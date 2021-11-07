12 законов кармы, которые всех нас связывают

Карма — это слово, которое в переводе из санскрита означает «действие». Когда мы думаем, говорим или действуем, то тем самым выпускаем энергию, которая реагирует на происходящее соответственно. Эту энергию можно модифицировать, менять или останавливать, но большинство людей не могут от нее избавиться.

Этот закон причины и следствия вовсе не является наказанием и служит исключительно в целях обучения. Человек не может уйти от последствий своих действий. А если кто-то ведет себя так, словно сложившиеся обстоятельства делаю возмездие невозможным, его карма не принесет ему ничего хорошего.

Игнорированию законов нет оправданий, будь они написаны человеком или вселенной. Чтобы перестать бояться и начать пользоваться своей силой в мире кармы и реинкарнации, вам необходимо кое-что узнать о кармических законах.

Закон кармы — это буддистская и индуистская версия Золотого правила, согласно которому люди относятся к вам так же, как вы относитесь к ним. Оба правила описаны похожими терминами почти в каждой религии мира.



Так, восточная версия данного закона звучит так: «За каждым событием последует следующее, вызванное первым. И второе будет либо хорошим, либо нет, в зависимости от прямой и косвенной связи с его первопричиной».

1. Закон нейтральности

То есть, человек, совершающий действие, несет за это действие ответственность. И если не в этой жизни, то в следующей. Таким образом, то, что вы делали в предыдущих жизнях, возвращается к вам в жизни настоящей, определяя, какие события с вами сейчас происходят.Буддизм переносит эти убеждения на более глубокий уровень, включая не только произнесенные слова или совершенные поступки, но и намерения и мысли. Мы сами решаем, что хотим почувствовать, сказать или сделать. Каким бы ни было решение, оно провоцирует колебания в вашем путешествии сквозь время. Эти решения и есть ваша карма, хорошая она или плохая.Вместо того, что рассматривать карму как наказание за поступки, совершенные в прошлых жизнях, лучше относиться к ней как к уроку, обучающему жизни в единстве со всеми людьми и вещами. Закон кармы прост: что посеешь, то и пожнешь. И его действие распространяется как на вашу прошлую жизнь, так и на все последующие. То, как вы применяете его в настоящем, определяет ваше будущее.

Точно так же, как закон притяжения не дает вещам оторваться от Земли, этот закон кармы применим абсолютно ко всем без исключений. Вселенная нейтральна. У нее нет фаворитов или аутсайдеров, только божественные существа, созданные Творцом. И всех этих созданий Творец любит в одинаковой мере, глубоко и всецело.

2. Закон соглашения

Самая жестокая правда, которую только может узнать каждый из живущих на Земле, это то, что они сами согласились прийти в этот мир и пережить все, что с ними случится. Вселенная руководствуется простым правилом: с целью уравновешивания кармы прошлого, все происходит по предварительному соглашению, основанному на кармическом равноправии всех вовлеченных сторон.

3. Закон об извлечении уроков

Цель наших реинкарнаций — показать нам, что такое любовь и что ею не является. В этом дуалистичном мире знания человека формируются на основании противоположностей: «хорошее-плохое», «проблема-решение» и т.д. до тех пор, пока мы не достигнем высшего уровня любви, радости и сознательности. Мы обречены идти по этому замкнутому божественному кругу, где нет святых без прошлого и грешников без будущего, пока не извлечем свой урок.

4. Закон причины и следствия

Все, что вы делали с другими людьми в своих прошлых жизнях или делаем в этой (причина), формирует кармическое соглашение о вашем настоящем и будущем (следствие). Сознательное проявление любящей доброты к себе и другим людям мгновенно меняет ваши текущие и будущие кармические соглашения, наполняя их энергией и возможностями.

5. Закон равновесия

Суть жизненных уроков заключается в достижении баланса. Отсутствие равновесия влияет на ваш цикл реинкарнации. А достигается баланс по следующему принципу: вы перерождаетесь в то, на что направляете свою ненависть. Потому что понять что-то можно только если этим чем-то стать и перестать это осуждать, перестать негативно о чем-то отзываться или питать по отношению к чему-либо нереалистичные ожидания.

6. Закон притяжения

Постоянно повторяемые вами мысли и постоянно испытываемые вами чувства притягивают к себе такие же мысли и эмоции, призванные реализовать ваши желания. То, о чем вы думаете и переживаете больше, сильнее и чаще всего, намеренно или ненамеренно становится вашим кармическим убеждением. Чем больше внимания вы уделяете этим мыслям и эмоциям, тем сильнее они становятся. Ваши кармические убеждения генерируют ваши мысли и мировоззрение, направляют ваши действия и формируют ваши результаты.

7. Закон связи

Вы налаживаете связи с людьми, участвуете в событиях и пользуетесь возможностями, способными помочь вам в воплощении ваших желаний (если вы позволяете это, а также верите и надеетесь в реальность этого). Позволять означает, что вы открыты для всего, что приходит в вашу жизнь, потому что верите, что должны открыто заявлять о своих желаниях. Если предпринимать постоянные и целенаправленные действия, то ваши желания воплотятся в реальность, как вы и просили.

8. Закон расширения

Поскольку все вокруг является энергией, вселенная постоянно расширяется, переходя от низких к более высоким вибрациям. Перемены и развитие неизбежны, ведь энергия только растет. Расширение вселенной происходит посредством хаоса, реорганизации и установления порядка в бесконечном цикле перемен и роста с целью обеспечить постоянное развитие.

9. Закон развития

Ваша внутренняя карта реальности постоянно меняется, отображая ваше личное состояние роста и развития. И эта самая карта постоянно уточняется по мере развития вашей сознательности. Развитие это поступательный процесс, позволяющий изучать жизненные уроки в своем собственном темпе по мере реинкарнаций.

10. Закон раскрытия потенциала

Если вы считаете, что все происходящее с вами это нормально, то вы живете по принципу «стандартной» кармы. Раскрытие потенциала происходит в результате сознательного решения взять карму под контроль, приняв на себя полную ответственность за свою жизнь и решив всегда действовать по принципу любящей доброты.

11. Закон возможностей

В мире нет предела радости, которую вы можете испытать, и тому, что вы можете создать. А все потому, что сила, способная привести вас к желаемому, исходит изнутри. Каждое мгновение приносит с собой новые возможности. Все, о чем вы только можете мечтать, что можете делать, кем можете быть и что можете иметь в этой вселенной возможностей является вашим правом по рождению как божественного создания.

12. Закон любви

Карма начинается и заканчивается любовью. Карма была создана, чтобы направлять вашу душу во время смены реинкарнацией в путешествии через вселенную. А заканчивается карма в тот самый момент, когда вы довели свою способность любить безусловно до совершенства. Единственная цель кармы и реинкарнации — привести всех нас к состоянию божественной любви, счастья и осознанности.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2340828708250061640/

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