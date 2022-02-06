 Самые жестокие методы допросов НКВД: как следователи заставляли подписать признание

«Нервный массаж»
Психологические приёмы воздействия следователи называли «нервным массажем». Применялся, например, такой способ, как инсценировка казни («пробный расстрел). Подпоручик Григорьев, сбежавший в Польшу из Минска в 1928 году, рассказывал, что чекисты связывали жертвам руки проволокой и вывозили их за город. Когда человек уже стоял возле выкопанной ямы, под дулом винтовки ему давался «последний шанс»: признаться в инкриминируемых преступлениях и выдать сообщников.
Сотрудники НКВД любили изображать «хорошего» и «плохого» следователя. Испытывая страх перед «плохим», последственные по контрасту соглашались на любые условия «хорошего».
Шли в ход и различные варианты «соблазнения».
«Поджаривание»
Но главными, конечно, оставались физические методы воздействия. В августе 1930 года члены одной из христианских сект сообщали за границу о том, с чем пришлось столкнуться их «братьям» в Москве. Некоторых из них «посадили в специальные камеры, нагретые так горячо, что ноги на полу пухли, как тесто». Чтобы охладиться, арестованным приходилось лизать железные щеколды на дверях. Такие камеры с пропущенными через них трубами отопления использовались по меньшей мере с 1925 года.
«Температура такая, что арестованный, просидевший там один-два дня, даст любые показания; и этой камерой следователи часто угрожают своим подследственным», – свидетельствовал один из потерпевших.
«Конвейер»
В 1932 году английская газета The Morning Post опубликовала статью о русском беглеце, которому удалось перейти финскую границу. Он рассказал о том, каким образом Советы «выбивают» из населения деньги на нужды индустриализации.
«Подозреваемые в сокрытии денег посылаются в так называемый «конвейер» – вновь изобретённый аппарат пыток, – говорилось в публикации. – Пытка эта состоит в том, что заключённых вынуждают бежать на две ступеньки вверх, пробегать длинный коридор, потом спускаться на две ступеньки вниз и так до бесконечности. В результате либо добивается его сознание, либо он погибает от истощения».
Пытка стоянием
Личным изобретением Николая Ежова считают метод, заключавшийся в том, что подследственных заставляли по 10-12 часов стоять на одной ноге. Если человек пытался опереться на вторую ногу или прислониться к стене, то немедленно получал удар от надсмотрщиков.
Такой пытке подвергся, например, бывший вождь Венгерской советской республики Бела Кун. Его арестовали 28 июля 1937 года по делу о «конттреволюционной террористической организации в Коминтерне». По свидетельству невозвращенца Вальтера Кривицкого, каждый раз после этих «сеансов» Бела Кун еле мог двигаться. Та же участь постигла в НКВД и бывшего члена ЦК ВКП(б) Вильгельма Кнорина – его заставляли стоять на одной ноге по 20 часов кряду.
Некоторых подследственных помещали в тесную камеру, в которой из-за чрезмерного числа людей можно было находиться лишь стоя. По свидетельству иностранца, побывавшего в конце 30-х годов в советской провинциальной тюрьме, в подобную камеру площадью девять квадратных метров, рассчитанную на троих заключённых, втиснули разом 68 человек.
«Плотная, точно спрессованная, стена стоячих человеческих тел начиналась непосредственно у самой двери, – писала эмигрантская газета «Знамя России». – Все были в одних трусиках, все от жары и духоты обливались потом, у всех были воспалённые глаза, больные измученные лица, бессильные понурые позы, плетями висевшие руки».
Чтобы не возвращаться в камеру, человек готов был признаться в чём угодно.
Разновидностью этой же пытки можно считать и описанное в «Архипелаге ГУЛАГ» запирание нагишом в бетонную нишу, в которой нельзя было даже подогнуть колен. Такой способ следователи применяли в Хабаровске в 1933 году и в Днепропетровске в 1939 году. В одном из случаев к неудобной позе добавлялась «китайская пытка» – сверху на макушку арестованного беспрерывно капала ледяная вода.
Медикаметозное воздействие
Есть версия и о применении чекистами медицинских препаратов. Во время процесса 1938 года над Рыковым и Бухариным по Москве ходили слухи о снадобье, якобы изобрётенном консультантом лечебно-санитарного управления Кремля профессором Львом Левиным. Выпившие его подследственные впадали в исступление и во время припадков следователям удавалось «развязать им языки». Характерно, что власти предпочли избавиться от самого Левина, который был расстрелян в марте 1938 года.
