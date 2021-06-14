Как на Руси девушки стремились сделать себя привлекательнее

О русских женщинах немало написано, мол они и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. А уж про то, что они самые красивые в мире — и говорить нечего. Однако девушкам всегда было мало такого признания, они стремились сделать себя еще привлекательнее, поэтому шли на жертвы.

Бледность

В дореволюционной России загар считался дурным тоном. Каждая уважающая себя аристократка должна была иметь фарфоровый оттенок кожи. В погоне за красотой девушки были готовы на все. Модницы старались осветлить кожу любыми методами, совершенно не заботясь о последствиях.

Белила — незаменимый компонент женской косметички. Историки утверждают, что ещё в Древнем Египте это средство было крайне популярным. Женщины использовали косметику на основе свинца, что буквально убивало их. Русские же красавицы решили не повторять таких ошибок. Именно поэтому в России распространились белила, в состав которых входила ртуть. И, конечно же, замена одного ядовитого вещества на другое не сделала препарат безопаснее.

Придворный доктор Алексея Михайловича Самуил Коллинз в «Письме к другу, живущему в Лондоне» рассказывал о своих впечатлениях от России и от русских. Он был удивлён и обескуражен составом косметики, которую использовали здешние модницы. Он отметил, что для макияжа часто используется металлическая сажа, разведенная водкой, охра и ртутные добавки.

Белоснежные зубы

Однако на отбеливании лица красавицы не останавливались. Они стремились получить «сахарные зубы». Для этого женщины применяли те же «технологии». Они натирали зубы белилами, содержащими ртуть, что практически мгновенно делало улыбку сияющей. Но длительное использование этого средства приводило к ужасным последствиям — белила полностью разрушали эмаль.

Скрывать такие побочные эффекты косметических процедур девушки стали неординарным способом — они начали чернить зубы. И на чёрную улыбку даже существовала мода, которая не то чтобы удивляла, но даже пугала многих иностранцев. Это явление заморский медик Самуил Коллинз тоже не упустил из виду. Он отметил, что русские женщины «превратили необходимость в украшение». Действительно, у модниц просто не было выхода, поэтому они решали проблему так радикально.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160222-zachem-na-rusi-chistili...

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