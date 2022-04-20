Мезальянс: причины и проблемы неравного брака

Что такое мезальянс или неравный брак? Плохо ли находиться в таких отношениях? Или такие союзы — это правильно? В этом материале расскажем что это, поговорим о причинах подобного брака с точки зрения финансового, социального и возрастного неравенства.

Обсудим, какие плюсы и минусы есть у таких союзов, а также выясним, что же делать таким парам, чтобы построить счастливые и гармоничные отношения.

Мезальянс: что это

Мезальянс — это неравный брак, союз двух людей с большой разницей в возрасте, разного социального или имущественного положения. В обществе любят пощекотать себе нервы и поговорить на эту тему. В основном осуждают, не одобряют и критикуют.А мы с вами изучим понятие социального неравенства более детально и разберёмся, действительно ли так страшен мезальянс? И узнаем, почему такое количество звёздных пар охотно вступают в неравные браки. Пока же разберём причины, по которым люди создают такие союзы.

Причины неравного брака по возрасту

Большинство фундаментальных причин неравного брака родом из детства. Если мы говорим о неравном браке с большой разнице в возрасте, то причиной могут быть «детские» установки.

Поиск «мамы»

Мужчина, выбравший жену старше себя, скорее всего рос вместе с авторитарной мамой и усвоил эту модель социального неравенства в семье.

Такому человеку привычно получать инструкции со стороны женщины и не комфортно брать на себя решение ряда вопросов. Поэтому желание разделить ответственность вместе с более опытным и зрелым партнёром кажется логичным, а часто принимается и на подсознательном уровне.

Пока женщину устраивает роль «мамы», а мужчине комфортно в роли «сына», в отношениях продолжается благоприятный период. Как только один из партнёров наиграется или повзрослеет, риск разрыва союза существенно возрастёт.

Поиск «папы»

Женщина, выбравшая мужчину старше себя, скорее всего руководствовалась двумя причинами:

Выбор мужчины, который по типажу напоминает отца. В этом случае всё подчинено желанию найти такого же идеального партнёра. Если цель достигнута, отношения строятся по хорошо знакомому сценарию. Правда, иногда такие поиски затягиваются на годы. Желание восстановить или построить заново отношения со своим папой, но теперь уже в паре с новоиспечённым избранником. По этому сценарию действуют недолюбленные женщины, которых в детстве бросил или предал отец.

Часто эти порывы всё исправить проявляются на подсознательном уровне, продиктованы желанием получить ласку и заботу, которой так не хватало в детстве.

Причины неравного брака по финансам

Здесь мотивом может быть сильное желание существенно поправить материальное положение, запустить бизнес, раскрутить свой проект. Но, как и в любом союзе, здесь есть свои подводные камни.

Если богаче мужчина

Ситуация, если богаче мужчина, более привычна в обществе, но тут есть и подвох. В таком браке женщина может не чувствовать своей ценности для пары и семьи. Это ощущение может немного затихать во время ожидания и после рождения совместного ребёнка, а затем проявится с новой силой.

Жизнь женщины в таком союзе будет спокойной и счастливой только в том случае, если она найдет способ чётко осознать свою ценность, несмотря на огромные финансовые успехи мужа. Именно по этой причине многие богатые семьи становятся многодетными. Но такой период всё равно не может длиться вечно, поэтому рано или поздно нужно придумать себе другое занятие.

Если богаче женщина

Союз, где богаче женщина, в обществе считается менее жизнеспособным. Возможно, такие отношения нужны даме, чтобы построить семейную карьеру по своему сценарию, поскольку непрерывное соревнование с равным по статусу партнёром отнимает слишком много времени и сил.

В этом случае у мужчины имеется только одна возможность построить гармоничный союз — подтянуться до уровня своей избранницы. Хороший пример в этом отношении — брак Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. Сегодня никто не умаляет заслуг артиста, хотя в начале своего знакомства с Примадонной он был далеко не таким успешным и состоявшимся.

Причины неравного брака по социальному статусу

В этот вид брака люди верят менее охотно. В наше время, когда многие отношения так или иначе замешаны на деньгах, очень трудно поверить в то, что дочка депутата полюбила водителя маршрутки или успешный артист связал свою жизнь с кассиршей из супермаркета. Такие истории больше напоминают сказки, но тем не менее такое бывает. Причины социального неравенства здесь самые разные.

Сильные чувства

Слышали историю о том, что с леди нужно вести себя как со служанкой, а со служанкой как с леди? Этот эмоциональный контраст нередко пробуждает самые сильные чувства. Мужчина или женщина просто не находят в партнёрах своего круга тех восторгов, которые способен подарить партнёр с более низким или высоким социальным статусом.

