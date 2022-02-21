За что либералы невзлюбили Петра I ?

Андрей Соколов

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Чем же так не угодил великий государственный деятель, который основал Петербург, реформировал Россию, расширил территорию государства в Прибалтийском регионе, разбил шведов под Полтавой, заложил основу промышленности, регулярной армии и флота, то есть сделал нашу страну мировой державой?

«Признание в нелюбви» — так озаглавлена показательная статья на сайте информационного рупора либералов — «Эха Москвы», выражающая их общее умозрение. Ее написала одна из постоянных авторов сайта, судя по подписи, «заслуженный учитель РФ, историк» Тамара Эйдельман. «Если честно, — сразу признаётся эта заслуженная дама, — не люблю я Петра I, пусть он и великий», — и объясняет свою нелюбовь тем, что он был слишком жесток, по его приказу убивали, пытали стрельцов и делали другие нехорошие вещи. А потому, пишет автор, не могу его любить, «с души воротит».

И зачем нам победа под Полтавой?

Но ненавидит она русского царя-реформатора не только за это. «Не люблю, — продолжает Тамара Эйдельман, — из-за бесконечной войны, и даже победу под Полтавой не могу ему простить».

А за Полтаву-то почему? Разве эта дама, называющая себя историком, не знает, что исход этого знаменитого сражения позволил России сохранить свою государственность и обеспечить стабильный доступ к Балтийскому морю.

Не в курсе того, что Полтавское сражение является величайшей битвой в истории Европы XVIII века, что благодаря победе над войсками шведского короля Карла XII Россия вошла в разряд великих держав, тогда как Швеция навсегда потеряла этот статус? Не знает, что начала эту войну не Россия, а Карл XII, который осадил Полтаву, а потом хотел двинуться на Москву.

Ведь еще Пушкин в своей поэме «Полтава», которая включена в школьную программу, ясно указал, зачем шведы двинулись к Полтаве: «Венчанный славой бесполезной, /Отважный Карл скользил над бездной. /Он шел на древнюю Москву…».

Но «историку» Эйдельман все это невдомек, она ссылается не на Пушкина, а, как сама пишет, на «старый анекдот». «Человека, — повествует ученая дама, — приводят в КГБ и спрашивают: «Что вы имеете против советской власти?» — «Ну что вы, ничего. Вот Петр Первый мне не нравится» — «А Петр-то почему?» — «А вы подумайте, проиграл бы он Полтавскую битву, и жили бы мы сейчас, как в Швеции…».

То есть этот заслуженный учитель, наверное, до сих пор преподающий историю в школах, совершенно искренне полагает, что эта победа над наглым агрессором пошла России во вред? Что русским надо было капитулировать и дать шведам возможность идти дальше на Москву?..

Кроме того, автор «Эха» считает, что именно благодаря разгрому под Полтавой Швеция перестала воевать, сосредоточилась на внутреннем развитии и, мол, поэтому стала процветающей страной. Так прямо Эйдельман и пишет, цитата: «Как раз после Полтавы Швеция, которая до этого была одной из сильнейших и одной из самых воинственных европейских держав, совершенно изменила свою политику и сосредоточилась в основном на внутреннем развитии, — увы…».

А почему «увы»? А потому, что Эйдельман, очевидно, жалеет, что это не мы проиграли битву, а шведы, намекая, что если бы мы тогда «сосредоточились на внутреннем развитии», и не дали отпор агрессору, то и пили бы сейчас, как говорят ее единомышленники, имея в виду другого любителя походов на Россию с «цивилизованного» Запада, «баварское».

Хотя, конечно, ясно, что если бы Петр I не разгромил шведов под Полтавой, то на самом деле чистили бы мы ботфорты Карлу XII, а потом и его наследникам.

Но далее историк Эйдельман, понимая, что так азартно поносить Петра в России все-таки не совсем комильфо, начинает оправдываться. «А может быть, — продолжает она, — дело совсем не в том, о чем сказано выше. Я же прекрасно вижу все многочисленные таланты и достоинства Петра — его энергию и личную смелость, его открытость для нового и неожиданность решений. Может быть, меня просто раздражает этот вечный культ "великого преобразователя", раздувавшийся как до революции, так и после, и основанный на таком знакомом нам представлении, что дорогую цену, заплаченную человеческой кровью, всегда можно простить, если корабли или драгунские полки, или танки с самолетами одерживают победы. Потому что — лес рубят, щепки летят».

Кого нам ставят в пример?!

