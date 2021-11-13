Интересные факты о Франции

О Франции можно говорить бесконечно, но гораздо лучше увидеть ее своими глазами. Пройтись узенькими мощеными улочками, вдохнуть аромат изысканной еды и восхитительной выпечки, почувствовать атмосферу Средневековья в старинных замках — ведь никакие рассказы не заменят собственных впечатлений! Ну а перед тем, как отправиться в эту удивительную страну, не забудьте почитать эти удивительные факты о Франции, которых вы почти наверняка не знали.

Франция — самое популярное туристическое направление в мире

В 2016 году эту страну посетило 82,6 миллиона гостей, что на 7 миллионов больше, чем Испанию и США вместе взятые. Лидерами среди любимых мест остаются Диснейленд, Париж, Французская Ривьера, Эльзас и винные регионы.

Факты о Франции: Во Франции 12 часовых поясов

Это может показаться странным. На европейской территории страны действительно используется лишь один часовой пояс, однако Франция имеет несколько колоний, разбросанных по всему земному шару, которые охватывают 12 часовых поясов.

Многие знаменитые изобретения принадлежат французам

Среди них — воздушный шар, пастеризатор, стетоскоп и парашют. Все они изменили мир!

Факты о Франции: Во Франции самое большое количество круговых перекрестков

Их здесь насчитывается больше 30 тысяч, что составляет более половины всех круговых перекрестков в мире.

Франция — первая страна, где супермаркетам запретили выбрасывать или сжигать непроданную еду

Историческое решение было принято в 2016 году, и с тех пор все непроданные продукты должны быть отданы на благотворительность.

Факты о Франции: Французский язык — самый изучаемый в мире после английского

Кроме того, он является еще и одним из «романтичных языков» наряду с итальянским и испанским. Все три языка берут свое начало в латыни.

Факты о Франции: Людовик XIX был королем всего 20 минут

Это самый короткий период правления страной в истории. Герцог Ангулемский подписал отречение от престола всего через 20 минут после восхождения на него, и вошел в историю как король Людовик XIX, который царствовал всего 20 минут.

Факты о Франции: Французским женщинам запрещалось носить брюки

Еще один довольно странный французский закон, который показывает, насколько неравным было общество. Так, например, в Париже женщинам не разрешалось носить брюки, если только они не ездили на велосипеде или на лошади. Этот закон был принят в XIХ веке и действовал 214 лет — до момента его отмены в 2012 году.

Старейшая из когда-либо живших на Земле людей — француженка

Жанна Кальман до сих пор остается старейшим человеком из когда либо живших на нашей планете, чей возраст документально подтвержден. На момент смерти 4 августа 1997 года ей было 122 года и 164 дня. Родилась она 21 февраля 1875 года.

Факты о Франции: Когда-то Париж был римским городом

На месте современной столицы когда-то существовало поселение кельтского племени паризиев, которое называлось Лютеция. Позднее его захватили римляне, которые сохранили оригинальное название.

Французская армия первой использовала камуфляж

Во время Первой мировой войны художники разукрашивали средства передвижения и оружие, что позволяло им сливаться с окружающей обстановкой.

Факты о Франции: Мусульмане защищали евреев

Во время Второй мировой войны мечети Парижа защищали французских евреев от нацистов, выдавая им идентификационные карточки мусульман.

Французская музыка

По распоряжению правительства, не менее 40% музыки, воспроизводимой частными радиостанциями по всей стране, должно быть французского происхождения. Кроме того, половину этой квоты должны составлять треки, которым не более 6 месяцев с момента выпуска.

Факты о Франции: Наскальная живопись

В знаменитой французской пещере Ласко сохранились наскальные рисунки, возраст которых не менее 17 тысяч лет!

Факты о Франции: Лувр — самый посещаемый музей в мире

Ежегодно через его двери проходят более 9 миллионов гостей.

Факты о Франции: Необычный флаг

С 1814 по 1830 годы официальным флагом Королевства Франции было простое белое полотнище — без всяких цветов, символов и других присущих флагам атрибутам.

Быть таксистом в Париже — удовольствие не из дешевых

Для того, чтобы получить лицензию на работу таксистом в столице, нужно заплатить за нее порядка двухсот тысяч евро.

Факты о Франции: Шампанское

Этот легендарный напиток могут производить лишь во французском регионе Шампань. Всё остальное — лишь «игристое вино».

Вежливость имеет значение

В некоторых кафе стоимость напитков может увеличиться, если вы не поздороваетесь с барменом и не скажете «пожалуйста».

Факты о Франции: Картошка — под запретом

С 1748 по 1772 годы картофель во Франции был незаконным: считалось, что их употребление в пищу вызывает проказу.

По иронии судьбы, самый старый мост в Париже называется Новый мост

Факты о Франции: В среднем каждый француз съедает около 500 улиток в год

Во Франции запрещено целоваться на железнодорожных платформах

Несмотря на репутацию одной из самых романтичных стран, законом 1910 года во Франции запрещено целоваться на железнодорожных платформах. Вероятно потому, что это задерживает отправление поездов.

Факты о Франции: Самое большое озеро во Франции — Женевское

Оно занимает площадь 582 квадратных километра.

Правовая система Франции основана, в первую очередь, на Кодексе Наполеона, который был создан после Французской революции

Факты о Франции: В Париже нет ни одного знака «Стоп»

Несмотря на оживленное дорожное движение, местные власти умудрились выкрутиться и не поставить ни одного знака «Стоп». Здесь можно встретить пресловутые «кирпичи» и знаки «Поворот налево запрещен», но ни одного красного восьмиугольника с надписью «STOP» вы не найдете.

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