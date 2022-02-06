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Самые жестокие методы допросов НКВД: как следователи заставляли подписать признание

Самые жестокие методы допросов НКВД: как следователи заставляли подписать признание
Насилие на допросах входило в арсенал «стандартных» следственных методов советских спецслужб 1920-1950-х годов. Зачастую арестованного попросту методично избивали, оставляя нетронутыми лишь голову и руку – чтобы он мог поставить подпись под протоколом. Подследственные вынуждены были переносить брань и угрозы со стороны чекистов, холод, голод, антисанитарию и лишение сна. Порой в застенках ЧК, ГПУ и НКВД изобретали весьма экзотические методы допроса, чтобы вынудить жертв подписать признательные показания.

«Нервный массаж»

Психологические приёмы воздействия следователи называли «нервным массажем». Применялся, например, такой способ, как инсценировка казни («пробный расстрел). Подпоручик Григорьев, сбежавший в Польшу из Минска в 1928 году, рассказывал, что чекисты связывали жертвам руки проволокой и вывозили их за город. Когда человек уже стоял возле выкопанной ямы, под дулом винтовки ему давался «последний шанс»: признаться в инкриминируемых преступлениях и выдать сообщников.
Сотрудники НКВД любили изображать «хорошего» и «плохого» следователя. Испытывая страх перед «плохим», последственные по контрасту соглашались на любые условия «хорошего».
Шли в ход и различные варианты «соблазнения».

Например, арестованного могли долго не кормить, а затем предложить ему деликатесы, разложенные на столе перед следователем. Чтобы поесть, нужно было лишь поставить подпись. Иногда использовался и сексуальный стимул. По свидетельству одного из информаторов Александра Солженицына, в городе Красногорске женщина-следователь занималась эксгибиционизмом. Раздевшись догола, она приближалась к подследственному и просила его дать против себя показания. Кто-то мог поддаться на женские чары искусительницы, а кого-то её поведение приводило в ступор – в любом случае следователь имела шанс добиться своего.

 

«Поджаривание»

Но главными, конечно, оставались физические методы воздействия. В августе 1930 года члены одной из христианских сект сообщали за границу о том, с чем пришлось столкнуться их «братьям» в Москве. Некоторых из них «посадили в специальные камеры, нагретые так горячо, что ноги на полу пухли, как тесто». Чтобы охладиться, арестованным приходилось лизать железные щеколды на дверях. Такие камеры с пропущенными через них трубами отопления использовались по меньшей мере с 1925 года.
«Температура такая, что арестованный, просидевший там один-два дня, даст любые показания; и этой камерой следователи часто угрожают своим подследственным», – свидетельствовал один из потерпевших.

«Конвейер»

В 1932 году английская газета The Morning Post опубликовала статью о русском беглеце, которому удалось перейти финскую границу. Он рассказал о том, каким образом Советы «выбивают» из населения деньги на нужды индустриализации.
«Подозреваемые в сокрытии денег посылаются в так называемый «конвейер» – вновь изобретённый аппарат пыток, – говорилось в публикации. – Пытка эта состоит в том, что заключённых вынуждают бежать на две ступеньки вверх, пробегать длинный коридор, потом спускаться на две ступеньки вниз и так до бесконечности. В результате либо добивается его сознание, либо он погибает от истощения».

Пытка стоянием

Личным изобретением Николая Ежова считают метод, заключавшийся в том, что подследственных заставляли по 10-12 часов стоять на одной ноге. Если человек пытался опереться на вторую ногу или прислониться к стене, то немедленно получал удар от надсмотрщиков.
Такой пытке подвергся, например, бывший вождь Венгерской советской республики Бела Кун. Его арестовали 28 июля 1937 года по делу о «конттреволюционной террористической организации в Коминтерне». По свидетельству невозвращенца Вальтера Кривицкого, каждый раз после этих «сеансов» Бела Кун еле мог двигаться. Та же участь постигла в НКВД и бывшего члена ЦК ВКП(б) Вильгельма Кнорина – его заставляли стоять на одной ноге по 20 часов кряду.

Некоторых подследственных помещали в тесную камеру, в которой из-за чрезмерного числа людей можно было находиться лишь стоя. По свидетельству иностранца, побывавшего в конце 30-х годов в советской провинциальной тюрьме, в подобную камеру площадью девять квадратных метров, рассчитанную на троих заключённых, втиснули разом 68 человек.

«Плотная, точно спрессованная, стена стоячих человеческих тел начиналась непосредственно у самой двери, – писала эмигрантская газета «Знамя России». – Все были в одних трусиках, все от жары и духоты обливались потом, у всех были воспалённые глаза, больные измученные лица, бессильные понурые позы, плетями висевшие руки».

Чтобы не возвращаться в камеру, человек готов был признаться в чём угодно.
Разновидностью этой же пытки можно считать и описанное в «Архипелаге ГУЛАГ» запирание нагишом в бетонную нишу, в которой нельзя было даже подогнуть колен. Такой способ следователи применяли в Хабаровске в 1933 году и в Днепропетровске в 1939 году. В одном из случаев к неудобной позе добавлялась «китайская пытка» – сверху на макушку арестованного беспрерывно капала ледяная вода.

Медикаметозное воздействие

Есть версия и о применении чекистами медицинских препаратов. Во время процесса 1938 года над Рыковым и Бухариным по Москве ходили слухи о снадобье, якобы изобрётенном консультантом лечебно-санитарного управления Кремля профессором Львом Левиным. Выпившие его подследственные впадали в исступление и во время припадков следователям удавалось «развязать им языки». Характерно, что власти предпочли избавиться от самого Левина, который был расстрелян в марте 1938 года.

