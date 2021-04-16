Как избавиться от герпеса — 5 способов борьбы с лихорадкой на губах

Все, кто знаком с этим вирусом, давно обучены премудростям, как быстро избавиться от герпеса на губах за 1 день в домашних условиях.

Чтобы не допустить образования противных пузырьков, доставляющих массу неприятных ощущений, надо действовать сразу после проявления первых симптомов, всегда иметь под рукой средство, способное убить монстра в зародыше и не дать ему возможности развиваться.

О том, что же это за вирус и как с ним бороться, и поговорим в этой статье.

Герпес — типы вируса, как передаётся, симптомы

Сегодня известно более двухсот видов герпеса: простой, ветрянка, герпесная ангина, опоясывающий лишай, цитомегаловирус. По характеру и проявлениям воздействия различают восемь типов, однако наиболее часто встречающимся является вирус первого типа.

Это то, что мы обычно называем простудой или лихорадкой на губах; намного реже он появляется под носом, на пальцах или около глаз. Каждый человек рано или поздно сталкивается с так называемым простым герпесом, ведь 95% людей — его носители, но это вовсе не значит, что он проявляется у каждого.

Вообще, у герпеса можно поучиться маскировке. Вы его переносите, передаёте другим людям, но сами об этом даже не подозреваете, если он не проявляется внешне. При попадании в организм вирус может пребывать в неактивном состоянии до тех пор, пока ваш иммунитет силён.

Дело в том, что, вирус проникает в нервные клетки, встраиваясь в их ДНК, и вывести его оттуда уже невозможно. Иммунная система некоторых людей может справляться с ним, другим же повезло меньше: при любом ослаблении иммунитета герпес активизируется, и тут же взрывается высыпаниями.

Как только вы дадите слабину — подхватите простуду, промочите ноги, замёрзнете, перегреетесь, получите травму, перенервничаете, иммунитет займется борьбой с первостепенной угрозой и именно в этот момент коварный вирус начнет размножаться. Такая вспышка активности называется рецидивом и сопровождается следующими симптомами:

Едва заметное пощипывание, зуд, покалывание, другие необычные ощущения на губах Покраснение кожи в месте внешнего проявления вируса Набухание губы, припухлость, чувство воспаления Появление пузырьков, микроскопических, но болезненных Пузырьки с прозрачной жидкостью увеличиваются в размерах Через двое суток лихорадка на губах приобретает жёлтый цвет, пузырьки лопаются, образуя язвочки Язвы, засыхая, покрываются коркой, которую лучше не сдирать, так как можно легко занести инфекцию, к тому же это очень больно

Во время рецидива человек опасен для окружающих и буквально «сеет» вокруг себя заразу. Во время раскрытия пузырьков, на свободу вырываются миллиарды вирусных частиц. Эти вирионы очень жизнестойки, они не гибнут при перепадах температур, от пребывания в воде или ультрафиолета, долгое время сохраняют патогенность на коже и окружающих предметах.

При соблюдении ряда правил риск появления герпеса можно свести к минимуму

Герпес передаётся при любом контакте: рукопожатиях, объятиях, поцелуях, сексе, и, увы, избежать такого заражения невозможно, вы же не будете ходить в скафандре всю жизнь.

Попадая на кожу со слизистых, герпес переносится на предметы, оттуда на тело человека, на его слизистую оболочку и, наконец, в организм. При хорошем иммунитете вырабатывается достаточное количество антител, ослабленный организм не может уничтожить все вирусные частицы, и выжившие проникают в нервную систему.

Мази от герпеса

Зимой и весной, когда нам особенно не хватает витаминов, а на улице «гуляет» множество болячек, надо всегда иметь при себе средство, способное уничтожить начинающиеся проявления лихорадки на губах.

Существует множество препаратов, ускоряющих заживление и ослабляющих проявления «простуды», даже если они уже видны, но наша цель — не допустить их. Для этого лучше всего подходят мази, кремы и гели, которые всегда должны быть в домашней аптечке.

