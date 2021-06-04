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10 биологических аномалий человека, которые демонстрируют, насколько непредсказуема генетика

1. Седина на ресницах

Cедина — явление обыденное, если только она не на ресницах у молодых людей. Подобное состояние, например, проявляется при витилиго: часть волос на голове в таком случае может обесцветиться.

Впрочем, известен  случай, когда на обесцвечивание части ресниц, скорее всего, повлияла родинка, а не передаваемые по наследству заболевания. Но это больше исключение, чем правило.

Несмотря на это, выглядят такие ресницы красиво и необычно, согласитесь?

10 биологических аномалий человека, которые демонстрируют, насколько непредсказуема генетика

 

Посмотрите в зеркало, может быть, у Вас тоже седые ресницы, просто Вы этого не замечаете.

2. Синдром Юнера Тана

2005 году один учёный Юнер Тан обнаружил необычную семью: все её члены передвигаются на четвереньках: и взрослые и дети.

10 биологических аномалий человека, которые демонстрируют, насколько непредсказуема генетика

 

Он провел несколько исследований и, сканируя мозг этих людей пришёл к тому, что у них поражены гены, которые отвечают за хождение на двух ногах. Их можно назвать умственно отсталыми, так как у больных нарушены координация и равновесие. Поэтому такие необычные люди могут ходить необычные люди могут ходить только на четвереньках.

Юнер решил что обнаруженная болезнь это доказательство того, что эволюция может идти в обратную сторону. Но не все ученые согласны с этим. Также известно, что все случаи болезни зафиксированы только в Турции.

3. Синдром Ваарденбурга

Обладатели такого синдрома известны тем, что у них есть седая прядь волос при молодости и светло-голубой цвет глаз. Это не все самые заметные черты, ещё можно увидеть, что глаза глубоко посажены или цвет не только голубой, но и разный (гетерохромия)

10 биологических аномалий человека, которые демонстрируют, насколько непредсказуема генетика

 

Чаще всего такой болезнью можно получить по наследству. Кроме того, при заболевании снижается слух.

4. Синдром неукладываемых волос  

Возможно, прочитав название аномалии, Вы подумали, что сталкиваетесь с этим каждое утро, но это не так. Вы можете прочитать свои волосы ? Если да, то у Вас нет такого синдрома. Получается, волосы растут не так как у обычных людей - вниз , а в разные стороны. Многие люди сравнивают такую причёску с причёской Эйнштейна.

10 биологических аномалий человека, которые демонстрируют, насколько непредсказуема генетика

 Врожденная нечувствительность к боли

Этой аномалии посвятили даже эпизод в сериале «Доктор Хаус», и случай действительно интересный. Как понятно из названия, больные с рождения не могу почувствовать боль ни в какой части тела. Они даже не узнают, если горячий чай обожжет им язык.

Но такой мутации в генах радоваться не стоит: это состояние  приводит к накоплению ран, синяков и сломанных костей. Больные об этом не догадываются, поэтому проблем со здоровьем может прибавиться. Кроме того, у людей с врожденной нечувствительностью к боли часто диагностируют и потерю обоняния (аносмию).

В мире зарегистрировано всего 20 случаев этого редкого заболевания. Известен эпизод , когда женщина с таким диагнозом начала чувствовать боль после рождения ребенка. Это второй подобный случай, когда человек с нечувствительностью к боли что-то почувствовал.

Синдрома Видемана — Раутенштрауха

10 биологических аномалий человека, которые демонстрируют, насколько непредсказуема генетика10 биологических аномалий человека, которые демонстрируют, насколько непредсказуема генетика

Это редчайшая болезнь: всего в мире зарегистрировано 35 случаев  этой мутации. Человек преждевременно стареет, лицо и кожа выглядят намного старше, чем должны. Кроме того, невозможно набрать вес, даже если есть каждые 15 минут, как это делает Лиззи Веласкес, блогер и носительница этой мутации.

Она никогда не весила больше 29 кг, а процент жира в ее организме примерно равен нулю. При этом ее внутренние органы, зубы и кости в полном порядке. Сама Лиззи утверждает , что потребляет примерно 5 000–8 000 ккал в день.

 Феномен «геведосе»

10 биологических аномалий человека, которые демонстрируют, насколько непредсказуема генетика

В 1970-х годах ученый Джулианна Императо-Макгинли приехала в поселение Доминиканской Республики, в котором, как говорили местные жители, девочки превращались в мальчиков.

Рассказы оказались правдой. На свет рождались, как казалось по половым признакам, девочки, но в период полового созревания пол ребенка менялся: у него появлялись мужские половые органы. До этого момента псевдогермафродитов, как называют их врачи, воспитывали как девочек.

В норме у эмбриона с мужским набором хромосом (XY) еще в утробе матери начинает вырабатываться дигидротестостерон в больших количествах, это и приводит к формированию мужских половых органов. У девочек же дигидротестостерон не выделяется, и формируются женские половые органы.

У детей из доминиканской деревни, как считает Джулианна Императо-Макгинли, по каким-то причинам не хватает фермента, который вызывает всплеск мужских гормонов. Поэтому плод формируется неправильно и рождается ребенок, который имеет внешние признаки девочки, но при этом с генетической точки зрения является мальчиком.

В период полового созревания происходит очередной всплеск гормонов (тестостерона), и вот тогда выявляются мужские половые органы, которые, согласно исследованиям, в дальнейшем работают вполне нормально. Хотя некоторые юноши и предпочитают сделать операцию и остаться девушкой.

Источник :https://www.adme.ru10-biologicheskih-anomalij-cheloveka-koto...

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