А.С.Пушкин. Малоизвестные факты из жизни человека, которого знают все

Пушкин помнил себя с 4 лет. Он несколько раз рассказывал о том, как однажды на прогулке заметил, как колышется земля и дрожат колонны, а последнее землетрясение в Москве было зафиксировано как раз в 1803 году. И, кстати, примерно, в то же время произошла первая встреча с Пушкина с императором – маленький Саша чуть было не попал под копыта коня Александра I, который выехал на прогулку. К счастью, коня успели придержать, ребенок не пострадал, и единственный, кто перепугался не на шутку – это няня.

Александра Сергеевича Пушкина, чей день рождения отмечают сегодня во всем мире, называют не иначе как величайшим русским поэтом, с его творчеством знакомы все еще со школьной скамьи. Тем не менее есть в его биографии детали, которые могут показаться интересными даже тем, кто знает наизусть всего "Евгения Онегина".

Однажды дом родителей Александра Пушкина посетил русский писатель Иван Дмитриев.

Будущий великий поэт был тогда еще ребенком, Дмитриев решил подшутить над необычной внешностью мальчика и сказал: "Какой арабчик!" Но десятилетний правнук Ганнибала не растерялся и вмиг выдал ответ: "Да зато не рябчик!" Присутствующие взрослые были удивлены и жутко смущены, потому что лицо писателя Дмитриева было действительно рябым.

А в знаменитый Царскосельский лицей Пушкин, оказывается, поступил по блату. Лицей основал сам министр Сперанский, набор был невелик – всего 30 человек, но у Пушкина был дядя – известный поэт Василий Львович Пушкин, который был лично знаком со Сперанским.

В 1817 году состоялся первый выпуск лицеистов. Сдав в течение семнадцати майских дней 15 экзаменов, среди которых была латынь, российская, немецкая и французская словесность, всеобщая история, право, математика, физика, география, Пушкин и его друзья получили аттестаты. Поэт оказался по успеваемости двадцать шестым (из 29 выпускников), показав только "в российской и французской словесности, также в фехтовании превосходные" успехи.

"Любовь юного шатена"

В лицее Пушкин в первый раз влюбился. Очень любопытно почитать даже не список его побед, а отзывы о нем разных людей. Его брат, например, говорил, что Пушкин был собою дурен, ростом мал, но женщинам почему-то нравился. Что и подтверждается восторженным письмом Веры Александровны Нащекиной, в которую Пушкин тоже был влюблен: "Пушкин был шатен с сильно вьющимися волосами, голубыми глазами и необыкновенной привлекательности". Впрочем, тот же брат Пушкина признавал, что, "когда Пушкина кто-то интересовал, он становился очень заманчив, а когда Пушкину было неинтересно, разговор его был вял, скучен и просто несносен.

Пушкин не был красив, в отличие от своей жены Натальи Гончаровой, которая, плюс ко всему, была на 10 см выше мужа. По этой причине, бывая на балах, Пушкин старался держаться от супруги поодаль, чтобы лишний раз не акцентировать внимание окружающих на этом контрасте. В период ухаживаний за своей будущей супругой Натальей Пушкин много рассказывал своим друзьям о ней и при этом обычно произносил: "Я восхищен, я очарован, Короче – я огончарован!". Известно, что Пушкин был очень любвеобилен. С 14 лет он начал посещать публичные дома. Будучи женатым, он продолжал наведываться к "веселым дамам", а также имел замужних любовниц. Жандармский чиновник III отделения Попов писал о Пушкине: "Он был в полном смысле слова дитя, и, как дитя, никого не боялся". Дуэли и долги Первая дуэль Пушкина случилась в лицее, а в общей сложности у поэта было много дуэлей – около 30, утверждают историки. Сам же Пушкин, по слухам, предлагал стреляться более полутора сотен раз. Причина могла не стоить выеденного яйца – например, в обычном споре о пустяках Пушкин мог неожиданно обозвать кого-нибудь подлецом, и, конечно, это заканчивалось стрельбой. По подсчетам пушкинистов, столкновение с Дантесом было как минимум двадцать первым вызовом на дуэль в биографии поэта. У Пушкина были карточные долги, и довольно серьезные. Он, правда, почти всегда находил средства их покрыть, но, когда случались какие-то задержки, он писал своим кредиторам злые эпиграммы и рисовал в тетрадях их карикатуры. Однажды такой лист нашли, и был большой скандал. Дантес был родственником Пушкина. На момент дуэли он был женат на родной сестре жены Пушкина - Екатерине Гончаровой. Перед смертью Пушкин просил прощения за нарушение царского запрета на дуэли: " …жду царского слова, чтобы умереть спокойно…". "Нашему поэту"