Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

Кого из советских граждан в годы Второй мировой войны немцы не брали в плен

Кого из советских граждан в годы Второй мировой войны немцы не брали в плен

Немецкий плен в годы Второй мировой войны является одной из самых сложных тем для отечественной истории, которая со времен перестройки в СССР обросла всевозможным количеством мифов. 

Самое главное, что на протяжении всей войны нацистский плен не сулил ничего хорошего для большинства красноармейцев. 

Кого из советских граждан в годы Второй мировой войны немцы не брали в плен
Особенно это касается первого этапа войны, когда «цивилизованные» европейцы уничтожали советских военнослужащих подобно ненужным вещам. Для трех категорий военнопленных плен и вовсе означал гарантированную гибель.

Проблема военнопленных изучается учеными самых разных стран.

Проблематику советских военнопленных изучали и продолжают изучать многие ученые-историки не только в республиках бывшего СССР. Преступления нацистов, в том числе «белого и пушистого» вермахта (что также является одним из пропагандистских мифов, созданных в годы холодной войны в Западной Германии), активно изучают за рубежом. Одним из ведущих специалистов в этой области с «немецкой» стороны является швейцарский ученый Кристиан Штрайт, создатель фундаментального труда «Они нам не товарищи. Вермахт и советские военнопленные 1941-1945 гг». В нем ученый досконально изучил проблематику уничтожения советских граждан, попавших в плен опираясь на документы, имеющиеся в немецких архивах.

Кого из советских граждан в годы Второй мировой войны немцы не брали в плен

Немцы хорошо подготовились к войне, в том числе идеологически. 

Лишенная всякой гуманности практика обращения с советскими военнопленными прямо проистекала из нацистской идеологии и планов верхушки Рейха по очистке жизненного пространства для немецкой нации на Востоке. На начальном этапе войны советских пленных просто уничтожали подобно ненужным вещам. Лишь когда стало понятно, что война затянется, положение пленных солдат и офицеров из РККА незначительно улучшилось. Однако, продиктовано это было не каким-то «пробуждением совести», а хладнокровным расчетом – намерением использовать пленников для экономики Рейха еще некоторое время, прежде чем те умрут. Но как уже было отмечено в самом начале, три категории военных СССР чаще всего даже не брали в плен.

Категория первая: евреи

Красная армия была одной из самых многонациональных в истории. |Фото: regnum.ru.

Красная армия была одной из самых многонациональных в истории.

В Рейхе евреи были провозглашены одним из главных идеологических врагов, который должен быть уничтожен физически. Вообще история антисемитизма в Германии – это отдельная огромная тема, тесно переплетающаяся с историей христианства, всей Европы, а также историей Гражданской войны в России и белой эмиграции. В 1941 году евреи на оккупированной немцами территории СССР уничтожались с особым рвением, особенно если они были военнослужащими Красной Армии. Уже упомянутый Кристиан Штрайт в своих исследованиях описывает случаи, когда на начальном этапе войны немецкие солдаты просто устраивали самовольные расстрелы пленных, заставляя советских солдат перед этим снимать штаны. Все, у кого находили обрезание, отправлялись с пулей в затылок в ближайшую канаву. В ходе таких расстрелов было уничтожено огромное количество не евреев, так как в РККА было представительное количество мусульман или атеистов, которые тем не менее вышли из мусульманских семей. Зачастую эти люди также имели обрезание.

Евреи были объявлены главным врагом Рейха. |Фото: varune.com.

Евреи были объявлены главным врагом Рейха. 

Само собой, уничтожение евреев-красноармейцев носило не только форму стихийных солдатских судилищ: данную категорию пленных немцы активно уничтожали на системной основе в лагерях смерти. Кроме того, после оккупации Польши, стран Прибалтики, Украины и Беларуси немцы оказывали содействие поддержанию антисемитских настроений среди местного населения, что также выливалось в погромы и суды Линча. Хуже всего дела были на территориях, недавно присоединённых к СССР.