Данную версию подтверждает рассказ побывавшего в русской тюрьме немца Эдуарда Клюге, который говорил, что арестованным давали «чай», после которого они уже ничего не понимали и подписывали что угодно. Газета Das Neue Tagebuch в конце 1930-х годов опубликовала мнение анонимного химика, предположившего, что чекисты используют наркотическое средство из группы психоделиков, вызывающее паралич волевых центров. Предположительно, под его влиянием арестованные сами начинали верить в предъявленные обвинения и затем охотно повторяли их на суде.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Разве прогрессивное человечество может простить Сталину его узаконенные зверства в Сухановской тюрьме, где использовали 52 вида пыток , от которых несчастные заключенные готовы были дать любые показания – даже на своих членов семьи (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)! В этом отношении поучителен старый советский анекдот, когда Сталин, найдя потерянную свою трубку, звонит Ежову и приказывает освободить подозреваемых в краже его трубки людей. На что Ежов ответил: «Товарищ Сталин, но семеро из них уже признались»! Часто по приказу Сталина в Сухановской тюрьме людей расстреливали целыми семьями. Так были казнены , например, комиссар военно-морского флота СССР М. П. Фриновский, его жена и сын-десятиклассник.
Разве это не варварство, когда Сталин высылал всю семью репрессированного , часто даже расстреливал членов их семей! Например, после расправы с наркомом внутренних дел Ежовым были расстреляны его брат, сестра и два племянника(правда, жена успела отравиться сама)! Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы могли служить такому злодею! Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину(кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом, был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену- еврейку)! Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда тиран Средневековья Сталин, согласно своему же постановлению, приказал арестовать за это не себя, а собственную невестку Юдифь Мельцер, жену Якова Джугашвили, которая провела в тюрьме больше полутора лет. Время, проведённое в тюрьме, не прошло даром для Юлии: она долго болела, а затем скончалась!
Любопытно, что в 1937 году на обеде у Ворошилова после праздничной демонстрации «сердобольный» вождь народов Сталин сказал: «Мы не только уничтожим всех врагов, но и семьи их уничтожим, весь их род до последнего колена» . Именно после этого 15 августа 1937 года нарком внутренних дел Николай Ежов подписал указ об аресте родственниц «изменников родины», осужденных за шпионаж и вредительство! Так началась кровавая история Акмолинского лагеря, позже прозванного «АЛЖИР», куда «заботливый» вождь народов без суда и следствия отправлял на страшные мучения матерей, жен и детей репрессированных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43119521807/) . В этом лагере волей Сталина оказались около восьми тысяч женщин, вина которых состояла только в том, что они не донесли на своих мужей! Как ни странно, но в этом лагере отбывала срок в качестве заложницы даже жена Михаила Калинина — «всесоюзного козла»(как его называл сам Сталин),которая умудрилась написать донос на собственного брата, которого впоследствии расстреляли.
Не менее циничной и злодейской была так называемая Назинская трагедия, когда из-за нарастающего потока репрессированных гулаговская система уже не могла вместить заключенных и по приказу душегуба Сталина 6 тысяч «деклассированных элемента»(нарушители паспортного режима, бомжи, нищие инвалиды и проститутки) были высажены на островах реки Оби недалеко от деревни Назино. Несчастных людей не снабдили ни едой, ни теплой одеждой, ни жильем, в результате чего в живых осталось всего 2 тысячи 200 человек. Несчастные и обезумевшие от голода и лишений люди стали есть друг друга, превратившись в каннибалов!
Сталинский режим стремился вовлечь в политические игры представителей всех слоёв населения, не исключая даже детей , которые, как и взрослые, также подвергались репрессиям. Разве это не варварство , когда постановлением от 7 апреля 1935 года Сталин узаконил акт о применении смертной казни в отношении несовершеннолетних с 12-летнего возраста, считая это не репрессивной, а воспитательной мерой (именно так он оправдывал это, по сути, варварское постановление в беседе с известным писателем Ромен Ролланом)? Один из самых вопиющих случаев произошёл в 1944 году в Саратове, где по 58-й статье судили шестерых школьников, в т. ч. 11-летнего Венедикта Егорова. К сожалению , Егоров, не был самым юным осуждённым за «контрреволюционную деятельность»! По 58-й вообще никакого возрастного минимума не существовало!
Как не парадоксально, но по сведениям Александра Солженицына этот «рекорд» побил 6-летней мальчик, сидевшего в колонии по 58-й статье !Популярный советский лозунг «Все лучшее – детям» по-своему воспринимался работниками НКВД. Дети, как и взрослые, уже с 12 лет. попадали в ГУЛАГ, а многие из них рождались за решеткой и умирали там же. Уровень смертности был настолько высок, что «деткомбинат» в лагере, как пишет мемуаристка Хава Волович, можно было называть «Домом Смерти Младенца».Правда, детей в возрасте от 12 до 15 лет заставляли работать 4 часа в день, однако по достижении 16 лет они переводились на 8-часовой рабочий день, такой же, как у взрослых. Ничего не скажешь – «гуманное» отношение Сталина к детям!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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