«Особые приметы»: как повитухи могли предсказать судьбу новорожденного

Знающие люди в старину умели предсказывать судьбу новорожденного ребенка по его внешности. Лицо, тело, ручки и ножки — все это могло рассказать повитухам, каким характером и здоровьем будет обладать человек в будущем.

Телосложение и рост

На Руси многое о будущем ребенка узнавали еще в день его появления на свет. Причем обращалось внимание не только на сам процесс родов и на то, в каком положении рождался младенец, но и на его внешние данные. Так, пухлость считалась недобрым знаком. Как указано в издании «Ароматы и запахи в культуре» (Новое литературное обозрение, 2003 год), согласно распространенному русскому поверью, которое в том числе бытовало и в Ярославской губернии, пухлого и нежного новорожденного «нежит земля», а значит он скоро умрет.

А вот крепкий, но легкий ребенок внушал родителям надежду. По крайней мере сибиряки считали, что такое телосложение «долговечное». «Долговечность» новорожденного определяли также и по строению его рук и ног. Если верить авторам сборника «Обряды, обычаи, поверья» (составитель Ю. Л. Мандрика), длинные пятки сулили маленькому человеку долгую жизнь (говорили: «Пятки назад глядят – долговекий»), а короткие предвещали короткий век. Скорую смерть обещали также «сальные» подошвы и «пережимы» на руках. Недоброе предвещал и «неправильный» рост младенца. Нормальный же рост ребенка должен был соответствовать длине локтя повитухи.

Голова и лицо

Немаловажное значение имела и форма головы появившегося на свет. Так, по словам Андрея Топоркова, автора издания «Секс и эротика в русской традиционной культуре», на Руси считалось, что «востроголовые» дети в будущем будут не слишком умными. Об этом же говорили и длинные отвислые уши. Умными же считали младенцев, родившихся с длинными жесткими волосами. Обладателей мягких ушей сразу записывали в мертвецы, а вот тому, кто рождался с торчащими ушами, приписывали крепкое здоровье. Заглядывали новорожденными и в рот. Если во рту ребенка оказывались зубы, то все были уверены в том, что в будущем он станет отменным плутом.

И. И. Шангина, автор книги «Русские дети: основы народной педагогики», пишет о том, что русские тщательно вглядывались и в глаза новорожденного. Наши предки верили в то, что «пустые» глаза, то есть те, в которых не было видно слезных желез или отсутствовало отражение, предвещали быструю смерть. Однако знаком нежизнеспособности был и слишком осмысленный взгляд. Острый подбородок также сулил скорую кончину, тупой же, напротив, — крепкое здоровье и долголетие. А вот густые брови о сроке жизни не говорили, зато обещали, что их обладатель в будущем рискует стать изощренным хитрецом.

Родимые пятнышки

Особый интерес вызывали и так называемые особые приметы. Наличие родимых пятен на теле новорожденного расценивалось в Вятской губернии как признак короткой жизни. Как указано в издании «Гендерные проблемы в этнографии» (Российская академия наук, 1998 год), это было связано с поверьем о том, что отсутствие меток на теле влечет за собой некую обезличенность человека, невозможность его опознания. «Если у ребенка нет родимого пятна, то не живуч будет», - говорили в народе. А вот в Архангельской губернии, напротив, верили в то, что «у кого много родимых пятен, тот счастливый».

Искали «особые приметы» и во рту младенцев. Например, Константин Логинов в своей книге «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты» упоминает о том, что повитухи нередко помещали большой палец в рот ребенка, ощупывая небо. Если оно оказывалось сформированным, то считалось, что новорожденный выживет. Плоское же небо указывало на нежизнеспособность. По утверждению Логинова, дети с плоским небом приравнивались к существам из Иномира. Повитухи с подобными младенцами возились неохотно и вообще рекомендовали матерям не кормить их грудью: мол, все равно умрет.

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А вы знали об этом?

3-го марта 1876-го года в одном из городков американского штата Кентукки миссис Аллен Крауч стала свидетелем странного происшествия. Внезапно пошёл дождь, но вместо капель с неба падали маленькие кусочки сырого мяса без костей. Куски падали с ясного безоблачного неба. Ветра не было. Часть кусков упала на землю, часть повисла на заборе. Размер «дождинок» варьировался от «совсем крохотных бледных кусочков чуть больше снежинки» до «крупных твёрдых кусков плоти». Двое неизвестных и с виду не бедных джентльменов попробовали мясо и решили, что это либо дичь, либо баранина. Спорили о том, откуда мясо взялось и было ли это вообще мясо или что-то другое, например, «звёздное желе» — раньше люди всерьёз верили, что желатин может упасть на Землю с неба, потому что желатинообразное вещество иногда встречалось в песчаной местности после дождя. Были гипотезы, что это лёгочная ткань человеческих детей или лошадей, а также мышцы, ткани и хрящи, которые могли принадлежать многим видам животных, включая человека. А журналист из «Нью-Йорк Таймз» Уильям Ливингстон Aлден выдвинул теорию «космического мяса», летающего вокруг земного шара. Истинная причина «дождя», так озадачившего миссис Крауч и обрадовавшего её кошек, до сих пор остаётся загадкой.

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