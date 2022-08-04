Таинственное самоубийство 600 собак, прыгнувших с моста

Есть в Шотландии один мистический мост Овертоун, который привлекает к себе внимание не только расположением, но и аномальными явлениями.Начиная с середины XX века по неизвестной причине каждый месяц в один и тот же день, оказавшаяся на мосту собака, неожиданно прыгает вниз с 15-метровой высоты и разбивается о камни. Более ужасно, что животные, которым удавалось выжить, вновь поднимаются на мост, чтобы броситься вниз.

Было замечено, что для своего смертельного прыжка животные выбирают одно и то же место — между двумя последними пролетами по правой стороне моста. Причем прыжки эти совершали отнюдь не глупые собаки.

Чтобы объяснить это мистическое явление, биологи не раз проводили исследования. И была даже версия, что собаки прыгают, потому что улавливают запах норок и крыс, обитающих под мостом. Но все понимают, что никакое животное не будет бросаться в пропасть из-за крысы.

И среди множества догадок люди все больше склоняются к версии с привидениями. Представляете? А все дело в том, что рядом расположен готический замок Овертаун.



Уже более ста лет местные жители рассказывают о некой «Белой леди Овертауна», чей призрак периодически является прохожим.

А вот одна из фотографий, сделанная близ особняка, на которой якобы запечатлена та загадочная дама.



Также есть предание, что с этого моста некий Кевин Мой бросил вниз своего новорожденного ребенка, в которого, как ему показалось, вселилась нечистая сила. А потом, осознав ужас содеянного, бросился сам. И теперь, говорят люди, два призрака — ребенка и его отца заставляют собак совершать эти смертельные прыжки. Или, говорят другие, собаки каким-то образом ощущают привидения и спешат на помощь «людям» в воде.

3-летний спрингер-спаниель Кэсси — одна из немногих уцелевших собак после падения. Он неожиданно совершил прыжок, когда прогуливался со своей хозяйкой Элис Треворроу и ее сыном Томасом.



Треворроу рассказала о случившемся: “Мы только вышли из автомобиля, и Кэсси сразу побежала к мосту. Потом она повернула голову, посмотрела и сделала резкий прыжок”. К счастью, Кэсси выжила.

А у Донна Купера колли Бен пострадал гораздо серьезнее после трагического прыжка: сломанная лапа, челюсть и поврежденная спина.

Во избежание несчастных случаев, местные власти установили у моста табличку: «Опасный мост. Пожалуйста, держите вашу собаку на поводке».