Категория вторая: комиссары

В 1941 году немцы долго удивлялись тому факту, почему простые советские солдаты не радуются расстрелам их офицеров и политработников. |Фото: waralbum.ru.

В 1941 году немцы долго удивлялись тому факту, почему простые советские солдаты не радуются расстрелам их офицеров и политработников.

Аналогичное отношение было и к советским политработникам. Причем, нацистская идеология ставила знак равенства между евреями и политработниками в СССР. Советская власть в Германии выставлялась как «еврейская», как плод всемирного заговора против «цивилизованного мира». Поразителен тот факт, что многие идеологические мифы, созданные отделением Йозефа Геббельса, до сих пор активно используется в современной черносотенной и антисоветской среде. Коммунисты в целом провозглашались в Германии еще одним важным идеологическим врагом немецкого народа, а потому с точки зрения нацистов не заслуживали ничего, кроме физического устранения. И в первую очередь это касалось наиболее активных, пассионарных и потенциально опасных членов большевистской партии – армейских комиссаров.

Нацисты опасались, что комиссары будут мотивировать людей на борьбу и были правы. |Фото: dimitri.moseparh.ru.

Нацисты опасались, что комиссары будут мотивировать людей на борьбу и были правы. 

На первом этапе войны практика уничтожения политработников также распространялась и на офицеров РККА в целом. Даже если забыть об идеологической компоненте геноцида советского населения, то убивали комиссаров и офицеров нацисты в том числе по сугубо прагматичным соображениям. Немецкое руководство всерьез опасалось, что комиссары и прочие начальники, оказавшись в плену, будут выступать цементирующим элементом для массы советских бойцов, будут готовить побеги, диверсии и прочие акции.

За последние 30-40 лет образ советского комиссара был достаточно испоганен для того, чтобы порадовался дедушка Геббельс. |Фото: fotostrana.ru.

За последние 30-40 лет образ советского комиссара был достаточно испоганен для того, чтобы порадовался дедушка Геббельс.

В этом отношении нацисты опасались за опыт Германии в Первой мировой войне, когда тысячи немецких военнопленных, вернувшихся из России, были пропитаны идеями мира, революции и большевизма. Вернувшись в свои подразделения, они подрывали боеспособность и без того уставшей от войны кайзеровской армии. Следует понимать, что хотя нацисты в 1930-е годы провели в Германии основательную зачистку внутриполитического поля, коммунистическая партия в будущем Третьем Рейхе долгое время входила в топ-5 политических сил страны, а незадолго до уничтожения была самой многочисленно партией после нацистской, являясь ее прямым противником. Иными словами, в Германии оставалось немало людей, сочувствующих левой идее. Последнее отлично иллюстрирует и подтверждает факт появления немецких перебежчиков на советскую сторону незадолго до 22 июня 1941 года, сообщавших о скором начале войны.

Категория третья: партизаны и подпольщики

Партизаны не заслуживали никакой пощады со стороны нацистов. |Фото: ulmus-art.ru.

Партизаны не заслуживали никакой пощады со стороны нацистов.

К партизанам и подпольщикам, которые подрывали немецкий тыл, нацисты относились с особой жестокостью. Причина уничтожения партизан была исключительно прагматичной, что нисколько ее не оправдывает. Убивали пленных из числа подпольщиков и партизан по двум простым причинам: уничтожение пассионарной части населения оккупированной территории, склонной к борьбе и устрашение всего остального населения, которое по мнению нацистов не должно было даже пытаться что-либо сделать. Уничтожались партизаны как подразделениями СС и вермахта, так и отрядами, созданными из коллаборационистов.

Вторая мировая война стала абсолютно бесчеловечным конфликтом в истории, в котором участники «Оси» попрали все неписанные человеческие и писанные международные законы. В первую очередь на Восточном фронте. До сих пор смешно слышать о том, что положение советских военнопленных прямо проистекало из того факта, что СССР не подписал международную конвенцию обращения с военнопленными.