Социальный лифт

Принято считать, что если связать свою жизнь с более благополучным и успешным человеком, то возможно понадобится гораздо меньше усилий для построения карьеры, продвижения своих проектов или других начинаний.

Желание помочь

Это желание часто возникает на фоне мимолётной влюблённости. Например, влиятельная дама видит в своем прекрасном, но не слишком успешном спутнике — просто немного запутавшегося человека. Ей кажется, что стоит его слегка подтолкнуть — и он еще покажет всем, как надо продавать пылесосы, ремонтировать дома или делать научные открытия. Эта благородная миссия часто затягивается надолго. Получается, к сожалению, не у всех и не всегда.

А вот и доказательство, что всё реально

Очень яркий пример социального неравенства — брак британского принца Гарри и Меган Маркл. У него есть деньги и статус, у неё красота, характер, смелость, отличный вкус, житейская мудрость и ещё куча положительных качеств.Но когда люди со всего мира стали наблюдать за отношениями пары, то запутались ещё больше, потому что многочисленные достоинства Меган если не перевешивают, то, как минимум, гармонично дополняют, даже усиливают статус и финансовое благополучие Гарри.

Неравный брак: плюсы и минусы

У любой медали есть две стороны, мезальянс не исключение. Если заранее знать о подводных камнях, то можно как следует подготовиться и взять от этих отношений только самое лучшее.

Плюсы

Если в мезальянс вступают два психологически здоровых человека, умеющих быть благодарными друг другу, то у них может получиться конструктивный и взаимополезный союз. Поэтому для начала обсудим плюсы неравного брака:

Перспективы для каждого партнёра.

В таких отношениях партнёры многому учатся друг у друга, а также активно развиваются личностно и как пара. Перенимать полезное друг у друга могут партнёры с любой разницей — социальной, финансовой либо возрастной, поскольку мезальянс всегда располагает к продуктивному обмену опытом.

Если немного упростить, то, например, более успешная в социальном отношении женщина помогает мужчине вернуть веру в себя. В этом разрезе мезальянс даже выгоднее, чем брак людей, равных по социальному статусу, где многие процессы развития у партнёров происходят параллельно друг другу.

Например, в браке, где успешнее женщина, условный обычный мужчина может научиться управлять людьми, больше ценить себя, генерировать более интересные и прибыльные идеи. Конечно, всё это произойдёт только, если менее успешный партнёр готов принимать эти знания.

Психологический комфорт.

Более успешный в социальном плане партнёр расслабляется в обществе своего не такого требовательного спутника. В прямом и переносном смысле этого слова. Менее реализованная в социальном отношении сторона чувствует необходимую защиту, поддержку, заботу, и на этом фоне заметно растет психологический комфорт. А если людям хорошо вместе, то почему бы не продолжать такие отношения?

В браке с менее успешным, но более хозяйственным мужчиной, который может починить кран или собрать шкаф, женщина чувствует себя как за каменной стеной: более защищённой, устроенной, у неё частично утихает или полностью пропадает фоновое ощущение опасности, тревоги и страха за свою жизнь.

Бесценный опыт.

Когда реализованный в социальном плане партнёр вступает в мезальянс, он старается поступать более разумно, чтобы не повторять своих прошлых ошибок. В той или иной форме этот опыт передается менее успешному партнёру, положительно сказывается на отношениях в паре. По итогу, в союзе оказываются уже две зрелые личности, которые могут стать еще ближе друг к другу.

Конечно, без недостатков тоже не обойтись. Но если знать их особенности, последствия получится свести к минимуму.

Минусы

Недостатки также важно знать, чтобы принимать взвешенные решения. Какие есть минусы у мезальянса:

Нарушение обмена энергией.

Например, если более успешный мужчина чрезмерно опекает свою партнёршу из другого социального круга, он со временем начинает чувствовать дефицит внимания к себе. Без обратной связи любым чудесам терпимости ко всякого рода ошибкам рано или поздно приходит конец. Мезальянс, как и другие отношения в паре, не могут быть игрой в одни ворота слишком долго.

Критика и неодобрение.

Наверное, это самая серьёзная и неудобная проблема социального неравенства. Большинство окружающих, то есть родственники, друзья или подруги, с высокой долей вероятности будут против нестандартного союза.

Во-первых, со стороны это выглядит очень необычно, вызывает чувство неловкости. А во-вторых, по закону первоочерёдное право наследства получает новоиспечённая жена или муж. При этом ещё пару лет назад этого человека не было даже в проекте, а теперь ему достанется всё и сразу. А как же, простите, любимые дети?

