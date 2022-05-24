"Ролла" - самая скандальная картина конца XIX века

Толпа приходила к витрине мебельного магазина каждый день. На Шоссе-д’Антен, возле дома №41 постоянно ругались извозчики – невозможно проехать! Но владелец заведения довольно потирал руки, ведь популярность его магазина росла день ото дня. А все потому, что Анри Жерве предложил выставить прямо в витрине свою картину – «Ролла».

Ранее от этого полотна отказались в Парижском Салоне: 1878 году устроителям выставки показалось, что художник слишком дерзок. Дело было вовсе не в обнаженной натуре, к этому уже привыкли. Но академики от живописи разглядели на переднем плане - корсет. И сделали вывод: Жерве изобразил женщину, которая торгует собой. А такую показывать публике посчитали недостойным.

Любопытно, что девушку на полотне узнали сразу - это была популярная актриса и натурщица Эллен Андре. На протяжении нескольких лет она позировала для лучших художников того времени - Дега, Ренуара и Жерве. Правда, и ей картина "Ролла" показалась слишком фривольной, поэтому модель поставила условие: пусть художник изобразит лицо от другой натурщицы. В поисках подходящей девушки Анри Жерве обратился к другой известной модели того времени - Вальтес де Ла Бинь. Так что мраморная красавица на полотне - не совсем реальна.

Когда ему отказали, Анри Жерве уверял организаторов – он просто воспроизвел сюжет поэмы Альфреда де Мюссе. Фактически, это книжная иллюстрация! Вы ведь не имеете ничего против поэмы? Но перед художником захлопнули двери. Не стали слушать.

Анри Жерве за работой

И тогда Жерве сделал «ход конем». Выставил картину в витрине магазина своего друга. И слава обрушилась на него мощным потоком – на улице толпились десятки и сотни людей, чтобы полюбоваться на творение художника... О нем говорили, о нем писали, его ругали и хвалили одновременно. Но равнодушных не было. Жерве рискнул, и победил.

"Сцена в кафе" - еще одно известное произведение Жерве

Со временем Анри Жерве собрал урожай наград – он стал кавалером Ордена Почетного легиона, ордена Карла III Испанского, а король Норвегии вручил ему орден Святого Олафа. Он женился на красавице Генриетте Фош и в 1894 году стал отцом прелестной дочери, Колетт. Дочь популярного художника сделала блестящую "светскую" карьеру - потому что впоследствии вышла замуж за представителя знатного аристократического семейства, за графа Рене дю Плесси.

Трижды Жерве ездил в Россию и даже удостоился ордена Святой Анны. А всё началось с «Ролла». С картины, на которую поначалу фыркали академики от живописи.

Источник : https://www.9111.ru/questions/7777777771903698/

А вы знали об этом?

Первая «партия» генетически модифицированных младенцев появилась на свет в 2001-м году. 30 новорождённых имели ДНК, составленную из генов трёх родителей — эти малыши были зачаты с помощью метода трансплантации цитоплазмы, сейчас запрещённого американским Агентством по контролю за продуктами и лекарствами.

Если вы очень хотите завести собаку, или кошку, но вам мешает аллергия, не расстраивайтесь: компания «Lifestyle Pets» предлагает клиентам гипоаллергенных домашних животных — кошек и собак с изменёнными ДНК. В отличие от их природных собратьев, модифицированные питомцы не имеют естественных аллергенов (которых, кстати, у кошек четыре, а у собак — шесть),

Если вы любите куриные крылышки, то эта новость вас непременно обрадует: израильские селекционеры вывели породу кур, у которых нет перьев, что позволяет свести на нет затраты на содержание и сэкономить время на ощипывании. При этом, как утверждается, отсутствие перьев никак не отразилось на вкусовых качествах, а к птичьему гриппу новые куры с рождения имеют иммунитет.оэтому они никак не влияют на самочувствие хозяев.

Подробнее об этом в (https://vseonauke.com/2480604037468392051)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

А были на Руси женщины-богатыри? https://otari.mirtesen.ru/blog/43042230779/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!