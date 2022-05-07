10 исторических артефактов, варварски уничтоженных

Уничтожению истории нет оправданий — и тем не менее,мы наблюдаем его постоянно. И речь идёт не только о террористах,целенаправленно взрывающих древние памятники культуры. Многие ценнейшие артефакты были разрушены случайно из-за банального невежества и глупости…

Древние храмы, города, наскальные рисунки и иные произведения искусства стереть с лица планеты или попросту испортить куда легче, чем создать что-то своё. Особенно если не догадываться об истинной ценности разрушенной истории.

В районе крупнейшего водохранилища в США — озера Мид — расположены священные монументы живших там индейских племён. Они зарегистрированы в Национальном реестре исторических мест США. В 2010 году вандал использовал пейнтбольное ружьё, чтобы закрасить наскальные рисунки. Он был арестован, приговорён к году тюрьмы, штрафу в 10 тысяч долларов и 50 часам общественных работ.

В 2013 году в Белизе разразился скандал — бульдозеры местной строительной компании наполовину снесли храм майя возрастом в 2300 лет. Они раскапывали известняк и к моменту, когда информация просочилась в прессу, древняя пирамида уже была наполовину разрушена. Вандализм удалось остановить, но памятник культуры ужасно пострадал.

Наскальную живопись украсть тяжеловато, но однажды такая попытка была сделана.

В 2014 году в Испании, в пещере национального парка Санта-Елена, группа неизвестных попыталась срезать кусок скалы вместе с древним рисунком. Увы, это привело лишь к тому, что камень раздробился, уничтожив часть наскального искусства.

Мрамор Элгина — собрание древнегреческого искусства, в основном из Афинского акрополя, привезённое в Англию в начале XIX века лордом Элгином и хранимое в Британском музее. К сожалению, непрофессиональная попытка очистить мрамор азотной кислотой в 1845 и 1930 годах нанесла бесценной коллекции изрядный ущерб.

Вал Оффы — земляное укрепление, насыпанное в VIII веке для разделения королевств Мерсии и Поуиса. Занесено во Всемирное наследие ЮНЕСКО среди других стен мира, таких как Великая Китайская стена. В 2013 году местный житель разрушил значительную часть вала бульдозером и был арестован.

Флавиев амфитеатр, более известный как Колизей, тщательно охраняется от серьёзного вандализма, но мелкий удаётся предотвратить далеко не всегда. Туристы обожают малевать на древних стенах надписи типа «Здесь был Вася», а затем делать селфи на их фоне — в последние годы всё чаще. Их не останавливают ни предупреждающие надписи, ни реальный шанс попасть в тюрьму.

Немецкий археолог-самоучка XIX века Генрих Шлиман прославился своими значительными находками в Малой Азии, в Пелопоннесе, а также на месте знаменитой античной Трои. Но при попытках откопать город, воспетый Гомером, Шлиман совершил ряд серьёзных ошибок и уничтожил часть руин из-за спешки и некомпетентности.

Иногда масштаб вандализма бывает не столь велик, как разрушение древних храмов, но всё равно поражает. Одно семейство из Лондона в 2008 году купило на распродаже китайскую вазу… оказавшуюся артефактом империи Цин. Семья, не догадываясь о том, сделала из неё настольную лампу. Лишь спустя много лет вазу удалось опознать, но из-за просверленной дырки в дне, её ценность упала с 50 тысяч евро до 5.

В 2007 году в Китае, при попытке расчистить место для постройки магазина IKEA, были полностью уничтожены гробницы возрастом в 1800 лет. В 2013 году ситуация повторилась при строительстве метро, причём на месте древних захоронений находилась археологическая экспедиция.

Американский флаг, развевавшийся над фортом МакГенри при битве за Балтимор в сентябре 1815 года считается одним из ценнейших артефактов США. Но при хранении он изрядно пострадал, будучи частично разрезанным на куски для всех желающих. Лишь в 1912 году его передали Смитсоновскому институту, где флаг смогли восстановить.

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