3 самых сильных молитвы о сыне

Никто и никогда не сможет полюбить так сильно и самоотверженно, как мать. Только в ее сердце любовь не угаснет с годами, а стремление защитить и уберечь своего ребенка от бед будет только расти. Что важнее всего для любой матери? Счастье и здоровье ее детей. Хочется каждую секунду быть рядом, чтобы уберечь от ненастья, помочь и поддержать в любой жизненной ситуации.

Но так нельзя. Мать отпускает своего ребенка, у него свой жизненный путь. Все, что в ее силах, это молиться, просить Бога наставить на путь истинный, избавить от мыслей и деяний греховных.

Искренняя материнская молитва творит чудеса.

Ведь больше никто так сильно, так открыто и безусловно не может любить! Никто не будет желать добра от всего сердца, просто потому, что вы есть.

О чем же может молиться мать? О здравии, об успехах во взрослой жизни, о выборе достойной пары, об чистых помыслах своего ребенка.

Пока малыш еще совсем маленький, мать обращается к Богу чаще всего с просьбой о здоровье.

Чтобы правильно провести ритуал обращения к Господу с молитвой о чаде, нужно зажечь свечу и повязать платок.

Молиться можно так в церкви, так и дома, но обязательно перед иконой и с чистыми помыслами, отпустив все зло и обиды. Конечно, молитва о здравии актуальна всегда, даже если дети уже совсем взрослые и покинули отчий дом.

Поэтому знать ее должна каждая мать. Слова молитвы такие:

После прочтения обязательно нужно перекреститься 3 раза.

Когда сын вырастает и покидает родной дом, можно продолжать просить о нем Бога, читая молитву о защите сына.

Особенно актуальна она в то время, когда сын служит в армии, отправляется в далекое путешествие, работает на должности, которая подразумевает опасность. Например, пожарником, спасателем или милиционером.

Такая молитва станет сильнейшим оберегом для вашего сына.

Бывает и так, что в жизни молодого мужчины все хорошо. Стабильный заработок, престижная работа, да и на здоровье он не жалуется. Но вот с личными отношениями никак не складывается. Не получается построить отношения с хорошей девушкой, жениться, родить детей.

Конечно, сердце матери болит за судьбу сына, но как она может ему помочь? Православные женщины с этой болью обращаются к Богородице, только она способна понять и поспособствовать в вопросе личных отношений.

Читайте перед иконой Божией Матери молитву о счастье сына, чтобы он встретил свою судьбу.