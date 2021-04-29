Кого из советских граждан в годы Второй мировой войны немцы не брали в плен

В Рейхе евреи были провозглашены одним из главных идеологических врагов, который должен быть уничтожен физически. Вообще история антисемитизма в Германии – это отдельная огромная тема, тесно переплетающаяся с историей христианства, всей Европы, а также историей Гражданской войны в России и белой эмиграции. В 1941 году евреи на оккупированной немцами территории СССР уничтожались с особым рвением, особенно если они были военнослужащими Красной Армии. Уже упомянутый Кристиан Штрайт в своих исследованиях описывает случаи, когда на начальном этапе войны немецкие солдаты просто устраивали самовольные расстрелы пленных, заставляя советских солдат перед этим снимать штаны. Все, у кого находили обрезание, отправлялись с пулей в затылок в ближайшую канаву. В ходе таких расстрелов было уничтожено огромное количество не евреев, так как в РККА было представительное количество мусульман или атеистов, которые тем не менее вышли из мусульманских семей. Зачастую эти люди также имели обрезание.

Евреи были объявлены главным врагом Рейха.

Само собой, уничтожение евреев-красноармейцев носило не только форму стихийных солдатских судилищ: данную категорию пленных немцы активно уничтожали на системной основе в лагерях смерти. Кроме того, после оккупации Польши, стран Прибалтики, Украины и Беларуси немцы оказывали содействие поддержанию антисемитских настроений среди местного населения, что также выливалось в погромы и суды Линча. Хуже всего дела были на территориях, недавно присоединённых к СССР.

Категория вторая: комиссары

В 1941 году немцы долго удивлялись тому факту, почему простые советские солдаты не радуются расстрелам их офицеров и политработников.

Аналогичное отношение было и к советским политработникам. Причем, нацистская идеология ставила знак равенства между евреями и политработниками в СССР. Советская власть в Германии выставлялась как «еврейская», как плод всемирного заговора против «цивилизованного мира». Поразителен тот факт, что многие идеологические мифы, созданные отделением Йозефа Геббельса, до сих пор активно используется в современной черносотенной и антисоветской среде. Коммунисты в целом провозглашались в Германии еще одним важным идеологическим врагом немецкого народа, а потому с точки зрения нацистов не заслуживали ничего, кроме физического устранения. И в первую очередь это касалось наиболее активных, пассионарных и потенциально опасных членов большевистской партии – армейских комиссаров.

Нацисты опасались, что комиссары будут мотивировать людей на борьбу и были правы.

На первом этапе войны практика уничтожения политработников также распространялась и на офицеров РККА в целом. Даже если забыть об идеологической компоненте геноцида советского населения, то убивали комиссаров и офицеров нацисты в том числе по сугубо прагматичным соображениям. Немецкое руководство всерьез опасалось, что комиссары и прочие начальники, оказавшись в плену, будут выступать цементирующим элементом для массы советских бойцов, будут готовить побеги, диверсии и прочие акции.

За последние 30-40 лет образ советского комиссара был достаточно испоганен для того, чтобы порадовался дедушка Геббельс.

В этом отношении нацисты опасались за опыт Германии в Первой мировой войне, когда тысячи немецких военнопленных, вернувшихся из России, были пропитаны идеями мира, революции и большевизма. Вернувшись в свои подразделения, они подрывали боеспособность и без того уставшей от войны кайзеровской армии. Следует понимать, что хотя нацисты в 1930-е годы провели в Германии основательную зачистку внутриполитического поля, коммунистическая партия в будущем Третьем Рейхе долгое время входила в топ-5 политических сил страны, а незадолго до уничтожения была самой многочисленно партией после нацистской, являясь ее прямым противником. Иными словами, в Германии оставалось немало людей, сочувствующих левой идее. Последнее отлично иллюстрирует и подтверждает факт появления немецких перебежчиков на советскую сторону незадолго до 22 июня 1941 года, сообщавших о скором начале войны.

Категория третья: партизаны и подпольщики

Партизаны не заслуживали никакой пощады со стороны нацистов.

К партизанам и подпольщикам, которые подрывали немецкий тыл, нацисты относились с особой жестокостью. Причина уничтожения партизан была исключительно прагматичной, что нисколько ее не оправдывает. Убивали пленных из числа подпольщиков и партизан по двум простым причинам: уничтожение пассионарной части населения оккупированной территории, склонной к борьбе и устрашение всего остального населения, которое по мнению нацистов не должно было даже пытаться что-либо сделать. Уничтожались партизаны как подразделениями СС и вермахта, так и отрядами, созданными из коллаборационистов.

Вторая мировая война стала абсолютно бесчеловечным конфликтом в истории, в котором участники «Оси» попрали все неписанные человеческие и писанные международные законы. В первую очередь на Восточном фронте. До сих пор смешно слышать о том, что положение советских военнопленных прямо проистекало из того факта, что СССР не подписал международную конвенцию обращения с военнопленными.

Советских граждан нацисты уничтожали без всякой пощады.

Зерно истины же заключается в том, что Германия эту конвенцию подписывала и, несмотря на неподписание оной в СССР, она-то должна была хотя бы пытаться соблюдать все правила войны. Однако, в силу идеологических причин законы «цивилизованного мира» не распространялись на «восточных варваров». При этом в СССР действовали собственные нормативные документы, регулировавшие обращение с военнопленными других государств в случае войны. И советская практика в этом отношении радикально отличалась от немецкой – ни о каком систематическом, целенаправленном уничтожении каких-либо категорий пленных не шло и речи.

Источник