Измена — крайне болезненное явление, которое приносит разочарование, унижение и потерю доверия к близкому человеку. При этом иногда она вызывает чувство вины не у того, кто изменил, а у того, кого предали.

Очень часто женщины пытаются найти логическое объяснение поступку своего возлюбленного. Какие же оправдания они находят партнёрам?

3 мифа об изменах, в которые верят многие жёны неверных мужчин

1. Всему виной кризис среднего возраста

Что ж, измены действительно часто случаются в период, когда многое мы подвергаем переоценке. Неверность может оказаться протестом против неудовлетворённости своей жизнью, однако это лишь одно из проявлений кризиса среднего возраста. Далеко не все мужчины переживают данный этап, изменяя партнёру. Так же как и неверность — не всегда признак возрастного кризиса.

2. Это заложено в его генах

Способность предать партнёра не зависит от пола, наследственности или «природной» моногамности. Это личный выбор каждого.

3. Его любовница моложе и привлекательнее жены

Большинство неверных мужчин интересует сама физическая близость. Разумеется, если речь не идёт о серьёзном романе и длительных отношениях. Чаще всего внешность любовницы не играет значения. Главными факторами здесь выступают не молодость или привлекательность женщины, а нетребовательность к ухаживаниям и готовность вовремя исчезнуть из его жизни.

Мужчины не сосредотачиваются на поиске ярких и красивых спутниц, обычно их пленит лишь тайное приключение.

Не имеет значения, почему мужчина изменяет. Важно, как вы на это реагируете на случившееся и что предпримите, узнав о неверности партнёра. В таких ситуациях следует сосредоточиться не на его, а на своих чувствах и желаниях.

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