Кого из советских граждан в годы Второй мировой войны немцы не брали в плен
Немецкий плен в годы Второй мировой войны является одной из самых сложных тем для отечественной истории, которая со времен перестройки в СССР обросла всевозможным количеством мифов.
Самое главное, что на протяжении всей войны нацистский плен не сулил ничего хорошего для большинства красноармейцев.
Проблема военнопленных изучается учеными самых разных стран.
Проблематику советских военнопленных изучали и продолжают изучать многие ученые-историки не только в республиках бывшего СССР. Преступления нацистов, в том числе «белого и пушистого» вермахта (что также является одним из пропагандистских мифов, созданных в годы холодной войны в Западной Германии), активно изучают за рубежом. Одним из ведущих специалистов в этой области с «немецкой» стороны является швейцарский ученый Кристиан Штрайт, создатель фундаментального труда «Они нам не товарищи. Вермахт и советские военнопленные 1941-1945 гг». В нем ученый досконально изучил проблематику уничтожения советских граждан, попавших в плен опираясь на документы, имеющиеся в немецких архивах.
Немцы хорошо подготовились к войне, в том числе идеологически.
Лишенная всякой гуманности практика обращения с советскими военнопленными прямо проистекала из нацистской идеологии и планов верхушки Рейха по очистке жизненного пространства для немецкой нации на Востоке. На начальном этапе войны советских пленных просто уничтожали подобно ненужным вещам. Лишь когда стало понятно, что война затянется, положение пленных солдат и офицеров из РККА незначительно улучшилось. Однако, продиктовано это было не каким-то «пробуждением совести», а хладнокровным расчетом – намерением использовать пленников для экономики Рейха еще некоторое время, прежде чем те умрут. Но как уже было отмечено в самом начале, три категории военных СССР чаще всего даже не брали в плен.
Категория первая: евреи
Красная армия была одной из самых многонациональных в истории.
В Рейхе евреи были провозглашены одним из главных идеологических врагов, который должен быть уничтожен физически. Вообще история антисемитизма в Германии – это отдельная огромная тема, тесно переплетающаяся с историей христианства, всей Европы, а также историей Гражданской войны в России и белой эмиграции. В 1941 году евреи на оккупированной немцами территории СССР уничтожались с особым рвением, особенно если они были военнослужащими Красной Армии. Уже упомянутый Кристиан Штрайт в своих исследованиях описывает случаи, когда на начальном этапе войны немецкие солдаты просто устраивали самовольные расстрелы пленных, заставляя советских солдат перед этим снимать штаны. Все, у кого находили обрезание, отправлялись с пулей в затылок в ближайшую канаву. В ходе таких расстрелов было уничтожено огромное количество не евреев, так как в РККА было представительное количество мусульман или атеистов, которые тем не менее вышли из мусульманских семей. Зачастую эти люди также имели обрезание.
Евреи были объявлены главным врагом Рейха.
Само собой, уничтожение евреев-красноармейцев носило не только форму стихийных солдатских судилищ: данную категорию пленных немцы активно уничтожали на системной основе в лагерях смерти. Кроме того, после оккупации Польши, стран Прибалтики, Украины и Беларуси немцы оказывали содействие поддержанию антисемитских настроений среди местного населения, что также выливалось в погромы и суды Линча. Хуже всего дела были на территориях, недавно присоединённых к СССР.
Категория вторая: комиссары
В 1941 году немцы долго удивлялись тому факту, почему простые советские солдаты не радуются расстрелам их офицеров и политработников.
Аналогичное отношение было и к советским политработникам. Причем, нацистская идеология ставила знак равенства между евреями и политработниками в СССР. Советская власть в Германии выставлялась как «еврейская», как плод всемирного заговора против «цивилизованного мира». Поразителен тот факт, что многие идеологические мифы, созданные отделением Йозефа Геббельса, до сих пор активно используется в современной черносотенной и антисоветской среде. Коммунисты в целом провозглашались в Германии еще одним важным идеологическим врагом немецкого народа, а потому с точки зрения нацистов не заслуживали ничего, кроме физического устранения. И в первую очередь это касалось наиболее активных, пассионарных и потенциально опасных членов большевистской партии – армейских комиссаров.
Нацисты опасались, что комиссары будут мотивировать людей на борьбу и были правы.
На первом этапе войны практика уничтожения политработников также распространялась и на офицеров РККА в целом. Даже если забыть об идеологической компоненте геноцида советского населения, то убивали комиссаров и офицеров нацисты в том числе по сугубо прагматичным соображениям. Немецкое руководство всерьез опасалось, что комиссары и прочие начальники, оказавшись в плену, будут выступать цементирующим элементом для массы советских бойцов, будут готовить побеги, диверсии и прочие акции.
За последние 30-40 лет образ советского комиссара был достаточно испоганен для того, чтобы порадовался дедушка Геббельс.
