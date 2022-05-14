Как ссориться с партнером, чтобы укрепить отношения

Конфликты являются неотъемлемой (и неизбежной) частью нашей жизни, однако ссориться тоже нужно уметь. Вместе с психологом разбираемся, какие существуют правила поведения во время ссоры.

Как бы это странно не звучало, ссоры иногда нужны и бывают даже полезны для отношений. Если в паре отсутствует конфликтные ситуации в принципе, пора бить тревогу — именно это является одним из признаков наличия серьезных проблем в отношениях. Однако ссоры бывают разные. Вместе с психологом Марианной попробуем разобраться в том, как правильно вести себя во время конфликтов, чтобы в конечном итоге даже укрепить отношения.

В целом, не существует универсального способа жить без конфликтов, да это и не нужно. В паре всегда будут темы для обсуждения, споры и разногласия. Но если соблюдать некоторые правила поведения во время конфликта и помнить об уважении к своему партнеру, его последствия не будут столь серьезными и деструктивными.

Во-первых, не замалчивать обиды и не игнорировать своего партнера. Несмотря на то, что многим людям «холодная война» вместо открытой конфронтации кажется самым верным способом достучаться до близкого человека. На деле эта стратегия не работает, точнее работает, но совсем в другом направлении — игнорирование подрывает отношения изнутри.

А лучшим способом достучаться до партнера был и остается прямой разговор обо всем, что вас не устраивает.

Во-вторых, во время разговора следите за тем, что говорите. Часто бывает так, что на эмоциях человек может сказать что-то не подумав, а после пожалеть о своих словах, однако будет уже поздно.

В-третьих, лучше не давать волю эмоциям. Некоторым людям это сделать неимоверно сложно, но это не значит, что невозможно — работать над собой, учиться управлять своими эмоциями под силу любому человеку.

В-четвертых, любой психолог вам посоветует во время конфликтной ситуации воздержаться от обвинений партнера и постараться говорить не о нем, а о себе и своих чувствах. Не стоит обвинять оппонента в том, что он глуп или высмеивать его суждения, куда эффективнее обратить его внимание на следствие этих действий.

В-пятых, постараться встать на сторону своего оппонента — прислушаться, взвесить все аргументы, проанализировать действия друг друга. Однако тут важно не переборщить и помнить о том, что конфликт все-таки появился не на пустом месте, а значить решение нужно найти.

Также существуют 5 запретных приемов, о которых стоит помнить во время конфликта:

Никогда не сравнивайте своего возлюбленного с кем-либо, особенно, с близкими родственниками. Такое поведение влечет за собой серьезнейшие последствия, а партнер еще долго не сможет забыть об обидном сравнении.

Сосредоточьтесь на текущей ситуации — вы обсуждаете конкретный момент, а не прошлые ошибки друг друга. Это сэкономит вам нервы, время и не позволит развить из легкой ссоры крупный скандал. Решайте проблему здесь и сейчас.

Никогда не переключайтесь на обсуждение интимных отношений во время конфликта. Это запрещенный прием, демонстрирующий ваше желание унизить партнера, а не достичь мира.

Не стоит бросаться такими серьезными фразами как, например, «мы расстаемся». Во-первых, партнер действительно может в это поверить и уйти. Если вы этого на самом деле не хотите, стоит быть аккуратнее. А в том случае, если вы говорите такие вещи с целью напугать, то отношение к вам будет соответствующим — вам перестанут верить. Поэтому если вы не готовы к расставанию, не говорите о нем и не предлагайте его как выход из ситуации.

Также не самым лучшим решением будет советовать партнеру успокоиться во время скандала. Такое поведение вызывает у человека гнев, раздражение и еще больше способствует разжиганию конфликта, поскольку этой фразой вы не предлагаете конструктивных решений, а просто пытаетесь ткнуть оппонента в его излишнюю эмоциональность, которая вполне допустима во время ссоры, если, конечно, речь не идет об агрессии или психологическом насилии.

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А вы знали об этом?

Наполеон с пренебрежением относился к Суворову. «Варвар, залитый кровью поляков», — так крайне неприязненно отзывался Бонапарт о Суворове в октябре 1799 года. Здесь имелась в виду резня, учинённая русскими солдатами Суворова после взятия Варшавы в ноябре 1794 года, когда, по подсчётам даже русских исследователей, было умерщвлено не менее 10 тысяч пленных польских инсургентов и мирных жителей города.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43399780312).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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