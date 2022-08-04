10 фактов о Леонардо да Винчи, заставляющих сомневаться, что он с нашей планеты

Многим Леонардо да Винчи знаком как живописец, однако сложно назвать ту область знаний, в которой он не оставил свой след. Не имея образования, художник, инженер и астроном создавал сложные механические машины, объяснял природные явления, изучал анатомию человека, писал стихи и сказки.

Не имел образования

Научного образования у да Винчи не было, но он не стеснялся этого и называл себя «неученым человеком». За это его идеи часто отвергало научное сообщество. Леонардо всю жизнь занимался самообразованием, в его библиотеке было более 200 книг на самые разнообразные темы — от кулинарии до философии.

Сам да Винчи считал себя практиком, а не теоретиком и был убежден, что опыт и практика искусства могут дать даже больше, чем ученые степени. Но науку художник не отрицал: «Наука — это полководец, практика — солдаты».

Пользовался зеркальным письмом и страдал дислексией

Большинство своих записей Леонардо да Винчи делал странным способом: он писал левой рукой справа налево, при этом буквы были перевернуты. Человеку с обычным почерком приходилось бы читать такую надпись с помощью зеркала. Одни исследователи считают, что это был специальный шифр, который использовал ученый. Другие исследования подтверждают, что такой способ Леонардо просто находил более удобным.

Был музыкантом и гончаром

При изучении работ да Винчи обнаружили, что у ученого были проблемы с чтением и письмом. Он часто пропускал или путал буквы, разделял слова, что является признаком дислексии.

Наравне с рисованием Леонардо да Винчи увлекался и другими видами искусства. Есть многие подтверждения тому, что да Винчи практиковался в гончарном мастерстве. Некоторые исследователи считают, что это оставило свой след и на живописи: фигуры на его картинах показаны трехмерно и открываются со всех сторон, как будто вращаются на гончарном круге.

Леонардо был силен и в музыке. Он превосходно играл на лире и даже сделал свой усовершенствованный инструмент — в форме лошадиного черепа.

Ввел в обиход салфетки для вытирания рук

Леонардо да Винчи 13 лет служил распорядителем пиров при дворе герцога Миланского Лодовико Сфорца. Он составлял меню и придумывал блюда, старался упростить процессы приготовления. Его инженерному уму принадлежат такие изобретения, как вертел для мяса, штопор для левшей, прототип миксера и яйцерезки и многие-многие другие.

Искусство сервировки также не осталось без внимания да Винчи. Он ввел в обиход полотняные салфетки для вытирания рук. Раньше для этой цели использовали шкурки кроликов, поэтому, когда Леонардо предложил альтернативу, многие не понимали, как этим пользоваться: на салфетки садились, игрались ими, сморкались в них.

Мечтал летать

Мечта о полете всегда преследовала Леонардо да Винчи. Сначала изобретатель исследовал птиц и старался сделать машину с крыльями: человек располагался в ней лежа и крутил педали, приводя в движение крылья. Затем Леонардо стал задумываться об идее планирующего полета. Так, в его чертежах обнаружили разработку дельтаплана и парашюта.

О прижизненных испытаниях аппаратов ничего не известно, но расчеты инженера оказались верны. В 2000 году прошло удачное испытание парашюта, сшитого по разработке Леонардо. А в 2002 году испытатели построили дельтаплан по чертежам да Винчи и смогли подняться на нем на высоту 10 метров и пролететь 17 секунд.

Придумал водолазный костюм

Наравне с желанием подняться в воздух да Винчи мечтал опуститься под воду. Леонардо разработал водолазный костюм. Он был сделан из свиной кожи, к нему крепился кожаный бурдюк для хранения воздуха. Инженер придумал маску со стеклами, на которой была установлена броня от хищных рыб. Да Винчи усовершенствовал и дыхательную трубку: он установил на верх пробковый круг, который не давал трубке тонуть.

Для удобного передвижения использовалась перчатка с перепонками — прототип современных ласт. И опять все разработки оказались пригодными. Уже в наши дни ныряльщик смог погрузиться в пруд в костюме от Леонардо и продержаться под водой несколько минут.

Создал протез ноги

Леонардо да Винчи увлекался и анатомией. Художник получил разрешение проводить анатомические вскрытия в местном госпитале. Так получился целый сборник анатомических тетрадей с подробным описанием человеческого тела. В своих записях да Винчи пытался понять, как устроены мышцы человека, и размышлял над созданием протезов.

В 2008 году по эскизам Леонардо был сделан протез ноги из металлических проволок, которые, по мнению ученого, больше всего напоминали человеческие мышцы. А кардиохирург Фрэнсис Уэллс переосмыслил подход к оперированию клапана сердца. Вдохновленный работами да Винчи, он придумал новый метод и успешно прооперировал свыше 80 пациентов.

Придумал танк

Леонардо да Винчи жил в не самое мирное время, а значит, военные разработки не могли обойти его стороной. В своих дневниках инженер писал, что ненавидит войну и машины для убийств, но его авторству принадлежат многие военные разработки. Конечно, это были не полноценные орудия, но они точно обогнали военную мысль своего времени.

Например, да Винчи создал прототип пулемета и танка. Наиболее известен «мушкет в форме органной трубы»: на вращающейся платформе установлены 3 ряда мушкетов — 11 стволов, из которых можно выстрелить 3 раза до перезарядки.

Объяснил, почему небо голубое

Ученый был первым, кто дал ответ на детский вопрос «почему небо голубое?» В своих дневниках он описал, что такой цвет образуется из-за толщи освещенных частиц влаги между Землей и небесной чернотой.

Леонардо да Винчи также первым установил, что лунный свет — это отраженный свет Солнца, и описал явление, называемое пепельный цвет Луны. Это эффект, когда вся поверхность лунного диска видна, несмотря на то что освещенная Солнцем часть совсем мала. Леонардо да Винчи сделал верное предположение, что свет на спутник отражает наша планета.

А мы так и не знаем, как да Винчи выглядел на самом деле

Самый известный автопортрет да Винчи — «Туринский автопортрет», на котором изображен старик. Считается, что художник нарисовал его в 60 лет. Также некоторые исследователи полагают, что самая знаменитая картина мастера — «Мона Лиза» — на самом деле является автопортретом.

Сегодня ученые сомневаются, что те рисунки, которые долгое время считались автопортретами мастера, на самом деле изображают его. Несмотря на все то огромное наследие, которое оставил Леонардо да Винчи своим потомкам, как выглядел художник, ученый и инженер, доподлинно неизвестно.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2536568733541075281/

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