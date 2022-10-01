Самое смертоносное животное в мире не больше 10 миллиметров в длину

На снимке запечатлено существо под микроскопом, которое ВОЗ называет «самым смертоносным животным в мире». И это несмотря на его крохотный размер: длина тела существа не превышает 10 мм.

Фото: Pinterest / Комар под микроскопом

Речь о малярийном комаре. Именно малярийный комар, согласно исследованиям ВОЗ, губит людей чаще всех других животных (даже чаще самого человека!). Ежегодно это существо становится причиной 625 тыс. — 725 тыс. смертей и более 1 млн. случаев инвалидности.

Дело в том, что малярийные комары переносят паразитов, вызывающих инфекционное заболевание — малярию. Когда инфицированная самка кусает человека, она запускает в организм паразитов Plasmodium falciparum. После паразиты размножаются в печени и затем “заражают” красные кровяные тельца (эритроциты), которые отвечают за нормальное снабжение кислородом тканей и органов. У человека начинаются рвота, головные боли, озноб, увеличивается размер селезенки и печени. Если больному вовремя не помочь (обычно малярию лечат комбинацией противомалярийных лекарств, в состав которых входит артемизинин), у него может развиться тяжелая форма болезни. Малярия может вызвать желтуху, кому или смерть, зависит от степени осложнения.

Симптомы болезни обычно проявляются через 10-15 дней после укуса инфицированной самки комара.

Фото: Dr. Tony Brain/Science Photo Library / Малярийный комар под микроскопом, 50-кратное увеличение

Тело малярийного комара можно назвать идеальной “машиной для убийства”.

На его голове 100 глаз.

Во рту, который с трудом можно разглядеть под микроскопом, 48 зубов.

Еще у комара 3 сердца; в каждом сердце по 2 предсердия и 2 желудочка.

У комара есть тепловые рецепторы, благодаря которым он реагирует на тепло человеческого тела, то есть находит жертву.

Слюна комара обладает анестезирующими свойствами, что позволяет кусать человека незаметно. Кроме того, она состоит из веществ, среди которых есть белки, активно нейтрализующие свертывание крови. Нейтрализация свертывания крови необходима, чтобы самка смогла высосать кровь через свой хоботок. В момент укуса человек никакой боли не ощущает; зуд в месте укуса начинается только спустя несколько часов.

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Хоботок комара состоит из 6 маленьких игл, эти иглы такие острые, что человек не замечает, как они проникают под кожу. Одна пара игл напоминает зубчики, с помощью которых комар режет кожу, другая пара раздвигает кожу, чтобы можно было легче высасывать кровь.

Также у комара на лапках есть коготки и специальные “крючки”, которые позволяют держаться за жертву.

Чем малярийный комар отличается от привычного нам, обыкновенного?

Ножками. У малярийного комара задние ножки длиннее передних, в то время как у обычного они одинакового размера. Еще у первых на крыльях можно разглядеть темные пятнышки.

Распространение малярии и немного статистики

Малярийные комары обитают везде, кроме Антарктиды. В том числе и в России (исключение Крайний Север). Наиболее опасные виды, в плане переноса малярии, чаще всего встречаются в тропиках (в основном, в Африканских странах).

В 2020 году во всем мире было зарегистрировано 241 млн. случаев заболевания малярией, в результате которых, по оценкам специалистов, умерло 627 000 человек. Приблизительно 95% случаев заболевания малярией и смертей от нее приходится на страны Африки.

Малярия оказывает негативное влияние на экономическое развитие стран. По оценкам специалистов, из-за малярии только одни страны Африки ежегодно теряют 12 млрд. долларов США. Причины: потеря трудоспособности населения из-за малярии, сокращение туристического потока, увеличение расходов на здравоохранение.

Лечение малярии

По состоянию на 2021 год в мире для широкого применения одобрена одна вакцина от малярии — RTS, ее эффективность колеблется от 26 до 50% у детей. На данный момент разрабатывается еще одна вакцина, по предварительным данным, она может дать 77% эффективности.

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А вы знали об этом?

Немецкий ученый и гуманист Генрих Корнелиус Неттесгеймский взял псевдоним Агриппа в честь основателя города Кельна. Он занимался оккультизмом, алхимией и почитал астрологию. Обо всех своих опытах Агриппа писал книги. Так читателям была показана система магии, работающая на трех уровнях: природная магия, астрономия и вызов духов.Любопытно, что в 1530 году, за 5 лет до своей смерти, Агриппа отказался от дальнейшей практики магии. Этот человек не хотел, чтобы дальнейшее изучение оккультизма завело его прямиком в ад.

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