Советских граждан нацисты уничтожали без всякой пощады. ¦Фото: yavarda.ru.

Советских граждан нацисты уничтожали без всякой пощады. 

Зерно истины же заключается в том, что Германия эту конвенцию подписывала и, несмотря на неподписание оной в СССР, она-то должна была хотя бы пытаться соблюдать все правила войны. Однако, в силу идеологических причин законы «цивилизованного мира» не распространялись на «восточных варваров». При этом в СССР действовали собственные нормативные документы, регулировавшие обращение с военнопленными других государств в случае войны. И советская практика в этом отношении радикально отличалась от немецкой – ни о каком систематическом, целенаправленном уничтожении каких-либо категорий пленных не шло и речи.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает,что одной из причин жестокого отношения немцев к населению и пленным красноармейцам по утверждению историка Бориса Соколова был негласный приказ Сталина зверски расправляться с немецкими военнопленными! По убеждению Сталина это должно было приостановить массовую сдачу в плен красноармейцев  из-за боязни ответных жестоких мер со стороны немцев! Например, в октябре же 1941 года в подвале Таганрогского УВД немцы нашли трупы своих солдат со следами зверских пыток. В качестве ответной меры  были расстреляны около 4000 пленных советских солдат.                                                               

Не надо также забывать, что если бы не это варварское постановление  Сталина, то многие немцы, противостоящие идеологии Гитлера, перешли бы воевать против ненавистного им фашистского режима. Чего только стоит перебежчик вермахта Фриц Шменкель, который яростно воевал против фашистов и даже был посмертно удостоен  почетного звания Героя Советского Союза!

Как не парадоксально, но  в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную  сотрудниками  СМЕРШа,  операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами  немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !                                                                                            

Дело дошло до того, что  Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».                                                                                                                                                                         

Кроме того, не надо  забывать, что  жестокое и безнравственное  советское руководство бросило на произвол судьбы миллионы красноармейцев, оказавшихся  в немецком плену. Константин Богуславский,  изучая  переписку касающуюся отношений Советского Союза и Международного Красного Креста,  раскрыл шокирующую правду о том, что Сталин не только не интересовался судьбой военнопленных  красноармейцев, но и препятствовал попыткам иностранных государств облегчить их участь, чтобы  предотвратить этим преднамеренную массовую сдачу в плен ! Как ни странно, но  Сталин  игнорировал  предложения о помощи своим пленным даже во время войны с  Финляндией, когда вообще не было массовой сдачи красноармейцев в плен как в 1941 году!                                                  

И разве не кощунственны его слова «У нас пленных нет,  есть только предатели!» и  поэтому  для  всех сдавшихся в плен красноармейцев на Родине существовал один приговор – смерть. Однако,  придерживаясь подобной  тактики,  Сталин явно перегнул палку и добился  обратного эффекта, поскольку во время отступления немцев многие   советские  пленные, чтобы не быть расстрелянными  сталинскими палачами , умоляли немцев взять их собой и зачислить в их ряды ! Как не парадоксально, но  Советский Союз,  к сожалению, оказался фактически единственной страной, отказавшейся от сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста и  не подписавшей  Женевскую  конвенцию о военнопленных !Вот она --  злодейская и подлая сущность палача народов Сталина, устроившему своему народу настоящий геноцид !       

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением м в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Как «вождь народов» угробил деревню(https://otari.mirtesen.ru/blog/43748539635)

Величайший авантюрист современности !(https://otari.mirtesen.ru/blog/43015697704/)

Миф об отказе Сталина от мировой революции(https://otari.mirtesen.ru/blog/43390810017/)

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Зюганов назвал виновных в нищете россиян

Читать
Крым положил конец издевательствам Украины – сенатор
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитнавигатор

Крым положил конец издевательствам Украины – сенатор

Франко-британский конфликт разгорается у острова Джерси обе стороны направили туда военные корабли
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Франко-британский конфликт разгорается у острова Джерси обе стороны направили туда военные корабли

