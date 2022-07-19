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Почему омары всего 100 лет назад считались пищей бедняков?

Чуть более 100 лет назад омаров было настолько много, что их выбрасывало на американские берега. Иногда омары нагромождались друг на друга слоем высотой в 60 см.

Омары – крупные ракообразные. И американцы их презрительно называли «морские тараканы».

1.

Почему омары всего 100 лет назад считались пищей бедняков?


Их использовали как приманку для рыб, корм для собак и даже, как удобрение.

 

Лобстер считался самым дешевым источником белка, поэтому питались им только бедняки.

2.

Почему омары всего 100 лет назад считались пищей бедняков?


Омаров консервировали и кормили ими слуг, заключенных, а иногда просто раздавали нищим на улице.

Панцири или пустые банки из-под консервированных омаров, разбросанных вокруг дома, считались явным атрибутом здешней нищеты.

100 лет назад банки с фасолью стоили в пять раз дороже консервированных лобстеров.

Экс-президент Ford и известный предприниматель Ли Якокка в своей автобиографии вспоминал, как ему было стыдно в детстве, что его бедная семья итальянских иммигрантов должна была есть омаров. Соседские богатые детишки ели… колбасу!

Переворот произошел по мере строительства железных дорог и расширения их на запад. Предприниматели закупали лобстеров у рыбаков на восточном побережье очень дешево. Потом заметили, что в центральных регионах страны их охотно покупают, причем по хорошим расценкам.

Плюс повара научились лучше их готовить.

Дальше все пошло по рыночным законам. По мере роста спроса предложение уменьшалось. К 1950-м годам стоимость омаров резко возросла. И с тех пор омары перешли в разряд пищи для богатых.

3.

Почему омары всего 100 лет назад считались пищей бедняков?


В Европе омары также считались не самой аристократичной пищей. Причем их перевели в статус деликатесов относительно недавно. Более 70 лет назад в Испании омары были едой только беднейших слоев.

Любопытная история связана с Клинтом Иствудом. Он снимался в фильме «За пригоршню долларов» в Испании в 60-е. И тайком ходил в один портовый ресторан, чтобы поесть омаров. Ему очень нравились омары, плюс стоили в Испании они намного дешевле, чем в Штатах (где они к тому времени стали считаться деликатесом).

4.

Почему омары всего 100 лет назад считались пищей бедняков?


Сейчас же омар – очень дорогой деликатес. У нас охлажденный омар стоит по 3500 за кг, а в ресторанах в разы дороже.

Омары – очень древние животные. Первые предки омаров появились около 140 миллионов лет назад. Сейчас же они находятся на грани вымирания. Ценник на них потому и растет, что с каждым годом омар становится всё более редким животным.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2524724503291103673/

А вы знали об  этом?

Одним из кавказских богатырей был легендарный осетинский борец Бола Кануков, который поражал своими достижениями на ринге в конце XIX – начале XX века. Темирболат (Бола) Кануков родился в селе Кобан Северной Осетии в семье бедного крестьянина-горца в 1869 году. Отец будущего борца вспоминал, что тот мог встать в ярмо вместо быка и подняться с тяжело груженной подводой в гору. К 25 годам рост богатыря достиг 2 метров, а вес – 214 килограмм. За его неординарные физические данные он получил в народе прозвище - «Казбек-Гора» и  стал профессиональным борцом. Он стал победителем многих международных чемпионатов и соревнований, а к 1908 году победил почти всех титулованных борцов своего времени и даже над русскими богатырями Загоруйко, Иваном Заикиным. Многие фанаты французской борьбы того периода времени очень жалели, что Бола так и не встретился на ринге с Иваном Поддубным…они просто разошлись во времени…

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