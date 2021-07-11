Православный этикет: почему в церкви не принято здороваться за руку

Когда верующие посещают православный храм, они должны соблюдать соответствующий этикет, который продиктован как церковными канонами, так и сложившимися в народе традициями. Так, в церкви не принято здороваться за руку, а также, встретив знакомого, обниматься и целоваться с ним. Нельзя громко разговаривать, болтать по телефону, чтобы присутствующие не отвлекались, общаясь со Всевышним.

Почему в храме не здороваются за руку

Приходя в церковь, люди молятся, ищут успокоения души, разрешения спорных и болезненных вопросов. В связи с этим какие бы то ни было мирские дела должны оставаться за порогом храма. Иначе прихожанам будет трудно настроиться на общение с Господом Богом.

Именно поэтому при встрече в стенах церкви не следует вести себя слишком эмоционально, в том числе целоваться, обниматься и пожимать друг другу руки в знак приветствия. Кроме того, не нужно держать руки в карманах и занимать их посторонними предметами.

Если вы увидели знакомого, просто кивните ему или слегка поклонитесь. Что же касается рукопожатия, то оно относится к гражданской традиции, место осуществления которой - за пределами святого места. Чересчур явное выражение чувств характеризует недостаток воспитания, неуважение к окружающим, оно мешает сосредоточиться на молитве другим верующим.

Чего еще нельзя делать в церкви

Правила этикета в православном храме предписывают вести себя скромно, быть спокойным и умиротворенным в соответствии с окружающей обстановкой. Женщины не должны появляться в церкви, не покрыв голову платком. Мужчинам, напротив, запрещено появляться здесь, не сняв головного убора. Нужно иметь опрятный и сдержанный внешний вид, вне зависимости от того, к какому полу вы принадлежите. Откровенные, вульгарные наряды находятся под запретом, как и блестки с пестрыми рисунками.

Нельзя шуметь и жевать, делать громкие замечания нелестного характера другим прихожанам. Если вы заметили, что кто-то нарушает правила поведения, поправьте его максимально корректно и тихо. Когда проходит богослужение, расхаживать по храму не рекомендуется. Если вам хочется подпевать хору, делайте это потихоньку, не нарушая торжественную атмосферу. В церкви не следует разговаривать по телефону, мешая другим сосредоточиться.

Как на территории храма, так и поблизости от него, нужно воздерживаться от курения, смеха, громких эмоциональных разговоров. Чтобы не задевать чувств верующих, нужно для осуществления подобных светских проявлений отойти подальше.

Что следует делать

Входя в церковь, представители сильного пола обнажают голову, а женщины, девушки и девочки, наоборот, укрывают волосы шарфом, платком или вуалью. Нужно перекреститься три раза и совершить поклон еще до того, как войдешь в храм. Если вы не совсем знакомы с православным этикетом, тихонько поинтересуйтесь о его правилах у окружающих, не нарушая спокойной атмосферы.

В православную церковь люди идут для того, чтобы помолиться и обрести душевное равновесие. А также принято ставить свечи - либо за здравие живущих, либо за упокой умерших. С собой не берут домашних питомцев. Дети могут присутствовать на богослужении, если они не плачут, не капризничают и не создают прочих неудобств. Если вам не удается успокоить малыша - выйдите с ним на улицу.

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