В этом отношении нацисты опасались за опыт Германии в Первой мировой войне, когда тысячи немецких военнопленных, вернувшихся из России, были пропитаны идеями мира, революции и большевизма. Вернувшись в свои подразделения, они подрывали боеспособность и без того уставшей от войны кайзеровской армии. Следует понимать, что хотя нацисты в 1930-е годы провели в Германии основательную зачистку внутриполитического поля, коммунистическая партия в будущем Третьем Рейхе долгое время входила в топ-5 политических сил страны, а незадолго до уничтожения была самой многочисленно партией после нацистской, являясь ее прямым противником. Иными словами, в Германии оставалось немало людей, сочувствующих левой идее. Последнее отлично иллюстрирует и подтверждает факт появления немецких перебежчиков на советскую сторону незадолго до 22 июня 1941 года, сообщавших о скором начале войны.
Категория третья: партизаны и подпольщики
Партизаны не заслуживали никакой пощады со стороны нацистов.
К партизанам и подпольщикам, которые подрывали немецкий тыл, нацисты относились с особой жестокостью. Причина уничтожения партизан была исключительно прагматичной, что нисколько ее не оправдывает. Убивали пленных из числа подпольщиков и партизан по двум простым причинам: уничтожение пассионарной части населения оккупированной территории, склонной к борьбе и устрашение всего остального населения, которое по мнению нацистов не должно было даже пытаться что-либо сделать. Уничтожались партизаны как подразделениями СС и вермахта, так и отрядами, созданными из коллаборационистов.
Вторая мировая война стала абсолютно бесчеловечным конфликтом в истории, в котором участники «Оси» попрали все неписанные человеческие и писанные международные законы. В первую очередь на Восточном фронте. До сих пор смешно слышать о том, что положение советских военнопленных прямо проистекало из того факта, что СССР не подписал международную конвенцию обращения с военнопленными.
Советских граждан нацисты уничтожали без всякой пощады.
Зерно истины же заключается в том, что Германия эту конвенцию подписывала и, несмотря на неподписание оной в СССР, она-то должна была хотя бы пытаться соблюдать все правила войны. Однако, в силу идеологических причин законы «цивилизованного мира» не распространялись на «восточных варваров». При этом в СССР действовали собственные нормативные документы, регулировавшие обращение с военнопленными других государств в случае войны. И советская практика в этом отношении радикально отличалась от немецкой – ни о каком систематическом, целенаправленном уничтожении каких-либо категорий пленных не шло и речи.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Мало кто знает,что одной из причин жестокого отношения немцев к населению и пленным красноармейцам по утверждению историка Бориса Соколова был негласный приказ Сталина зверски расправляться с немецкими военнопленными! По убеждению Сталина это должно было приостановить массовую сдачу в плен красноармейцев из-за боязни ответных жестоких мер со стороны немцев! Например, в октябре же 1941 года в подвале Таганрогского УВД немцы нашли трупы своих солдат со следами зверских пыток. В качестве ответной меры были расстреляны около 4000 пленных советских солдат.
Не надо также забывать, что если бы не это варварское постановление Сталина, то многие немцы, противостоящие идеологии Гитлера, перешли бы воевать против ненавистного им фашистского режима. Чего только стоит перебежчик вермахта Фриц Шменкель, который яростно воевал против фашистов и даже был посмертно удостоен почетного звания Героя Советского Союза!
Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !
Дело дошло до того, что Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».
Кроме того, не надо забывать, что жестокое и безнравственное советское руководство бросило на произвол судьбы миллионы красноармейцев, оказавшихся в немецком плену. Константин Богуславский, изучая переписку касающуюся отношений Советского Союза и Международного Красного Креста, раскрыл шокирующую правду о том, что Сталин не только не интересовался судьбой военнопленных красноармейцев, но и препятствовал попыткам иностранных государств облегчить их участь, чтобы предотвратить этим преднамеренную массовую сдачу в плен ! Как ни странно, но Сталин игнорировал предложения о помощи своим пленным даже во время войны с Финляндией, когда вообще не было массовой сдачи красноармейцев в плен как в 1941 году!
И разве не кощунственны его слова «У нас пленных нет, есть только предатели!» и поэтому для всех сдавшихся в плен красноармейцев на Родине существовал один приговор – смерть. Однако, придерживаясь подобной тактики, Сталин явно перегнул палку и добился обратного эффекта, поскольку во время отступления немцев многие советские пленные, чтобы не быть расстрелянными сталинскими палачами , умоляли немцев взять их собой и зачислить в их ряды ! Как не парадоксально, но Советский Союз, к сожалению, оказался фактически единственной страной, отказавшейся от сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста и не подписавшей Женевскую конвенцию о военнопленных !Вот она -- злодейская и подлая сущность палача народов Сталина, устроившему своему народу настоящий геноцид !
С уважением, Отари Хидирбегишвили !
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