27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно

Хоть и было бы, наверное, здорово, если б правил не было вообще, иногда они приобретают особую важность для поддержания мира и гармонии в обществе. Однако не все правила должны быть написаны — некоторые из них должны быть очевидны без объяснения.



Тем не менее, пользователи Reddit решили изложить некоторые правила для тех людей, которые не очень сильны в понимании потребностей окружающих и уважении других людей. Узнайте некоторые интересные правила, которые, по мнению людей, должны быть общепринятыми.









1. "Из любого места, будь то вагон, лифт, кабинет, магазин и т.д., сначала нужно дать людям выйти, а потом уже заходить самим". – _NendSudes









2. "Не начинать светских разговоров с теми, кто в наушниках". – WallflowerAshes





3. "Прикрывать рот при чихании... хотя не все всегда так делают". – Mojovman









4. "Между двумя справляющими малую нужду мужчинами всегда будет демилитаризованный писсуар, если только перенаселённость планеты не станет решающим фактором, лишающим их этой "нейтральной зоны". Но даже и в этом случае мужчина всегда будет смотреть только прямо перед собой либо вниз". – tallperson117









5. "Если кто-то даёт вам свой телефон, чтобы вы посмотрели картинку, не надо прокручивать дальше и смотреть остальные фотографии".

– [удалено]





6. "Если вы работаете няней в семье с маленьким ребёнком и видите, как малыш впервые пошёл, не говорите ничего родителям". – [удалено]









7. "Никогда не делайте предложение руки и сердца на чужой свадьбе, никогда". – Kearshi









8. "Перед использованием щипцов всегда нужно щёлкнуть ими пару раз". – sirhempanite89









9. "Не спрашивайте женщину, беременна ли она. Просто не делайте этого". – ohyoshimi









10. "Никогда не подогревайте рыбу в микроволновке на офисной кухне". – DestinysChildSupport









11. "Если ты смотришь видео в ленте Facebook в комнате для отдыха, а другие люди пытаются насладиться часом покоя, надень [долбанные] наушники, Алана!" – Enollient









12. "Дайте мне 6 футов (1,8 м) пространства, когда я стою у банкомата или у писсуара. В общем, каждый раз, когда я вынимаю из штанов ценные вещи". – Dammit_Banned_Again









13. "Не делай пометок в книге, которую тебе дали почитать. Это значит, что не надо загибать страницы, выделять/подчёркивать/обводить фразы и писать заметки на полях. Если хочешь всё это делать, то купи себе книгу, а не проси её у меня". – KingAlfredOfEngland









14. "Если вы что-то предлагаете, то предложите это ровно 2 раза. Если оба раза вам отказали, то не настаивайте". – ghostye







15. "Закрывайте рот, когда жуёте". – Bonescielo

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2362593361928915430/

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