Данную версию подтверждает рассказ побывавшего в русской тюрьме немца Эдуарда Клюге, который говорил, что арестованным давали «чай», после которого они уже ничего не понимали и подписывали что угодно. Газета Das Neue Tagebuch в конце 1930-х годов опубликовала мнение анонимного химика, предположившего, что чекисты используют наркотическое средство из группы психоделиков, вызывающее паралич волевых центров. Предположительно, под его влиянием арестованные сами начинали верить в предъявленные обвинения и затем охотно повторяли их на суде.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :                                                                                                                                                          

 Самые жестокие методы допросов НКВД: как следователи заставляли подписать признание

Разве прогрессивное человечество может простить Сталину его узаконенные зверства в  Сухановской тюрьме, где использовали 52 вида пыток , от которых несчастные заключенные готовы были дать любые показания – даже на своих членов семьи (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)! В этом отношении поучителен старый советский анекдот, когда Сталин, найдя потерянную свою трубку, звонит Ежову и приказывает освободить  подозреваемых в краже его трубки людей. На что Ежов ответил: «Товарищ Сталин, но семеро из них уже признались»! Часто по приказу Сталина в  Сухановской  тюрьме людей расстреливали  целыми семьями. Так были казнены , например, комиссар военно-морского флота СССР М. П. Фриновский, его жена и сын-десятиклассник.  

Разве это не варварство, когда Сталин высылал всю семью репрессированного , часто даже расстреливал членов их семей! Например, после  расправы с наркомом внутренних дел Ежовым были расстреляны его брат, сестра и два племянника(правда, жена успела отравиться сама)! Только тиран Средневековья  мог держать в лагерях в качестве заложниц жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы могли служить такому злодею! Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя  Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину(кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом, был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену- еврейку)! Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда тиран Средневековья Сталин,   согласно своему же  постановлению,  приказал арестовать за это не себя,  а   собственную невестку Юдифь Мельцер,  жену Якова Джугашвили, которая провела в тюрьме больше полутора лет. Время, проведённое в тюрьме, не прошло даром для Юлии: она долго болела, а затем скончалась!

Любопытно, что в 1937 году на обеде у Ворошилова после праздничной демонстрации «сердобольный» вождь народов Сталин сказал: «Мы не только уничтожим всех врагов, но и семьи их уничтожим, весь их род  до последнего колена» . Именно после этого 15 августа 1937 года нарком внутренних дел Николай Ежов подписал указ об аресте родственниц «изменников родины», осужденных за шпионаж и вредительство! Так началась  кровавая история  Акмолинского лагеря, позже прозванного «АЛЖИР», куда «заботливый» вождь народов  без суда и следствия отправлял на страшные мучения матерей, жен и детей репрессированных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43119521807/) . В этом лагере волей  Сталина оказались около восьми тысяч женщин, вина которых состояла только в том, что они не донесли на своих мужей! Как ни странно, но в этом лагере отбывала срок в качестве заложницы даже жена Михаила Калинина — «всесоюзного козла»(как его называл сам Сталин),которая умудрилась написать донос на собственного брата, которого впоследствии расстреляли.                                                                         

Не менее циничной и злодейской была так называемая Назинская трагедия, когда из-за нарастающего потока репрессированных гулаговская система уже не могла вместить заключенных и по приказу душегуба Сталина 6 тысяч «деклассированных элемента»(нарушители паспортного режима, бомжи, нищие инвалиды и проститутки) были высажены на островах реки Оби недалеко от деревни Назино. Несчастных людей не снабдили ни едой, ни теплой одеждой, ни жильем, в результате чего в живых осталось всего 2 тысячи 200 человек. Несчастные и обезумевшие от голода и лишений люди стали есть друг друга, превратившись в каннибалов! 

Сталинский режим стремился вовлечь в политические игры представителей всех слоёв населения, не исключая даже детей , которые, как и взрослые,  также подвергались репрессиям. Разве это не варварство , когда постановлением от 7 апреля 1935 года Сталин узаконил акт о применении смертной казни в отношении несовершеннолетних с 12-летнего возраста, считая это не репрессивной, а воспитательной мерой (именно так он оправдывал это, по сути, варварское постановление в беседе с известным писателем Ромен  Ролланом)? Один из самых вопиющих случаев произошёл в 1944 году в Саратове, где по 58-й статье судили шестерых школьников, в т. ч. 11-летнего Венедикта Егорова. К сожалению ,  Егоров,  не был самым юным  осуждённым  за «контрреволюционную деятельность»! По 58-й вообще никакого возрастного минимума не существовало!           

Как не парадоксально,  но по сведениям Александра Солженицына  этот «рекорд» побил 6-летней мальчик, сидевшего в колонии по 58-й статье !Популярный советский лозунг «Все лучшее –  детям» по-своему воспринимался работниками НКВД. Дети, как и взрослые, уже с 12 лет. попадали в ГУЛАГ, а многие из них рождались за решеткой и умирали там же. Уровень смертности был настолько высок, что «деткомбинат» в лагере, как пишет мемуаристка Хава Волович, можно было называть «Домом Смерти Младенца».Правда,  детей  в возрасте от 12 до 15 лет заставляли работать 4 часа в день, однако  по достижении 16 лет они переводились на 8-часовой рабочий день, такой же, как у взрослых. Ничего не скажешь – «гуманное» отношение Сталина к детям!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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