«И я думаю об императоре Мэйдзи, — многозначительно добавляет к этому Эйдельман, — который сумел модернизировать и европеизировать Японию, сохранив при этом у народа уважение к традициям и корням, — как раз то чувство, которое Петр с каким-то сладострастием вытаптывал в России — и, увы, надо признаться, что с успехом вытоптал, так что сегодня почему-то предполагается, что гордиться надо прежде всего тем, как корабли, драгунские полки, танки и самолеты одерживают победы, а вовсе не тем, как людям живется рядом с этими кораблями и танками…».

Вы понимаете, к чему этот заслуженный учитель РФ призывает? Что родину не надо защищать, ведь при этом, конечно же, придется проливать свою кровь. Что не надо гордиться тем, что мы в ответ на агрессии громили захватчиков: и шведов, и Наполеона, и Гитлера, а надо «европеизироваться и модернизироваться» на манер императора Японии Мэйдзи.

Но, наверное, книги по истории г-жа Эйдельман все-таки читала плохо, потому что из них она бы могла узнать, что «европеизированная и модернизированная» хваленая Япония напала в 1905 году на Россию, а во Второй мировой войне воевала вместе с Гитлером.

Вот что пишет об этом японском императоре, которого автор «Эха», ставит России в пример, либеральная Википедия: «Реставрация Мэйдзи с одновременной индустриализацией позволили Японии стать мощной державой в регионе Тихого океана и основным игроком на мировой арене. С другой стороны, в эту эпоху начался японский милитаризм и колониальная экспансия, приведшая впоследствии к участию во Второй мировой войне на стороне стран Оси».

По части казней Европа Петра явно переплюнула

Да, при Петре I были казни, да, царь был жесток, но не менее, а может, еще более жестокими были в ту жестокую эпоху, многие, если не все европейские правители. Так, например, английский король Генрих VII Тюдор создал чрезвычайный трибунал, именуемый Звездной палатой. Число его жертв исчислялось тысячами. Изощренные пытки заставляли многих людей заканчивать жизнь самоубийством, лишь бы не попасть в руки палачей.

Его последователя, Генриха VIII Тюдора Папа Римский отлучил от католической церкви. В ответ Генрих VIII основал англиканскую церковь и провозгласил себя ее главой. Вслед за этим последовали жестокие репрессии с целью принуждения английского духовенства к новым порядкам. За время правления Генриха VIII в Англии было уничтожено 376 монастырей. Более 70 тысяч человек стали жертвами тирана. Этот король вошел в историю благодаря многочисленным бракам и публичным казням своих жен.

Английская королева Мария I, прозванная «Кровавой Мэри», — дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской прославилась своей жестокой политикой по отношению к протестантам, подвергая их массовому сожжению на кострах. «Кровавую Мэри» настолько ненавидели, что день ее смерти во Франции отметили, как национальный праздник.

Английская «королева-девственница» Елизавета I отрубила голову не только Марии Стюарт, она казнила ещё 89 тысяч своих подданных. У Гайд-парка там, где ныне «уголок оратора», находилось место казней. Казни были основным общественным развлечением лондонцев в течение многих веков.

Екатерина Медичи, королева и регентша Франции, с особой жестокостью руководила массовым террором против гугенотов. Во время одной только знаменитой Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 года и только в Париже было уничтожено около 3 тысяч человек, а по всей Франции число жертв достигло 10 тысяч. В народе Екатерину Медичи называли «Черной Королевой».

И это такие у нас учителя в школах?!

А вот Петром I, которого так не любит госпожа Эйдельман, тот же наш великий поэт Пушкин восторгался:

Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

О, мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы?

Так, может, авторы «Эха» из числа заслуженных учителей РФ, и Пушкина не читали? Читали, конечно. Просто они стараются нашу историю переписать. Из победителя агрессора сделать жертву, а императора, который преобразовал Россию, изобразить беспощадным тираном и свирепым палачом.

Но самое главное, что история переписывается с прицелом на сегодняшний день. Ведь не зря же именно сегодня на «Эхе» вдруг вспомнили про Петра I, стали что-то городить про императора Мэйдзи. Ведь это же на самом деле — плохо завуалированный призыв к России, на которую сейчас ополчился Запад, грозя санкциями и окружая нас военными базами, немедленно капитулировать. Зачем сражаться и давать отпор агрессии? Нам предлагают «пить баварское», покорно лизать ботфорты европейским цивилизаторам. И еще, конечно же, это и либеральная фига в кармане для власти. Нетрудно догадаться, что под Петром I «Эхо» имеет в виду Путина, а под Полтавой — Крым. Вот зачем эта статья Эйдельман.

Конечно, можно было бы отмахнуться от этой гнусной статейки в «Эхе». Мол, не любит Тамара Эйдельман Петра I, ну и пусть её! Но вот же что страшно — неужели у нас сегодня в школах такие учителя?