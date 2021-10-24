Мужчина и женщина. Почему в ходе эволюции не появились третий и четвертый пол

Половое размножение дает большее разнообразие генов, чем бесполое. Это повышает устойчивость вида к различным болезням и увеличивает его возможности по адаптации.

Если два пола появились позже и это работает лучше, чем один пол, то почему не появилось третьего или четвертого пола? Ведь это даст несравненно большее разнообразие генов!

В этом материале я собрал основные причины, почему полов именно два, а не три и более.

Третий пол существует в природе

На самом деле, в природе есть примеры, когда существует еще один пол. И я сейчас не про ориентацию, самоопределение полов и т п - модная нынче тема.

В медицине есть случаи пересадки генома от третьего родителя, о них - в конце статьи. Но в природе передача ДНК происходит именно в паре.

К примеру, лосось кижуч, у которого один женский и два мужских пола. Есть много половых вариаций и у грибов - ученые насчитывают до 36 тысяч (!).

Но принципиально это ничего не меняет, ведь в их случае, сколько бы не было полов у вида, генетическим материалом обмениваются все равно только два пола. Поэтому все упирается в процесс взаимодействия двух полов.

Нельзя слишком сильно отличаться от предков

У геномного разнообразия есть предел, при котором оно сохраняет свою ценность.

Если потомство слишком отличается от жизнеспособной формы вида, то у него высоки риски либо гибели, либо бесплодия.

Сложное взаимодействие

Половое размножение дает безусловное преимущество, ведь оно создает большее разнообразие. Это повышает вероятность, что кто-то из потомства точно будет адаптирован и выживет. Но главный минус - для появления потомства нужно, чтобы взаимодействовала не одна особь, а, как минимум, две.

Представьте, если для появления потомства нужно будет три, четыре и более особей? А какие сложные коммуникации между ними будут выстраиваться!

Женщины с мужчинами то не всегда могут легко договориться. А если нужно договориться еще с кем-то, кто по характеру будет отличаться.

Процесс будет слишком трудным, а значит вероятность появления потомства будет неуклонно снижаться.

Мутации

Мутации двигают эволюцию вперед - ведь за счет них виды меняются! Однако всегда есть риски врожденных дефектов. И если вовлечь в процесс больше генетических родителей - риски сбоя в ДНК будут расти в геометрической прогрессии.

Двукратная стоимость полового размножения

Этот парадокс сформулировал английский эволюционный биолог и генетик Мейнард Смит.

У теории эволюции есть два парадокса в вопросе полового размножения.

Если цель особи - передать максимум генов, то не глупо ли ей выбрасывать половину из них? Особь, не прибегая к половому размножению, может оставить, минимум, в два раза больше потомства. А значит будет больше потомства, у которого есть шанс укрепиться в природе, адаптироваться и найти свою нишу.

Чтобы половое размножение укрепилось в ходе эволюции, оно должно принести большую выгоду, чтобы компенсировать этот начальный недостаток 2:1.

И, на практике, так и происходит. При половом размножении особь получает генетические преимущества, которые компенсируют оба этих недостатка. К тому же, в природе самцы часто помогают самкам взращивать потомство, помогают пищей и дети получаются более жизнеспособными и стойкими.

Смит это и назвал двукратной стоимостью полового размножения. Такую цену мы платим за эти преимущества.

В случае двух полов соотношение цена/качество получается оптимальным. А вот в случае трех полов пришлось бы платить трехкратную цену, что было бы не обосновано.

Специализация

Чтобы половым клеткам сойтись, одна из них должна быть объемной (и статичной), другая - подвижной. Мы это хорошо знаем на примере животных.

И роли распределены идеально. Самки отвечают за фундаментальный набор генетической информации вида. Самцы - за изменчивость и адаптированность вида к внешним условиям.

Если в ходе эволюции появился бы третий пол, его половые клетки просто бы проиграли конкуренцию первым двум видам. Ведь у него не было бы такой четкой специализации.

Возможно, такое даже и было за долгую историю жизни на Земле. Просто третий пол не смог выжить в эволюционной борьбе.

Специфика ДНК

Все виды на Земле для записи генетической информации используют молекулы имеют ДНК или РНК. Эти молекулы имеют две нити. И при такой системе объединить ДНК нескольких родителей технически невозможно.

На других планетах возможны другие формы молекул для записи генетического материала.

Если на другой планете существуют варианты ДНК из четырех нитей, то там вполне эволюция может пойти по пути четырех генетических родителей.

На самом деле, случай, когда у человека три биологических родителя, возможен в реальности. Девочке со сложным врожденным заболеванием добавили митохондриальную ДНК от третьего родителя. Ранее про историю этой девочки я написал в статье: Алана Сааринен: как живет девочка, у которой три биологических родителя

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