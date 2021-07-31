Как в Советском Союзе отменяли "сухой закон"

31 год назад, в июле 1990 года, в СССР закончилась очередная и последняя советская антиалкогольная кампания, которая считается как одна из самых больших ошибок горбачевской эпохи. 24 июля 1990 года ушел в прошлое так называемый «сухой закон» — антиалкогольная кампания, начатая за пять лет до этой даты.

В СССР раз за разом начинали бороться с пьянством, вводили всевозможные запреты и разворачивали пропаганду, но каждый раз за разом терпели неудачу в борьбе с зеленым змием.

Почему пили советские люди? По стопочке, по рюмашечке, да по маленькой… Да и что оставалось делать трудовому народу – своё бизнес на откроешь, за границу не пускают (оставалось вариант: раз в год в Крым или в Ессентуки), больше 200 рублей не заработаешь как не старайся.

Если вспомнить историю то Россия и СССР пережили немало подобных запретов, но справедливости ради надо отметить, что ни один нельзя назвать полным и всеобъемлющим. По-настоящему «сухого закона» в России, такого как в США, никогда не было: ограничивались или запрещались отдельные напитки, но не весь алкоголь в целом.

Захватившие власть большевики продлили вето на водку ( указ начала Первой мировой войны запрещал лишь торговлю водкой) до конца Гражданской войны, однако вино разрешалось к продаже.



В середине 20-х годов водка вернулась на прилавки.

Следующая попытка предпринята в начале 70-х, уже при товарище Брежневе. Вместо водки планировалось «пересадить» трудящихся на пиво и вино. Были запрещены напитки крепостью более 40 градусов,

Из производства исключили водку крепостью 50 и 56 градусов, а продажу крепкого (свыше 30 градусов) алкоголя разрешили только с 11 утра до 7 вечера. Но ни эти меры, ни появление и широкое распространение лечебно-трудовых профилакториев, в которые по решению суда отправлялись закоренелые нарушители антиалкогольного законодательства, не привело к улучшению ситуации.



Потребление алкоголя в стране продолжало расти: к 1984 году оно достигло отметки в 10,5 л зарегистрированного алкоголя, а с учетом подпольного самогоноварения могло превышать 14 л на человека в год. И, хотя госмонополия на торговлю спиртным давала бюджету СССР от 15 до 30% доходов, другие экономические и социальные потери, в том числе косвенные, перевешивали эту пользу. В целом эта компания была не очень заметным явлением.

Зато горбачевская антиалкогольная кампания оставила в душе советского человека самый большой отклик. Не исключено, что особой ненавистью у советских выпивох Горбачев или как его еще называли „Меченый“ пользовался именно из-за его борьбы с алкоголем.

В 1985 году была объявлена масштабная антиалкогольная кампания. По всей стране резко сокращено количество алкогольных магазинов, оставшимся ограничили время работы с 14 до 19 часов. Цены на водку подняли в два раза. Милиционеры патрулировали парки, скверы, рынки, дворы и улицы и гоняли распивавших запрещенные напитки.

Кампания имела как плюсы, так и минусы: увеличение продолжительности жизни (за счет сокращения пьяных смертей), а также увеличение рождаемости с одной стороны.



Как свидетельствовала госстатистика, в стране заметно выросла рождаемость – на 500 тысяч младенцев каждый год, на 2,6 года подросла продолжительность жизни мужчин, достигнув максимального показателя за всю историю России, одновременно снизилась смертность – в общей сложности на 1 млн человек. Поползла вниз кривая преступности, поскольку в то время существенная часть уголовных преступлений – 64%, почти две трети – совершалась в состоянии алкогольного опьянения.

C другой — тотальный коллапс советского бюджета и лютый дефицит, а также распространение адского пойла взамен алкоголя. Многие алкоголики, потерявшие возможность достигать измененного сознания привычным путем, начали пополнять ряды наркоманов и токсикоманов: за первые два года борьбы с пьянством их число выросло вдвое!

Советская экономика к середине 80-х и без того буксовала в связи с низкой производительностью труда, а также затянувшимся падением цен на нефть.

Резкое сокращение доходов от алкоголя, которые составляли четверть всех поступлений от торговли, зарядило мощнейший апперкот советскому бюджету.

Кроме того, из-за чрезвычайно развившегося самогоноварения начался сильнейший дефицит сахара, ведь в плановую экономику не закладывалось подпольное производство самогона.



В поисках дурмана предприимчивые граждане не только варили самогон, но и употребляли то, что не положено. Например, существовала технология добычи спирта из клея БФ. Еще пили жидкость для очистки стекол. „Тройной“ одеколон — это для аристократов алкоголизма.

В Сибири сливали „зеленку“ по рельсе — в 40-градусный мороз внизу оказывался почти чистый спирт.

Усложнение доступа к алкоголю в и без того печальном и унылом СССР 80-х годов вызвало неистовое озлобление населения. „Cовки“ восприняли Горбачева как своего личного врага и толпами стали валить на митинги „близкого по употреблению алкоголя“ Ельцина.



Поэтому уже через два года после начала кампании борьбу с алкоголем стали понемногу сворачивать.

Сначала отменили антиалкогольную пропаганду, потом подкорректировали остальные элементы.

Официальным окончанием войны СССР против спиртного стало 24 июля 1990 года, когда отменили суровые ограничения на время работы алкогольных магазинов.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается антиалкогольной компании, то заслуживает внимания подобная компания, проведенная в свое время палачам народов Сталиным! Как известно, в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели, расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия.

Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Например, много шума вызвала сделка советского руководства с гениальным ученым Тесла по приобретению пушки, стреляющей заряженными микрочастицами со скоростью света (лучи смерти). Правда, взяв гонорар ,Тесла просто «кинул» советских военных , передав им теоретический проект, не воплощенный на практике! С 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался даже секретный проект по созданию суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами. Не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии , не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным комсомолкам !

Любопытно также, что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны!Продолжение в моей статье на моем сайте : (https://otari.mirtesen.ru/blog/43711707333/) !

С уважением, Отари Хидирбегишвили ?

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