Таинственное самоубийство 600 собак, прыгнувших с моста

Есть в Шотландии один мистический мост Овертоун, который привлекает к себе внимание не только расположением, но и аномальными явлениями.Начиная с середины XX века по неизвестной причине каждый месяц в один и тот же день, оказавшаяся на мосту собака, неожиданно прыгает вниз с 15-метровой высоты и разбивается о камни. Более ужасно, что животные, которым удавалось выжить, вновь поднимаются на мост, чтобы броситься вниз.
Было замечено, что для своего смертельного прыжка животные выбирают одно и то же место — между двумя последними пролетами по правой стороне моста. Причем прыжки эти совершали отнюдь не глупые собаки.
Чтобы объяснить это мистическое явление, биологи не раз проводили исследования. И была даже версия, что собаки прыгают, потому что улавливают запах норок и крыс, обитающих под мостом. Но все понимают, что никакое животное не будет бросаться в пропасть из-за крысы.
И среди множества догадок люди все больше склоняются к версии с привидениями. Представляете? А все дело в том, что рядом расположен готический замок Овертаун.
Уже более ста лет местные жители рассказывают о некой «Белой леди Овертауна», чей призрак периодически является прохожим.
А вот одна из фотографий, сделанная близ особняка, на которой якобы запечатлена та загадочная дама.
Также есть предание, что с этого моста некий Кевин Мой бросил вниз своего новорожденного ребенка, в которого, как ему показалось, вселилась нечистая сила. А потом, осознав ужас содеянного, бросился сам. И теперь, говорят люди, два призрака — ребенка и его отца заставляют собак совершать эти смертельные прыжки. Или, говорят другие, собаки каким-то образом ощущают привидения и спешат на помощь «людям» в воде.
3-летний спрингер-спаниель Кэсси — одна из немногих уцелевших собак после падения. Он неожиданно совершил прыжок, когда прогуливался со своей хозяйкой Элис Треворроу и ее сыном Томасом.
Треворроу рассказала о случившемся: “Мы только вышли из автомобиля, и Кэсси сразу побежала к мосту. Потом она повернула голову, посмотрела и сделала резкий прыжок”. К счастью, Кэсси выжила.
А у Донна Купера колли Бен пострадал гораздо серьезнее после трагического прыжка: сломанная лапа, челюсть и поврежденная спина.
Во избежание несчастных случаев, местные власти установили у моста табличку: «Опасный мост. Пожалуйста, держите вашу собаку на поводке».
А вы знали об этом?
Самки пауков настолько эксцентричны, что в любовном порыве могут съесть своего партнёра прямо во время страстной ночи. Чтобы не стать обедом для своей любовницы, самцы разных видов используют всевозможные ухищрения.Например, самый простой путь — преподнести даме подарок. На брюлики и айфоны паучихи не падки, поэтому самцы приносят им кулёк с замотанной едой. Пока та уплетает угощение, парень безопасно спаривается. Правда, некоторые умники упростили схему ещё сильнее: вместо аппетитной мушки, которую ещё поймать надо, они заматывают в паутину мелкие листики и даже собственные фекалии! Пока мадам распотрошит «подарочек» и обнаружит его содержимое, парень уже всё сделает и смотается куда подальше. Другие пауки, такие как самцы каракуртов и чёрных вдов, пользуются неопытностью юных барышень. Они специально выбирают молодых самочек, от которых шансы улизнуть намного выше, чем от прожжённых жизнью дам. Оригинальный способ изобрели самцы пауков-кругопрядов: они просто стали такими маленькими, что поймать их практически невозможно. Самцы пизаурина мира пошли дальше и перед спариванием ограничивают подвижность самки, связывая её передние ноги паутиной. А самый жёсткий метод применяют самцы танатус фабриции: они не только фиксируют свою девушку, но и впрыскивают ей немного яда, чтобы лишний раз не дёргалась. Получается своеобразный паучий БДСМ, только ставка в нём — не получение извращённого удовольствия, а жизнь одного из партнёров.
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