Как кошки указывают на присутствия негативной энергии в доме

Издавна известно, что коты одни из самых мистических существ в мире. Ещё древние цивилизации кошек почитали и боготворили. А во времена средневековья их опасались и боялись.

В Таиланде также очень почётно относились к кошкам. Издавна мурлыки были охранниками в храмах Таиланда. Существует поверье, что когда человек с нечистым сердцем заходил в храм, его было не спасти от разъярённой кошки.

Давно известно, что кот помогает людям уберечься от потусторонних сил. Довольно часто в дом приходит кошка когда в нём бушует нечисть.

По каким признакам возможно узнать, что кошка почувствовала в доме присутствие нечисти

1. Кот долго вглядывается в определённое место и чувствует там угрозу. Он будет намеренно избегает это место в доме, и заострять на нем отдельное внимание.



2. Кот стал злой, может внезапно зашипеть и поцарапать хозяина. Такое поведение может быть, когда вы принесли с собой в дом отрицательную энергию. Сразу после прихода в дом, нужно принять душ и желательно выстирать вещи.



3. Кошка негативно реагирует на подарок который вам вручил другой человек. Такого рода поведение указывает, что даритель желает вам зла или это возможно подклад.



4. Кошка покинула ваш дом. Такое поведение кота бывает если она не способна справиться с тем, что поселилось в вашем доме.

Нужно провести энергетическую чистку дома и желательно освятить его.Кошка отказывается от еды. Такое поведение свидетельствует, что в доме находится подклад. Нужно хорошенько осмотреть все новые вещи в доме и избавиться от подклада.



Довольно часто бывает так, что к нам в дом приходит незнакомая кошка. Чаще всего это происходит когда кому-то из домочадцев угрожает опасность, или в дом нужны положительные перемены. Также коты приходят в дом, где люди несчастные или в нём тяжело больной человек.



Если научиться замечать необычное поведение кошки, можно уберечь себя от множества проблем. Издавна известно, что коты не только видят потусторонний мир, но и являются хорошими лекарями.

После появления в вашей семье котика атмосфера становится совсем другой.



На Востоке люди почитают кошек. Считается дурным тоном прогонять их из дома, это накличет на дом беду. Если в ваш дом пришла чужая кошка её обязательно нужно покормить.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2295822086703942078/

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