннибалов!

Сталинский режим стремился вовлечь в политические игры представителей всех слоёв населения, не исключая даже детей , которые, как и взрослые, также подвергались репрессиям. Разве это не варварство , когда постановлением от 7 апреля 1935 года Сталин узаконил акт о применении смертной казни в отношении несовершеннолетних с 12-летнего возраста, считая это не репрессивной, а воспитательной мерой (именно так он оправдывал это, по сути, варварское постановление в беседе с известным писателем Ромен Ролланом)? Один из самых вопиющих случаев произошёл в 1944 году в Саратове, где по 58-й статье судили шестерых школьников, в т. ч. 11-летнего Венедикта Егорова. К сожалению , Егоров, не был самым юным осуждённым за «контрреволюционную деятельность»! По 58-й вообще никакого возрастного минимума не существовало!

Как не парадоксально, но по сведениям Александра Солженицына этот «рекорд» побил 6-летней мальчик, сидевшего в колонии по 58-й статье !Популярный советский лозунг «Все лучшее – детям» по-своему воспринимался работниками НКВД. Дети, как и взрослые, уже с 12 лет. попадали в ГУЛАГ, а многие из них рождались за решеткой и умирали там же. Уровень смертности был настолько высок, что «деткомбинат» в лагере, как пишет мемуаристка Хава Волович, можно было называть «Домом Смерти Младенца».Правда, детей в возрасте от 12 до 15 лет заставляли работать 4 часа в день, однако по достижении 16 лет они переводились на 8-часовой рабочий день, такой же, как у взрослых. Ничего не скажешь – «гуманное» отношение Сталина к детям!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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