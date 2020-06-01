Тост Сталина за Великий Русский Народ

После того, как Гитлер в начале войны развел Сталина как обыкновенного лоха, бездарный глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в прострацию и скрылся в подмосковной даче Кунцево. Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Сталин же беспомощно находился на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны. Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро , сильно испугался , подумав что его пришли арестовывать, и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»! Именно после этого, когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны не арестовали и не придали справедливому суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .И именно поэтому после войны, стоя по пояс в крови русских людей , он произнес на одном из торжественных заседаний свой знаменитый тост за Великий Русский Народ ! Правда, Сталин тогда признал некоторые свои ошибки, но это был, как бы предел покаяния за собственные ошибки, предел, который мог определить только лично кровавый диктатор.

Хотя о какой любви к русскому народу и его истории можно говорить, когда этот деспот , например, приказал уничтожить в Москве Братское кладбище героев Первой мировой войны, защищавших Отечество в 1914-1918 годах. Располагалось это кладбище в районе нынешней станции метро «Сокол» и на этом кладбище хоронили не только военных, но и сестёр милосердия, оказывавших героическую помощь раненым в госпиталях и на фронте. Кладбище изначально задумывалось как всероссийский «памятник подвигов российских солдат в этой войне » и здесь должен был разместиться музей Первой мировой войны !Однако изувер Сталин варварски приказал уничтожить могилы героев Первой мировой только из-за того, что большевики считали эту войну не иначе как «империалистической»!Разве не кощунственно, когда в советское время там располагались овощной рынок, свалка и площадка для выгула собак. Вот она – «неимоверная» любовь Сталина к России и русскому народу!

Примечателен еще один факт «искренней» любви Сталина к русскому народу. Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Как ни странно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился и после ознакомления с документами приказал Толстому сей факт не разглашать, дабы не давать ему возможности стать публичным. Подобное свое действие Сталин аргументировал достаточно просто и цинично заявил : «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».Еще более циничными оказались слова, сказанные им про характер русского народа «Русский народ – царистский народ. Ему царь нужен»!

А может напомнить почитателям Сталина , как российский триколор, который сегодня гордо реет над государственными учреждениями России, и который является национальным символом российской государственности, в 1926 году был полностью дискредитирован как запретный идеологический символ! По приказу «вождя народов», за вывешивание российского триколора легко можно было получить «политическую» статью 58-10! Однако, когда в начале войны солдаты массово сдавались в плен, Сталин для поднятия боевого духа войск хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, правда , передумал, испугавшись негативной реакциипартийных чинов!

Кроме того, чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «русского офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»! Для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи.

Как не парадоксально, но во время фашистского наступления на Москву, по приказу Сталина коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был запрещен и внезапно пропал со страниц советских газет. Причиной этого очередного маразма Сталина стало то, что этот лозунг, по его мнению, мог напоминать советскому солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий и это могло вызвать ненужную симпатию к врагу.

Как ни странно, но сегодня распространено мнение о том, что якобы Советский Союз стал прямым «наследником» Российской империи, а его вожди подхватили и приумножили достижения русских царей. Однако сторонники этой ложной национал-патриотической концепции забывают, что в «стране победившего пролетариата» даже русский язык не был государственным. Характерна, например, позиция известного большевика Карла Радек. Будучи уроженцем Австро-Венгрии, Радек открыто радовался тому, что в названии Союза Советских Социалистических Республик вообще не упоминается Россия. Ожидалось, что в результате мировой революции к союзу со временем будут присоединяться всё новые советские республики, поэтому объявление русского языка государственным могло лишь отпугнуть пролетариат европейских стран, на который большевики возлагали надежды. Кроме того, согласно бредовой и утопической марксистской теории, государство после революции вообще должно было постепенно «отмирать» вместе со всеми своими атрибутами. Именно поэтому из Конституции РСФСР 1918 года понятие «государственного языка» исчезло!

Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем, большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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