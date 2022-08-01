Молитвы на исцелении больного от всех болезней

Со слов автора. Ко мне часто обращаются люди с разными заболеваниями и просят помощи.

Я советую им обратиться с просьбой к Господу.

Сегодня я расскажу, какие молитвы помогут исцелиться и как правильно их возносить.

КАК СПРАВИТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ

Здоровье – это самая большая ценность для любого человека, ведь, если самочувствие сильно страдает, то вряд ли что-либо в жизни вообще принесёт удовольствие и счастье. Даже банальная простуда может сильно сказаться на работоспособности, настроении и помешать планам. Что уж говорить об более серьезных недугах, с которыми не может справиться даже современная медицина.

В православии считается, что любой недуг посылается человеку как наказание, испытание или определенный жизненный урок. Именно поэтому для того, чтобы исцелить тело, в первую очередь, нужно обратить внимание на душевное состояние. Проведя определенную работу со своими мыслями, убеждениями и принципами, можно увидеть положительные результаты и со стороны своей физической оболочки.

Любой праведный христианин знает, что Господь в силах исцелить любую, даже самую серьёзную болезнь, нужно только его искренне об этом попросить. Самым действенным и эффективным инструментом при этом, конечно, является молитва от болезни.

КАКОЙ СИЛОЙ ОБЛАДАЮТ МОЛИТВЫ, ПРАВДА ЛИ ОНИ МОГУТ ИЗЛЕЧИТЬ ОТ ЛЮБОГО НЕДУГА

При правильном её использовании святые откликнутся и совершат невозможное, с точки зрения докторов. Обращаться с мольбой к небожителям можно, не только прося об укреплении своего собственного здоровья, также можно просить и об излечении близких и родных людей.

Православная молитва – это не просто определенное сочетание букв и слов, это поистине чудодейственный инструмент, который при правильном использовании сможет исполнить любые ваши желания, даже те, которые кажутся совершенно невероятными. Помните, что сила молитвенных текстов зависит только от того, с каким настроем вы обращаетесь к Богу. Если вы не вкладываете абсолютно никаких эмоций в произнесенные слова, то, скорее всего, они попросту не дойдут до небожителей и так и останутся несбыточными ожиданиями и надеждами.

Есть множество подтверждений о том, что люди, которые в тяжелые минуты болезни обращались к Господу, полностью исцелялись от очень серьезных заболеваний, с которыми ничего не могли сделать даже лучшие врачи. Рассказы людей утверждают, что искренняя молитва может спасти от любой боли и недомогания.

Перед тем как вы начнете свои духовные практики на исцеление тела, я советую вам почитать удивительные истории тех людей, которые восстановили своё здоровье, обратившись к православной религии. Это зарядит вас позитивом и уверенность в собственных силах и силах божественного провидения.

КАКИМИ ПРАВИЛАМИ И СОВЕТАМИ НУЖНО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ МОЛЕНИИ СВЯТЫМ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ И ИЗЛЕЧЕНИИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Любой праведный христианин знает, что при любом недуге нужно обращаться не только к докторам, но и к религии, так как здоровье души и тела – это взаимосвязанные понятия. Каждый душевный зажим или дискомфорт сразу отражается на состоянии нашей физической оболочки – тела.

Скопленные годами обиды и негативные эмоции со временем выливаются в серьезные болезни. Порой обиды настолько сильно отравляют человека, что проявляются в виде онкологических заболеваний. Но вы должны помнить, что для верующего человека даже такой серьезный диагноз — это далеко не приговор.

Для того чтобы помочь себе или своим близким в исцелении тела от одолевающего недуга, руководствуйтесь следующими рекомендациями, которые дают священнослужители:

Не ленитесь и уделяйте молитвам и духовным практикам достаточно времени и сил. Обращайте к Богу каждый день. Читайте священные тексты утром и вечером.

Создавайте благостную тихую и спокойную атмосферу, в которой вам будет легче настроиться на предстоящее чтение молитв. Сделайте дома небольшой иконостас, где будет стоять несколько различных икон с изображением ликов святых. Зажигайте свечи или лампадку, распалите благовония.

Человеку, который находится в состоянии нездоровья, как можно чаще нужно пить святую воду и протирать ею лицо.

Обращайте внимание на свои мысли, доминирующие в течение дня. Старайтесь заменить весь негатив светлыми и чистыми образами о здоровье и отличном самочувствии. Не давайте себе и окружающим людям впадать в уныние и депрессию. Всегда нужно надеяться на лучшее и верить в мудрость господнего провидения.

Больному человеку по возможности нужно стараться посещать все воскресные службы и богослужения на большие православные праздники. Если позволяет здоровье, то можно держать пост, это также поможет очиститься организму.

Пройдите святое таинство причащения и исповедования. Во время исповеди представляйте, как вы очищаетесь от всех грехов и обид. После этого вы должны покидать церковь с чувством легкости и спокойствия на душе.