К этому нужно быть морально готовым. Часто мнение со стороны перевешивает, под внешним давлением распадаются даже самые крепкие пары.

Прошлое партнёра.

Скорее всего, у одного, а может и у обоих партнёров уже была семья, возможно дети. Это нужно принять, примириться и как-то жить. Большинство людей поддерживают отношения со своими детьми, а также с бывшими жёнами и мужьями. Многие ведут совместный бизнес, нужно быть готовым к тому, что эта часть жизни будет постоянно напоминать о себе.

Труднее понять друг друга.

Если речь идет о социальной и культурной разнице, то люди часто притягиваются именно из диаметрально противоположных слоёв общества. А потом замечают существенные отличия культурного кода у своей второй половинки.

Когда два человека росли на разных фильмах, слушали разную музыку, смотрели разные передачи, по-разному развлекались и преодолевали совершенно непохожие трудности в детстве и юности, они часто натыкаются на стену непонимания не только со стороны партнёра, но и в кругу его друзей.

Как жить в неравном браке

Здесь важно ориентироваться на свои внутренние ощущения, а о накопившихся проблемах спокойно и откровенно разговаривать с партнёром. Кроме этого, есть и другие, не менее ценные рекомендации.

Взаимообмен

Если двое действительно любят друг друга, то принять и понять особенности, а также некоторые недостатки партнёра не только легко, но и приятно. Так необходимый паре обмен энергией начинается именно в тот момент, когда более успешная половинка делится своими навыками, искренне получает удовольствие от наставничества. И если знания и советы принимаются другой стороной с благодарностью и восхищением, этот коктейль может поддерживать огонь любви и взаимного уважения долгие годы.

Интеллектуальная совместимость

При социальном и культурном неравенстве очень важна близость интеллектуального уровня. Например, если женщина тянется к знанию и опыту мужчины, у нее будут все условия, чтобы получить это.

Очень хорошо, когда люди занимаются общим делом. Это даёт больше точек соприкосновения. Возьмём условную женщину и абстрактного мужчину. Если они просто познакомятся на улице, то вряд ли построят успешные отношения. Но если эти же люди будут вместе работать в одном офисе, заниматься общим бизнесом или наукой — им будет намного проще поладить друг с другом.

Доверие

Хорошо, когда партнёры доверяют друг другу. В этом случае более успешному будет легче влиться в незнакомый круг друзей или коллег своей второй половинки, а человек не особо высокого социального статуса также сможет поработать над собой, подтянуться до уровня партнёра.

Если более успешная женщина не доверяет мужу или более образованный мужчина с недоверием относится к своей молодой партнёрше, им будет намного труднее построить гармоничные отношения. Учитесь доверять друг другу — этот навык заметно укрепляет любой союз.

Ритм жизни

Если ритмы жизни партнёров совпадают, то они, можно сказать, вытащили счастливый билет. Например, если и мужчина, и женщина любят ходить по клубам два раза в неделю, им намного проще находить общий язык, жить под одной крышей. У двух убеждённых домоседов тоже, скорее всего, возникнет меньше разногласий, независимо от возраста.

Совместный досуг

Это актуально для всех пар, но особенно важно, когда двое вступают в мезальянс. Проводите больше времени вместе, используйте для этого любую удобную возможность. Не давайте рутине пройтись катком по вашим отношениям.

Хотя бы раз в неделю выделяйте несколько часов на то, чтобы побыть только вдвоём. Ходите в кафе, гуляйте, путешествуйте, занимайтесь спортом. Неважно, что вы будете делать в это время, главное — быть вместе, наслаждаться этими драгоценными часами.

Моральная устойчивость

Неравный брак — это большое испытание чувств на прочность. Когда все или почти все вокруг против вас — это объединяет. Скучать вам не дадут, но если с самого начала получится выдержать вдвоём этот шторм — впереди вас ждёт долгая и счастливая семейная жизнь.

Так быть или не быть мезальянсу

В любых отношениях самое главное — чувства. Очень многое зависит от того, смогут ли партнёры наладить энергетический обмен друг с другом. Проводите больше времени вместе, разговаривайте, будьте искренни, идите на компромисс, учитесь слушать и слышать свою половинку — это и есть простой рецепт вашего счастья.

Когда на сцену выходит любовь, мезальянс по социальному, финансовому или возрастному признаку отходит на второй план.

Любите друг друга и не слушайте никого. Право на счастье дано вам от рождения, и с кем строить своё будущее — решаете только вы. Любите и будьте любимы!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2459459775775639617/

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