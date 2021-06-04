10 биологических аномалий человека, которые демонстрируют, насколько непредсказуема генетика

1. Седина на ресницах

Cедина — явление обыденное, если только она не на ресницах у молодых людей. Подобное состояние, например, проявляется при витилиго: часть волос на голове в таком случае может обесцветиться.

Впрочем, известен случай, когда на обесцвечивание части ресниц, скорее всего, повлияла родинка, а не передаваемые по наследству заболевания. Но это больше исключение, чем правило.

Несмотря на это, выглядят такие ресницы красиво и необычно, согласитесь?

Посмотрите в зеркало, может быть, у Вас тоже седые ресницы, просто Вы этого не замечаете.

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2. Синдром Юнера Тана

2005 году один учёный Юнер Тан обнаружил необычную семью: все её члены передвигаются на четвереньках: и взрослые и дети.

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Он провел несколько исследований и, сканируя мозг этих людей пришёл к тому, что у них поражены гены, которые отвечают за хождение на двух ногах. Их можно назвать умственно отсталыми, так как у больных нарушены координация и равновесие. Поэтому такие необычные люди могут ходить необычные люди могут ходить только на четвереньках.

Юнер решил что обнаруженная болезнь это доказательство того, что эволюция может идти в обратную сторону. Но не все ученые согласны с этим. Также известно, что все случаи болезни зафиксированы только в Турции.

3. Синдром Ваарденбурга

Обладатели такого синдрома известны тем, что у них есть седая прядь волос при молодости и светло-голубой цвет глаз. Это не все самые заметные черты, ещё можно увидеть, что глаза глубоко посажены или цвет не только голубой, но и разный (гетерохромия)

Чаще всего такой болезнью можно получить по наследству. Кроме того, при заболевании снижается слух.

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4. Синдром неукладываемых волос

Возможно, прочитав название аномалии, Вы подумали, что сталкиваетесь с этим каждое утро, но это не так. Вы можете прочитать свои волосы ? Если да, то у Вас нет такого синдрома. Получается, волосы растут не так как у обычных людей - вниз , а в разные стороны. Многие люди сравнивают такую причёску с причёской Эйнштейна.

Врожденная нечувствительность к боли

Этой аномалии посвятили даже эпизод в сериале «Доктор Хаус», и случай действительно интересный. Как понятно из названия, больные с рождения не могу почувствовать боль ни в какой части тела. Они даже не узнают, если горячий чай обожжет им язык.

Но такой мутации в генах радоваться не стоит: это состояние приводит к накоплению ран, синяков и сломанных костей. Больные об этом не догадываются, поэтому проблем со здоровьем может прибавиться. Кроме того, у людей с врожденной нечувствительностью к боли часто диагностируют и потерю обоняния (аносмию).

В мире зарегистрировано всего 20 случаев этого редкого заболевания. Известен эпизод , когда женщина с таким диагнозом начала чувствовать боль после рождения ребенка. Это второй подобный случай, когда человек с нечувствительностью к боли что-то почувствовал.

Синдрома Видемана — Раутенштрауха

Это редчайшая болезнь: всего в мире зарегистрировано 35 случаев этой мутации. Человек преждевременно стареет, лицо и кожа выглядят намного старше, чем должны. Кроме того, невозможно набрать вес, даже если есть каждые 15 минут, как это делает Лиззи Веласкес, блогер и носительница этой мутации.

Она никогда не весила больше 29 кг, а процент жира в ее организме примерно равен нулю. При этом ее внутренние органы, зубы и кости в полном порядке. Сама Лиззи утверждает , что потребляет примерно 5 000–8 000 ккал в день.

Феномен «геведосе»

В 1970-х годах ученый Джулианна Императо-Макгинли приехала в поселение Доминиканской Республики, в котором, как говорили местные жители, девочки превращались в мальчиков.

Рассказы оказались правдой. На свет рождались, как казалось по половым признакам, девочки, но в период полового созревания пол ребенка менялся: у него появлялись мужские половые органы. До этого момента псевдогермафродитов, как называют их врачи, воспитывали как девочек.

В норме у эмбриона с мужским набором хромосом (XY) еще в утробе матери начинает вырабатываться дигидротестостерон в больших количествах, это и приводит к формированию мужских половых органов. У девочек же дигидротестостерон не выделяется, и формируются женские половые органы.

У детей из доминиканской деревни, как считает Джулианна Императо-Макгинли, по каким-то причинам не хватает фермента, который вызывает всплеск мужских гормонов. Поэтому плод формируется неправильно и рождается ребенок, который имеет внешние признаки девочки, но при этом с генетической точки зрения является мальчиком.

В период полового созревания происходит очередной всплеск гормонов (тестостерона), и вот тогда выявляются мужские половые органы, которые, согласно исследованиям, в дальнейшем работают вполне нормально. Хотя некоторые юноши и предпочитают сделать операцию и остаться девушкой.

Источник :https://www.adme.ru10-biologicheskih-anomalij-cheloveka-koto...

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