При постоянном хроническом болевом синдроме молитвенные тексты лучше всего читать в фазу убывающей Луны. Если это острая боль, то, конечно, лунную фазу учитывать не нужно.

Проследите, чтобы больной человек всегда носил нательный крестик или ладанку с изображением святого лика. Эти символы сами по себе будут нести исцеление и выздоровление.

КАКИМ СВЯТЫМ И НЕБОЖИТЕЛЯМ НУЖНО МОЛИТЬСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ ЗДОРОВЬЕ

Вы можете просить об исцелении любых святых. Также вы можете напрямую обращаться к Господу Вседержителю, Деве Марии и Иисусу Христу. Если у вас дома есть иконы, то можете обратиться к тому небожителю, который на ней изображен.

Не забывайте об ангелах-хранителях, наших незримых опекунах, которые всегда находятся поблизости и очень сильно переживают о каждой нашей неудаче. Просить ангелов об исцелении больного нужно по таким же правилам, как и обращаться к остальным святым.

По большому счету не имеет особого значения, к кому именно вы обращаетесь. Главное в молении – это внутреннее состояние и эмоциональный настрой. Воспитывать силу веры и любовь к Богу можно при помощи регулярных духовных практик.

КАК ПРАВИЛЬНО БЛАГОДАРИТЬ ВЫСШИЕ СИЛЫ ЗА ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ

Благодарность – это очень важный этап при общении с высшими силами и Богом. Эта эмоция может гармонизировать человека и еще больше усиливать его молитвы и обращения к Всевышнему. Благодарность — не всегда банальное слово спасибо. Эту эмоцию вы можете проявлять разными способами, выбирайте тот, который наиболее комфортен и удобен именно для вас:

Молитвы. Конечно, это лучший способ донести слова до Господа и святых. Благодарите высшие силы за любые улучшения в вашем самочувствии. Можете выделить отдельный день, когда в своих молениях вы будете говорить только о благодарности. Пожертвования. Раздавайте еду, обувь, одежду и деньги тем людям, которые в этом действительно нуждаются. Труд во благо других людей. Безвозмездный труд как нельзя лучше выразит вашу благодарность. Найдите в вашем городе волонтерские организации и принимайте в их деятельности активное участие. Вложение денежных средств в строительство или реконструкцию храма, монастыря или любого другого святого места. Такая деятельность почиталась во все времена, ведь она приносит огромную пользу для развития религии и продвижение её в широкие массы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы можете просить Господа не только об исцелении себя, но и своих родственников и близких людей. Это очень благоприятно скажется и на вашем душевном состоянии, поскольку человек не может быть полностью счастлив, если он видит, как мучается его родной человек.

Для того чтобы успокоить свой ум и занять мысли чем-то позитивным, читайте истории людей, которые исцелили свои болезни при помощи молитв. Этот очень простой приём поможет вам не падать духом и укреплять свою веру в Бога и религию.

Старайтесь сделать своё общение с Всевышним регулярным. Не откладывайте молитвы и чтение Библии на потом, ведь от этого напрямую зависит ваше здоровье и самочувствие.

Чаще посещайте церковь и богослужения. Придерживайтесь постов не только перед большими праздниками, но и в святые дни – среду и пятницу.

Если вы молитесь в домашних условиях, то старайтесь всегда это делать перед иконами и изображениями святых. Это позволит создать правильный настрой для вас.

Всегда относитесь с любовью к телу, которое дано вам от рождения. Ведите здоровый образ жизни, избавляйтесь от вредных, нездоровых привычек. Придерживайтесь принципа умеренности в пище и увеселениях.

Причастите и исповедайте больного. Если он не может самостоятельно добраться до храма, то пригласите священника к нему. Общение с богослужителем укрепит его веру в Бога и собственное выздоровление.

Разумеется, не забывайте о благодарности. Выражайте её тем способом, который подходит именно вам. Не говорите спасибо из корыстных побуждений, эта эмоция должна быть максимально искренней.

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А вы знали об этом?

В середине XVII века в России стали происходить странные события — начали массово погибать целые деревни. Загадок добавляло то, что незадолго до гибели крестьян в этих поселениях объявлялись подозрительные староверы-морильщики,, которые для спасения от надвигающегося Апокалипсиса и избавления от вечных мук предлагали простое решение – «держаться полного поста до последнего издыхания». По их мнению, пользы оставаться в живых нет, ведь «правая вера» исчезла, «антихрист уже царствует в мире», а Страшный Суд всё ближе. Спастись смогут лишь те, кто по примеру мучеников добровольно скончается от голода и жажды. Самым популярным впоследствии стало самосожжение, от которого погибли тысячи крестьян. Кроме того, противники никоновских реформ совершали одиночные и массовые самоутопления, практиковали погребение заживо, подрывались при помощи пороховых зарядов, поочередно отрубали головы собравшимся или добровольно задыхались в избах от дыма.

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