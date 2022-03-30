10 малоприятных фактов о жизни в Древнем Китае

Представляя жизнь Древнего Китая большинство думает о величественных пагодах, великих открытиях, тончайшем шёлке, чайной церемонии и императорах, которые жили в роскошных дворцах. И мало кто задаётся вопросом о том, как жили простые люди.

На самом деле жизнь среднестатистического китайца была далека от романтики: страшные болезни, дешёвая еда и постоянная борьба за жизнь. В этом обзоре несколько фактов о жизни в Поднебесной, которые современного человека могут просто шокировать.

1. Яйца, сваренные в детской моче

Яйца, сваренные в детской моче.

Ни для кого не является секретом, что древняя китайская медицина была весьма прогрессивной. У китайских ученых были идеи, которые появились на Западе только спустя тысячелетия. Но ранние формы древнекитайского лечения были, мягко говоря, не очень приятными. К примеру, древнее китайское блюдо «тунцзыдань» представляло собой яйца... вареные в моче юных мальчиков. Для рецепта нужны были несколько десятков яиц и горшок, наполненный до краев мочой неполовозрелых мальчиков (лучше всего, возрастом до 10 лет).

Китайский деликатес.

В провинции Чжэцзян это блюдо было основным продуктом питания так долго, что стало частью культурного наследия этой провинции.

2. Ножки-лотосы

Считается, что тунцзыдань начали есть во время нищеты, когда бедные отчаянно нуждались в способе предохранить яйца от порчи. Что интересно, даже сегодня китайские врачи утверждают, что употребление в пищу яиц, пропитанных мочой, творит чудеса в вопросе поддержания здоровья организма.

Китаянка демонстрирует ножки-лотосы.

Китайские женщины, неважно богатые или бедные, бинтовали свои ноги пальцами внутрь, к подошве. Цель состояла в том, чтобы стопа была менее 10 сантиметров в длину, поскольку пальцы с ростом ноги выламывались и уже не расправлялись «по-нормальному». Подобные искалеченные ноги называли «золотыми лотосами». Подобным занимались все женщины из высшего класса и почти половина женщин низших классов.

Для древних китайцев эти деформированные «ножки-лотосы» считались самой сексуальной вещью на свете. Во времена династии Цин было выпущено даже руководство с 48 различными способами ласкать изуродованную ногу. Ужасающая практика бинтования ног, как представляется, вновь начала возникать в современном Китае.

3. Ежедневное сражение с собственным запахом

Мешочки с ароматными травами.

Обоняние играло важную роль в древнем Китае. Естественные запахи тела, по мнению китайцев, являлись признаком варварства, поэтому богатые люди всевозможными способами пытались от них избавиться. Женщины ходили с мешочками ароматных трав, прикрепленными к их талиям. Когда человек находился в присутствии императора, он должен был сосать гвоздику, чтобы перебить неприятный запах изо рта. В те времена, большая часть заработанных денег представители благородного сословия тратили на гигиену.

Но для бедных подобное было не доступно. Поэтому бедняки прибегали к сумасшедшим вариантам. Один древний китайский врач, например, рекомендовал, чтобы хотя бы один раз в год каждый человек мыл подмышки мочой. Тем не менее, в северной части Китая люди не купались всю зиму, опасаясь заболеть. А даосы не купались вообще. Они считали, что через воду распространяются болезни.

4. Люди ели собственный вшей

Паразиты.

Когда большая часть страны не моется, это приводит к определенным проблемам. Поэтому не удивительно, что древний Китай кишел вшами. Вши были настолько широко распространены, что ранние китайские врачи использовали их, чтобы ставить диагнозы.

Древний китайский медицинский трактат утверждает, что если вши ползали по всему телу пациента, то он выживет, а если вши бежали с его тела, то пациент умрет. Бедные настолько привыкли к вшам, что многие ели собственных вшей, собирая их с волос. Это происходило так часто, что у китайцев были средства, чтобы помочь людям, которые съели слишком много своих собственных вшей — их кормили пеплом и поили водой, в которой кипятили старые соты.

