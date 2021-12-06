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27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно

Хоть и было бы, наверное, здорово, если б правил не было вообще, иногда они приобретают особую важность для поддержания мира и гармонии в обществе. Однако не все правила должны быть написаны — некоторые из них должны быть очевидны без объяснения.

Тем не менее, пользователи Reddit решили изложить некоторые правила для тех людей, которые не очень сильны в понимании потребностей окружающих и уважении других людей. Узнайте некоторые интересные правила, которые, по мнению людей, должны быть общепринятыми.

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



1. "Из любого места, будь то вагон, лифт, кабинет, магазин и т.д., сначала нужно дать людям выйти, а потом уже заходить самим". – _NendSudes

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



2. "Не начинать светских разговоров с теми, кто в наушниках". – WallflowerAshes

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно

3. "Прикрывать рот при чихании... хотя не все всегда так делают". – Mojovman

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



4. "Между двумя справляющими малую нужду мужчинами всегда будет демилитаризованный писсуар, если только перенаселённость планеты не станет решающим фактором, лишающим их этой "нейтральной зоны". Но даже и в этом случае мужчина всегда будет смотреть только прямо перед собой либо вниз". – tallperson117

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



5. "Если кто-то даёт вам свой телефон, чтобы вы посмотрели картинку, не надо прокручивать дальше и смотреть остальные фотографии".

– [удалено]

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



6. "Если вы работаете няней в семье с маленьким ребёнком и видите, как малыш впервые пошёл, не говорите ничего родителям". – [удалено]

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



7. "Никогда не делайте предложение руки и сердца на чужой свадьбе, никогда". – Kearshi

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



8. "Перед использованием щипцов всегда нужно щёлкнуть ими пару раз". – sirhempanite89

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



9. "Не спрашивайте женщину, беременна ли она. Просто не делайте этого". – ohyoshimi

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



10. "Никогда не подогревайте рыбу в микроволновке на офисной кухне". – DestinysChildSupport

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



11. "Если ты смотришь видео в ленте Facebook в комнате для отдыха, а другие люди пытаются насладиться часом покоя, надень [долбанные] наушники, Алана!" – Enollient

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



12. "Дайте мне 6 футов (1,8 м) пространства, когда я стою у банкомата или у писсуара. В общем, каждый раз, когда я вынимаю из штанов ценные вещи". – Dammit_Banned_Again

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



13. "Не делай пометок в книге, которую тебе дали почитать. Это значит, что не надо загибать страницы, выделять/подчёркивать/обводить фразы и писать заметки на полях. Если хочешь всё это делать, то купи себе книгу, а не проси её у меня". – KingAlfredOfEngland

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно



14. "Если вы что-то предлагаете, то предложите это ровно 2 раза. Если оба раза вам отказали, то не настаивайте". – ghostye

27 неписаных правил жизни, которые должны соблюдаться повсеместно


15. "Закрывайте рот, когда жуёте". – Bonescielo

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2362593361928915430/

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