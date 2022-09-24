Почему в Европе с 16 века исчезли почти все бани из-за кузнецов и почему этот феномен не затронул Русь

Со становлением городов в развитом средневековье получают распространение общественные бани. В это время под банями подразумевали как просто прогретые помещения с наполненными водой деревянными кадками, так и парные, где существовала традиция париться с вениками.

Дошедшие документы о налогообложении говорят о 26 общественных банях в Париже 13 века. Регистры ремесел и торговли города Парижа устанавливают цену на посещение бани в размере от 2 до 4 денье. Судя по всему, сумма была небольшой.

Древний аналог джакузи

В Вене того же периода было 29 общественных бань, во Вроцлаве - 12, хотя лидером являлся небольшой городок Баден. Поджо Брачоллини в начале 15 века говорит о 30 роскошных банях в этом городе и бассейна для простолюдинов. Собственно, деревянная кадушка с купающимися людьми изображена на средневековом гербе Бадена. Но несмотря на наличие бань в целом, санитарное состояние средневековых европейских городов было ощутимо хуже, нежели античных.

Состоятельные феодалы предпочитали купаться дома в специально оборудованном в полуподвале помещении- мыльни. Не чурались водных процедур и представители духовенства. Бенедикт Нурсийский, основатель первого европейского монашеского ордена еще в шестом веке писал: «бани для больных готовить сколько нужно, а для здоровых, особенно молодых, пореже дозволять её.

» Из устава монашеского ордена августинцев следует: «в баню ли виное лиместо надобно вам идти, пусть будет вас не менее двух или трех».

В описании смерти епископа Вюрцбурга значится несчастный случай - рухнул потолок купальни. Случилось это в 1045 году. В наставлениях святой 12 века Хильдегарды Бингенской есть советы, при болезнях пить в бане отвары лекарственных растений и одновременно поддавать ими на раскаленные камни.

О том, что люди в средние века собирались в банях так же часто, как и в церквях, а сами эти заведения облагались такими же пошлинами, как мельницы, кузни и питейные заведения, писал французский историк Фернан Бродель. Средневековые испанские судебники, именуемые фуэро, сообщают о мужских и женских днях посещения бань. Валенсийский кодекс 13 века гласит: «мужчины пусть идут в баню сообща во вторник, четверг и субботу, женщины идут в понедельник и среду, и евреи в пятницу и воскресенье».

Впрочем, далеко не все бани практиковали разделение мужских и женских дней. Зачастую при банях были девушки легкого поведения. Порой эти заведения были местом встречи женатых мужчин и замужних женщин.

Помещение римской бани

Однако всё радикальным образом меняется в 16 веке. Так до нас доходит приказ 1546 года английского короля Генриха VIII о закрытие общественных бань. В это же время сокращается число бань в Париже. При Людовике XIV в 17 веке они исчезают практически полностью. В 1526 году констатирует: «25 лет тому назад ничто не было так популярно в Брабанте, как общественные бани. Сегодня их уже нет. Чума научила нас обходиться без них».

Впрочем, чума, основные вспышки которой приходились на четырнадцатый век, вряд ли могла привести к ликвидации бань уже в 16 веке. Скорее всего, под чумой автор подразумевает несколько другую болезнь. В конце 15 века в 1494 году Европу охватила первая и невероятно масштабная эпидемия сифилиса. Привезли его из Америки или же возбудитель имеет европейские корни, исследователи спорят до сих пор, но жертвами этой болезни стало примерно 5 миллионов человек.

Если учесть, что на территории нынешней Франции в то время жило около 15 миллионов человек, а в Германии - порядка десяти, цифры более чем впечатляющие.

В 1499 году эпидемия добралась до русских княжеств. В «Домострое» эту болезнь назвали французской, также ее именовали польской или немецкой хворью.

Естественно, общественные бани стали рассадником этой болезни. Так как возбудитель мог передаваться через предметы общего пользования, не говоря уже всевозможных, порицаемых обществом связях. Сам же возбудитель при температуре около 50 градусов может быть жизнеспособным до часа. Однако это был не единственный фактор закрытия европейских общественных бань.

Начиная с 14 века Европа погрузилась в малый ледниковый период. Климат стал более холодным, суровым. Хотя основой кузнечного производства того времени были многие тонны подков, гвоздей, сельхоз инструмента, также известны великолепные работы кузнецов прошлого: рыцарские латы 15-16 века и огромные двуручные мечи. В это время распространение получают сначала новые печи для выплавки - блауофены, а позже и домны многометровой высоты.

Металлургия становится бурно развивающейся отраслью. При этом для её нормального существования нужна не только руда и мастера, но и древесный уголь. Получали же его из дров, причем его выход примерно в 4 раза меньше, чем объем исконного сырья. Одна доменная печь шестнадцатого века могла за сутки потреблять до 50 деревьев диаметром в 50-70 сантиметров.

На самом деле переход на использование каменного угля, который произошел практически уже в 18 веке, был осуществлен, когда Европа находилась в состоянии топливного кризиса. За срубленное дерево человек мог получить немалый штраф. И именно каменный уголь, с освоением добычи и обогащения которого пришлось помучаться не одно десятилетие, стал фундаментом промышленной революции.

К концу средних веков Европа погружается в состояние, когда, с одной стороны, через сомнительные связи или общие предметы быта можно подхватить не поддающийся лечению сифилис. С другой стороны, более холодный климат требует уймы дров для поддержания тепла в доме. Такую же уйму дров требует бурно развивающаяся металлургия.

Как итог, бани становятся роскошью, а общественные бани - к тому же опасной роскошью, вследствие чего данная традиция практически исчезает.

Сия участь миновала Русское царство, поскольку бани были личными, а не общественными, да и ввиду географического положения долгое время нехватка качественных железных руд была гораздо более серьезной проблемой, нежели нехватка дров. Последних, как правило, более чем хватало.

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