Как английский пират стал первым человеком, совершившим три кругосветки, и спас Робинзона

Стать пиратом или стать ученым? Оказывается, иногда выбирать необязательно – во всяком случае, Уильям Дампир, капер Ее Величества королевы Анны, прославился на обоих поприщах.

Последователь Френсиса Дрейка не только в деле захвата чужих кораблей, но и в исследовании новых земель, Дампир с большим интересом изучал незнакомые южные берега, экзотическую флору и фауну. И, как все ученые, не очень хорошо справлялся с финансовой стороной жизни.

Уильям Дампир из Сомерсета

Что привело Уильяма к морю? По большому счету, то же, что приводило и множество других молодых моряков – неустроенность жизни в родных краях и стремление добыть деньги на кусок хлеба. Он родился в 1651 году в деревне Ист-Кокер графства Сомерсет, в небогатой семье мелкого арендатора и фермера Джорджа Дампира. Известно, что у будущего мореплавателя были братья. Отец умер, когда Уильяму было семь, мать скончалась спустя еще семь лет, и Дампир оказался под присмотром местного помещика, полковника Хиляра, который определил подростка в школу.

То было время каперов - мореплавателей, которые с санкции своего правителя грабили суда противника

Получив какое-никакое образование, Уильям уже в 16 лет отправился морем во Францию, посвятив силы рыболовному делу.

Потом, с началом очередной англо-голландской войны, Дампиру довелось поучаствовать и в морских сражениях, даже получить ранение, после которого на некоторое время будущий путешественник вернулся в родные края. В 1678 году в Лондоне он обзавелся землей и женился, но надолго в Англии не задержался. В 1679 году началось его первое долгое путешествие, оказавшееся кругосветным и продлившееся двенадцать лет.

Гравюра К. Луйкена. Дампир борется со штормом

Эта глава биографии Уильяма Дампира – «пиратская». Оказавшись в Карибском море и у берегов обеих Америк, он участвовал в нападениях на корабли, причем трофеями становилось и золото, и сами суда, и рабы, которых перевозили с материка на материк. Неоднократно Дампир менял морской образ жизни на «сухопутный»: нанимался на сахарные плантации, на лесозаготовки, но все же возвращался к кораблям и морю.

Географ и естествоиспытатель

Замечательной привычкой Уильяма Дампира, той, что, быть может, и определила его судьбу, стало ведение дневников, он делал это начиная с 23 лет. Даже в совсем трудных условиях Дампиру удавалось сохранять свои записи, и, вернувшись в очередной раз в Англию, он довел их до публикации. В 1697 году вышла книга – «Новое путешествие вокруг света». Уже тогда автор обратил на себя внимание, а после написания второй книги – «Рассуждение о пассатах, бризах, штормах, временах года, приливах и течениях жаркого пояса всего света» - Дампир уже воспринимался как ученый. Ему было предложено стать членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе.

Во время плавания Дампир составлял карты и делал зарисовки

В январе 1699 года 47-летний Дампир по поручению Британского Адмиралтейства возглавил экспедицию к берегам Австралии (тогда этот континент еще носил название Новая Голландия и, собственно, статуса континента не имел). На 26-пушечном военном корабле «Роубак» он отправился в путь. Задолго до того, как корабль приблизился к берегам Новой Голландии, у капитана Дампира возникли серьезные разногласия с первым помощником, лейтенантом Джорджем Фишером, и, чтобы не рисковать своей безопасностью, Дампир просто заковал того в кандалы, запер в каюте, а достигнув берегов Бразилии, сдал Фишера местным властям. Сам же отправился исследовать Австралию.

Портрет Уильяма Дампира

Дампир делал это добросовестно и основательно, и вообще, в череде исследователей этого материка он занимает вполне достойное место. Забегая вперед, нужно отметить, что моряку стоило немалых трудов сохранить свои записи об архипелагах вблизи Австралии, растениях и животных, обнаруженных во время экспедиции. Дампир даже фиксировал на бумаге описание вкусов разных диковинных для европейцев продуктов и блюд.

Дело в том, что судно «Роубак» обнаружило серьезную течь – ее не удалось устранить, и корабль все же затонул. Дампиру и членам команды пришлось высадиться на необитаемый остров, где спустя месяц их подобрало проходившее поблизости английское судно. Кстати, затонувший «Роубак» был не так давно обнаружен – произошло это в 2001 году.

Нынешний вид острова, на который был высажен Селькирк

Это путешествие легло в основу новой книги о Новой Голландии – она вышла в 1703 году. Вернувшегося из экспедиции Дампира ждало судебное разбирательство, инициатором его стал все тот же Фишер. По решению суда за жестокое обращение с помощником капитана Дампир был лишен права служить в королевском флоте, кроме того, на него был наложен штраф.

Спасение Александра Селькирка

Следующая страница биографии Дампира связана с ремеслом капера – то есть мореплавателя, который с санкции верховной власти воюющего государства захватывает торговые корабли противника. Для этого рода деятельности было нужно специальное свидетельство – Дампир его получил. В путь на этот раз отправились два судна – «Сент Джордж» и «Синк Порт». Эта экспедиция интересна тем, что обернулась историей реального робинзона – то есть человека, по приключениям которого, как считается, и напишет потом свой роман Даниэль Дефо.

Очень многое из истории Селькирка попало в знаменитую книгу о Робинзоне Крузо

Александр Селькирк, находясь на судне «Синк Порт», обращал внимание капитана Страдлинга на неудовлетворительное состояние судна. Корабль, утверждал Селькирк, рискует затонуть – так спустя некоторое время и произошло. Однако в пылу конфликта капитан решил высадить строптивого матроса на необитаемый остров Мас-а-Тьерра , оставив тому набор продуктов и вещей первой необходимости. К тому времени капитан разругался и с Дампиром, отчего судно дальше двигалось вне экспедиции. Корабль Страдлинга, как и предсказывал высаженный на пустынный берег Селькирк, затонул с большим количеством жертв.

Каперы получали специальный документ, подобное практиковали и французы

Экспедиция не оправдала ожиданий – на этот раз планировался захват галеона с сокровищами, этого не произошло. Дампиру пришлось объясняться с теми, кто вложил в экспедицию деньги и потерял их. А в 1708 году капер и исследователь южных морей отправился в свое третье кругосветное путешествие и последнее дальнее плавание. На этот раз удалось захватить много добычи, а еще корабль Дампира «Дюк» под руководством капитана Вудса Роджерса прибыл на выручку к Александру Селькирку. Тот за четыре с лишним года в изоляции очень сильно оброс, почти разучился говорить по-английски, зато отличался необычайной силой и скоростью.

Капитан Вудс Роджерс обыскивает испанских женщин в поисках драгоценностей

Новая экспедиция оказалась прибыльной, но все пошло на уплату долгов. Уильям Дампир прожил после возвращения три года и умер в возрасте 63 лет. К заслугам мореплавателя относят не только развитие навигационного дела, но и вклад в другие сферы английской и европейской жизни: например, в Оксфордском словаре его имя упоминается более 80 раз – как человека, впервые употребившего тот или иной термин – например, «барбекю» или «авокадо».

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