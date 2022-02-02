Почему русские недостойны называться даже приматами? - мнение прибалтийских политиков                                                                                                                                               

Поняв, что прямо завтра Гегемон не скормит их кровожадному тЕРРану, прибалтийский политикум взбодрился, приосанился, поменял отяжелевшие за последнюю неделю памперсы и громогласно протрубил о своём сокровенном.

Заслуженный алкоголик-русофоб Латвии, депутат латышского сейма Вейко Сполитис назвал российскую делегацию в Женеве «приматами». В комментарии к твиту тут же прильнул экс-президент всея Эстония Ильвес и поправил коллегу: «Вейко, ты пишешь о «приматах», но ведь гомо сапиенс тоже приматы, русские этого недостойны. Я бы предпочёл слово «обезьяны».

Как видим, прибалтийские небратья в своей русофобии последовательны и непреклонны. Сначала объявили русских недочеловеками, лишили их гражданских прав, вслед за Лениным окрестили Главными Угнетателями планеты. Теперь понизили до рептилоидов.

Самое смешное, что бабушку Тоомаса Ильвеса звали — ох, как неловко! — Елизавета Васильевна Чистоганова. Отец Ильвеса, правда, старался исправить этот "косяк", честно служа в СС, о чём сам Тоомас потом неоднократно упоминал с гордостью. Так что этот позорный след в биографии эстонского арийца стёрт. И вот теперь, господа, Ильвес и Сполитис, все в белом, примеряют пробковый шлем Большого Брата, поглядывая на Восток.

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Достаточно заглянуть в твиттер обоих небратьев, как сразу видно - тема России их занимает гораздо больше собственных страничек. Оцените карты, которыми увешана страничка господина Сполитиса:

Я отдельно напишу статью про небратскую психологию, основанную на тридцатилетних наблюдениях за нацистскими зверушками с целью вычислить их мотивы и логику. Обещаю быть предельно объективным. Но сейчас хотел бы пояснить, почему такой русский ажиотаж прорезается в небратских соц_сетях.

Конечно же, сами "угнетенные прибалты" говорят о своём скотстве, как исключительно о следах жестокой советской оккупации. А теперь оцените их фееричную логику:

1) Прибалты мстят советской власти... Той самой, которая подарила им государственность. Бескровно подарила, заметьте, без колониальных войн. Ни немцы, ни шведы, ни англосаксы такой вольности себе не позволяли и допускать не собираются. Не было бы дедушки Ленина - не было бы и Латвии-Литвы-Эстонии, как отдельных государств. И вот за это, за полученную на халяву собственную государственность, прибалты ненавидят советское время и за него теперь мстят... Бред, не правда ли? Но именно так оно и есть, именно так прибалтийская элита постулирует их "кампф", этим "кипит их разум возмущённый и в смертный бой идти готов".

2) Государственность прибалтам подарила советская власть, но мстят они за неё русским и России... Это ещё интереснее. Давайте по пунктам - советская власть отобрала у России её территории, отдала их прибалтам, сделав в одночасье русских, живущих на этих территориях, изгоями.... И теперь прибалты мстят России и русским за то, что советская власть у русских отобрала и прибалтам отдала... Вы логику чувствуете? Ну не классическую, а альтернативную:"маразм крепчал, кретины ликовали"..

3) Но дальше еще круче - прибалты мстят за советское время капиталистической России и русским детям, которые в глаза это советское время не видели, и уж тем более не могли его организовать и прибалтам подсунуть... Мало того, если уж копнуть историю, то окажется, что как раз к организации советского времени, причем не только в Прибалтике, но и в самой России, именно прибалты приложили свою руку. Хорошо так приложили... Матери долго пугали латышами русских детей... И вот за это, за организованное латышами советское время, латыши теперь мстят русским детям, которые это время даже не нюхали...

Одним словом, в одной фразе - весь учебник по психиатрии... И если бы это была только фраза. За словами следуют дела: они так не только думают, но и делают. Мазохизм небратьев при этом не знает границ

Для понимания размещу тут последний крик души из эстонского "рая":

Красиво! Не находите? Таких нынче в Прибалтике - ВСЕ! И власть предержащие должны как-то им рассказывать, как жить дальше. И тут на горизонте решение имени предков ильвесов и сполитисов из рядов Ваффен СС - срочно нужны русские рабы! Только русские рабы спасут прибалтийских тигров от беспардонного забвения, не дадут пополнить собой европейское кладбище наций... А для роли рабовладельца психологически надо себя подготовить. Ибо пример БЛМ перед глазами. И вот тут изящный выход - да они и не люди вовсе! Это мне еще мой дедушка из Ваффен СС говорил! Бесполезно пытаться угодить и понравиться таким людям. Любой русский, пытающийся выслужиться перед этими «господами» и кающийся за царскую и советскую «оккупацию», за Крым и Донбасс, за Путина и Трампа и т. д., так и останется обезьяной в их мировоззрении. Не унижайтесь. Для русских пришло время, отбросив свою, как говорил Достоевский, всемирную отзывчивость, научиться презирать вечных нахлебников и попрошаек, все эту злобную и бездарную чернь, не способную на любовь к ближнему, к науке, к высокой культуре, к блестящим победам на поле брани. Причем, не выборочно, а всех сразу, без разбору на «хороших» и плохих». Вычеркнуть их из приличных людей и больше не жалеть, когда они опять с радостью напялят форму СС. P.S. Чуть не забыл про саму переписку прибалтийских сахибов