5. Мужчины охотно кастрировали себя

Древний Китай - страна с 100 000 евнухами.

Быть бедным в древнем мире было плохо. Чтобы получить работу в дворце, китайский крестьянин охотно оттяпал бы собственный пенис. Евнухам в древнем Китае было разрешено работать в качестве слуг императора. А для бедного человека это был предел мечтаний. Многие родители кастрировали своих детей при рождении, но если о подобном не позаботились родители, то это было довольно популярным решением для взрослого человека - кастрировать себя. Самокастрация достигла своего пика во время династии Мин. В какой-то момент в стране было 100 000 евнухов.

6. Свинарник вместо туалета

Свинарник как отхожее место для людей.

Древних китайских фермеров явно нельзя было обвинить в расточительстве. Они даже использовали свой кал. Некоторые фермеры в древнем Китае ходили в туалет по большому в специальном флигеле, построенном над свинарником. Кал напрямую попадал в корыта свиней. К 1000 г.н.э. у китайцев появились общественные туалеты, поэтому крестьяне начали ездить в город, чтобы собирать кал в общественных туалетах и использовать его в качестве дешевого удобрения.

7. Пионеры уринотерапии

Урина как сырьё для получения «осеннего минерала».

Китайская медицина добилась невероятных прорывов. Они изобрели, например, эндокринологию в 200 г. до н.э. - науку, которая на Западе появилась только в XX веке. Это действительно огромное достижение, но оно также было отвратительным. Тогда эндокринологи работали с гормонами, получаемые из человеческих выделений. Китайцы собирали до 600 литров мужской мочи в огромный чан и варили его до тех пор, пока она не испарялась.

Кристаллизованный гормон , который они назвали «осенним минералом», оставался на дне чана. Это была по сути просто кристаллизованная моча, которую затем прописывали людям. Рекомендовалось принимать от пяти до семи таблеток с теплым вином или супом перед завтраком. Так китайцы использовали мочу в качестве гормона, и это работало.

8. Человеческие экскременты как лекарство

Китайский жёлтый суп.

Мочой китайцы не ограничивались. К IV веку до н.э., они разработали лечение калом, которое на Западе появилось только в XX веке. Однако, древнекитайский способ был намного менее аппетитным. Китайские врачи использовали так называемый «желтый суп», который делали путем смешивания воды с ферментированным калом здорового человека. Они давали этот «суп» пациентам, у которых был понос и приказывали выпить до последней капли. Как ни парадоксально, это работало.

9. Дети ели струпья от оспы

Больной оспой ребёнок.

В Китае также изобрели первую вакцину против оспы. К 1548 году появилось руководство по одной из первых вакцинаций в истории, но даже до этого родители, которые услышали об этой новой вакцине против оспы, кормили своих малышей струпьями, отвалившимися с кожи больных оспой. Звучит кошмарно, но реальное лечение было не намного лучше. Врачи использовали эти же струпья, перетирая их в порошок и заставляя людей вдыхать его. Хотя подобная «вакцинация» работала, был шанс примерно в 2 процента заразиться и умереть при вдохе.

10. Туалетная бумага, которая шокировала мир

Гигиенические палочки, служившие в качестве туалетной бумаги, найденные на месте древнего туалета.

Примерно в 600 г.н.э. китайцы изобрели туалетную бумагу. Этим продуктом люди пользуются до сих пор, но на самом деле считают его нормальным только потому, что привыкли к бумаге. Когда туалетная бумага только появилась, она считалась чем-то самым отвратительным из этого списка. Китайцы были первыми людьми, которые начали использовать туалетную бумагу и они использовали ее в огромном количестве.

Запись от 1393 года говорит о том, что императорский двор потреблял 720 000 листов бумаги в течение одного года. Использованные остатки собирали в насыпь, настолько большую, что люди начали называть ее «Слоновьей горой». Арабский путешественник, который посещал Китай, видел, как местные жители используют туалетную бумагу. Он писал об этом с отвращением, говоря: «Они не заботятся о чистоте и не подмываются водой, когда справляют большую нужду, а просто трут себя бумагой».

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