1
Свекровь убитой девушки-блогера не общалась с ней шесть лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Свекровь убитой девушки-блогера не общалась с ней шесть лет

Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфо-кухня

Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод

Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС
Материал, выбранный редакторами МиртесенДНИ

Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС

Стало известно о состоянии двух пострадавших из-за ураганного ветра в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Стало известно о состоянии двух пострадавших из-за ураганного ветра в Москве

Лукашенко припомнил подчиненным ошибку Горбачева. «Сразу вызвали агрессию у народа»
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Лукашенко припомнил подчиненным ошибку Горбачева. «Сразу вызвали агрессию у народа»

В Чехии призвали "успокоить разогретые эмоциями" отношения c Россией
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Чехии призвали "успокоить разогретые эмоциями" отношения c Россией

Горбачев 2.0: Вместо Навального Байдену сватают Кудрина
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсяко - разно

Горбачев 2.0: Вместо Навального Байдену сватают Кудрина

Расчлененное тело без вести пропавшей в 2020 году женщины нашли под Петербургом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Расчлененное тело без вести пропавшей в 2020 году женщины нашли под Петербургом

Сильный пожар уничтожил 25 строений в Омской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Сильный пожар уничтожил 25 строений в Омской области

Сотрудники Eli Lilly обвинили руководство завода в изменении документов для FDA
Материал, выбранный редакторами МиртесенФармпром России - новости и события

Сотрудники Eli Lilly обвинили руководство завода в изменении документов для FDA

Зеленский призвал НАТО усилить военное присутствие в Черном и Азовском морях
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Зеленский призвал НАТО усилить военное присутствие в Черном и Азовском морях

Откровения российского либерала живущего «там», о жизни здесь: «... интеллигенция в России составляет меньшинство».
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Откровения российского либерала живущего «там», о жизни здесь: «... интеллигенция в России составляет меньшинство».

Молдавия — очередной очаг напряженности
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Молдавия — очередной очаг напряженности

Саммит глав МИД G7 обозначил возвращение Британии на роль лидера Запада вместо США
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Саммит глав МИД G7 обозначил возвращение Британии на роль лидера Запада вместо США

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna

Украине придётся отдать русскую землю, когда часть Донбасса станет Россией?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Украине придётся отдать русскую землю, когда часть Донбасса станет Россией?

Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России

Опасная правда столкновения коммунизма с фашизмом
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Опасная правда столкновения коммунизма с фашизмом

Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе

Официальный представитель НАТО: альянс поддержал Болгарию в связи с «дестабилизирующим поведением РФ»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Официальный представитель НАТО: альянс поддержал Болгарию в связи с «дестабилизирующим поведением РФ»

Челябинские власти сняли ограничения по качеству питьевой воды
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Челябинские власти сняли ограничения по качеству питьевой воды

Суд в Петербурге запретил несколько роликов про селфхарм, зацепинг и руфинг
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Суд в Петербурге запретил несколько роликов про селфхарм, зацепинг и руфинг

Блогер-предприниматель назвала три условия для открытия бизнеса в декрете
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Блогер-предприниматель назвала три условия для открытия бизнеса в декрете

Дзермант рассказал, к чему должны готовиться госслужащие в Белоруссии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Дзермант рассказал, к чему должны готовиться госслужащие в Белоруссии

Совместная операция США — России в Антарктиде в 1946/47
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир пристрастен

Совместная операция США — России в Антарктиде в 1946/47

Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню»

Когда Россия откроет границы? Наш президент в этом крайне заинтересован
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Когда Россия откроет границы? Наш президент в этом крайне заинтересован

Хорватия разместит в Косово свою военную базу
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Хорватия разместит в Косово свою военную базу

Крупные игроки проявляют интерес к арктическому маршруту РФ в обход Суэца
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Крупные игроки проявляют интерес к арктическому маршруту РФ в обход Суэца

Голикова назвала число вакцинированных россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Голикова назвала число вакцинированных россиян

Картина дня

наверх