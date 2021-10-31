Как в окопах Первой мировой войны появилось «новое» средневековое оружие

Вступая в Первую мировую войну, все страны были уверены в том, что военный конфликт разрешится быстро и закончится победой на их стороне. Однако, уже достаточно скоро стало понятно, что война не просто затянется – она будет долгой, напряженной и очень кровавой.

На четыре года Европе предстояло увязнуть в грязи траншей. Лабиринтами на сотни километров по фронтам тянулись окопы. Очень быстро новая форма войны напомнила о старых, уже забытых «цивилизованными» европейцами правилах ведения боя.

Размер имеет значение

Окопная война сурова.

Пара пулеметов и несколько сотен метров колючей проволоки, натянутой перед оборонительным рубежом, были способны остановить атаку целого батальона, а то и нескольких батальонов. Артиллерийский огонь и снайпера также способствовали «популяризации» рытья траншей. Лучшим другом солдата впервые в истории стало не его оружие и даже не хорошие сухие сапоги. Теперь это была саперная лопатка. По какой-то злой иронии винтовочное оружие в таких условиях оказалось крайне неэффективным. Очень часто траншеи разделяли жалкие сотни метров (а иногда и вовсе десятки метров).

Тяжелая окопная война.

Дальнобойный высокоточный огонь из винтовок зачастую не оказывал должного эффекта.

«Закопавшихся» в землю солдат было крайне сложно выковырять простым обстрелом. Приходилось идти на штурм. Оказавшись в вражеской траншее очень быстро становилось понятно, что «стреляющее копье» в виде винтовки со штыком – это вещь крайне громоздкая и неудобная для рукопашного боя в таком замкнутом пространстве.

Прогресс не стоял на месте.

И тогда-то в дело шло все, что оказывалось под рукой. Кулаки, камни, зубы, приклады и снятые штыки. Пехота буквально вгрызалась друг в друга в кровопролитных схватках за траншею. Солдаты, побывавшие в таких боях, очень быстро оценили все достоинства шанцевого инструмента – малой саперной лопатки, не только как «гаджета» для рытья окопов, но и как приспособления умерщвления себе подобных. Еще Эрих Мария Ремарк в своем произведении «На Западном фронте без перемен» отмечал, что саперная лопатка была намного эффективнее «культурного» штыка в окопной схватке.

Винтовки не годились для штурма.

Однако, прогресс не стоял на месте. Со временем все солдаты получили каски, которые защищали не только от пуль, но по иронии судьбы прекрасно держали удар той самой лопатки. Умирать все еще никто не хотел, а потому солдаты принялись изобретать и экспериментировать в погоне за получением рукопашного превосходства над противником во время штурма позиций. В эпоху расцвета огнестрельного оружия, люди вновь вернулись к Средневековой школе ведения войны.

Инструменты войны

Большое разнообразие.

Даже если заточить лезвие саперной лопатки, то уже только из-за своей массы и формы, она не станет в один ряд с полноценным топором или дубиной по своей эффективности. Помимо каски на солдатах было много другого снаряжения, которое могло по счастливой случайности уберечь жертву от наиболее пагубного воздействия шанцевого инструмента в результате удара. Солдатам нужно было что-то действительно смертоносное, но при этом очень простое. Решение оказалось столь же гениальным, сколько и примитивным. Это была обычная дубинка.

Убийственная простота.

Дубина была лишена всех недостатков саперного инструмента. За счет своей массы, даже небольшая палица могла убить или, по крайней мере, серьезно ранить (в конце концов, контузить) противника. От дубины уже не спасали ни кожаные ремни, не солдатские сумки, ни даже каска. Очень быстро солдаты догадались, что дубинку следует превратить в полноценную булаву, добавив ей металлические утяжелители и шипы. Самое главное, что изготовить такой простой и эффективный инструмент войны солдат мог даже своими руками. Главное было найти палку средней тяжести, металлическую трубку и десяток-другой гвоздей.

А вот такие делали в Великобритании на фабриках.

Интересный факт: страны «Антанты» в середине войны даже начали настоящую пропагандистскую компанию против холодного и дробящего оружия на фронте. В прессу делались многочисленные «выбросы» о том, что австрийская армия использует дубинки исключительно для жестокого добивания раненых противников. Кампания, впрочем, никакого серьезного эффекта в народных массах не возымела.

Очень много дубинок.

Впоследствии, дубинки стали делать для солдат массово. Сначала в полевых мастерских, а затем и на заводах воюющих стран. Оружие активно эволюционировало, перенимая лучший средневековый опыт. В Великобритании, например, металлический наконечник стали садить на гибкий трос, который крепился к рукоятке.

«Перо» для пехотинца

В дело пошли ножи.

Примечательно, что за исключением русской и французской армии, на момент начала Первой мировой войны с холодным режущим и колющим оружием дела у всех обстояли не очень-то плохо. Почти во всех армиях использовались кинжальные штыки (в русской и французской армии использовались игольчатые штыки). Кроме того, у офицеров всех армий имелось холодное оружие в виде кортиков и сабель. Однако, все это для окопного боя все равно не годилось. Сабли были очень большими, также как и кинжальные штыки оказались для тесных окопов слишком длинными.

Знаменитый французский гвоздь.

Уже после первых боев во всех армиях мира солдаты стали буквально умолять командиров разрешить им спилить часть лезвия штыка. Само собой, ничего подобного офицеры бойцам не разрешали. Впрочем, жить хотелось всем, и солдаты нередко «нарушали дисциплину» и обрезали штыки. Чаще всего это делали в французской и русской армии. Некоторые подходили к решению вопроса иначе – находили гвоздь для колючей проволоки и делали из него небольшой стилет. Данный вид оружия прозвали «французским гвоздем». Очень быстро он стал едва ли не символом окопной войны.

Немецкая поделка DEMAG.

Максимально простое и достаточно эффективное кустарное холодное оружие, конечно же, имело недостатки. В первую очередь, поделки солдаты были не очень-то удобными. Война диктовала свои жестокие правила и со временем уже специализированные кинжалы, стилеты и ножи для пехотинцев стали выпускать на фабриках. Одним из первых профессиональных окопных ножей стал «Мститель 1870». В Германии был сделан нож DEMAG.

Интересный факт: «Мститель 1870» получил свое название в память о поражении во франко-прусской войне 1870−1871 годов, в которой Пруссия одержала победу.

Французский Мститель 1870.

В Америке для своих солдат сделали весьма своеобразный нож-кастет Mark 1, который использовался пехотой США еще и во Второй мировой войне. Впрочем, правильнее было бы называть подобные изобретения не нож-кастет, а кастет-нож. Делали на фабриках для солдат не только «пугающую экзотику», но и вполне обычные вещи. Например, в Германии сделали нож «грабендольх», который можно было использовать и в бою, и в быту. Дальше всех пошли в австрийской армии. Некоторое время ее солдаты пытались использовать в окопном бою настоящие тесаки. Впрочем, данная идея так и не прижилась.

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