Благодаря точечному воздействию на очаг воспаления, мазь или гель быстро подавляет активность герпеса, поддерживает и восстанавливает кожу, подвергшуюся нападению, её просто и легко использовать — достаточно вовремя нанести и повторять процедуру несколько раз в день, чтобы не дать заразе развиваться.

Экстракты растений и ацикловир предотвращают размножение вируса, усиливают защиту кожи, помогают быстрее восстановиться. В отличие от таблеток, гели, кремы и мази практически не вызывают аллергии и не влияют на внутренние органы, так как используются исключительно в очаге поражения.

Самыми популярными мазями являются Ацикловир, Зовиракс и Панавир. Первые две и все их вариации изготавливают на основе ацикловира — вещества, которое блокирует размножение герпеса. Различные вспомогательные составляющие (пропиленгликоль, вазелин) позволяют убрать болевые ощущения, благодаря быстрому всасыванию действующих веществ. Противопоказаны такие средства беременным, кормящим женщинам и людям с индивидуальной непереносимостью.

Если начать терапию вовремя, можно не допустить развития вируса

Самым натуральным из противогерпетических аптечных средств является гель Панавир (экстракт из побегов картофеля).

Народные средства

Наиболее доступными и простыми в применении считаются народные средства борьбы с вирусом, но в каждом случае их эффективность может быть разной — одному помогает всегда и быстро, а на другого действует, «как на мёртвого припарки». Надо заметить, что натуральные народные средства не дают побочных эффектов, а поэтому могут применяться для лечения беременных женщин и детей.

Натуральные масла — пихтовое, облепиховое, шиповника, чайного дерева. Как только начинают появляться первые симптомы «лихорадки» на губах, следует сразу же смазать это место маслом и повторять процедуру через каждый час-два. Таким образом можно вообще избежать пузырьков. Конечно, масло сибирской пихты не очень приятно на вкус и немного жжёт, но лучше потерпеть сразу, чем неделю, а то и две, ходить с раной на губе. Наносим масла круговыми движениями, смещаясь от внешних границ воспаления к центру.

Одним из относительно действенных народных средств считается облепиховое масло

Также при первых признаках используют соки каланхоэ и алоэ. Просто отломайте лист и осторожно смажьте выступившим соком губу.

Заметно снижает проявления «простуды» чеснок — самое известное натуральное противовирусное средство. Хорошо измельчив зубчик, добавьте в него кофейную ложечку мёда и десертную — жирной сметаны, чтобы не получить ожог, когда будете накладывать смесь на воспалённый участок.

Поражённую часть кожи можно бережно протирать отварами ромашки или чистотела.

Как быстро избавиться от герпеса на губах за 1 день в домашних условиях

Не допустить появления герпеса на губах можно только в случае, если отреагировать моментально, когда начинают проявляться тревожные симптомы — до появления мелких пузырьков, то есть в первые несколько часов. Если вы пропустите этот момент, избежать высыпания не удастся.

Используя имеющиеся у вас средства, можно значительно снизить видимые проявления «лихорадки». Также будьте очень аккуратны и осторожны: наносить масло, мазь или протирать место появления герпеса ватным тампоном нужно чистыми руками и очень нежными движениями, чтобы не повредить кожу.

Если вы не являетесь приверженцем народных методов и хотите быстро избавиться от высыпаний, то в первый же день, кроме применения местной терапии в виде мазей, надо начать прием таблеток Ацикловира, Зовиракса или Фамвира, неукоснительно соблюдая схему лечения. Но еще раз напомню: не стоит принимать лекарственные препараты, не посоветовавшись с врачом.

Нередко развитие вируса провоцируют хронические стрессы

Совет: помните, что при рецидиве рекомендуется пить больше воды, чтобы вещества, содержащиеся в лекарственных средствах, не накапливались, а выводились из организма.

Мази и гели наносите постоянно, по мере подсыхания и впитывания предыдущего слоя. Если вы повредили пузырёк, сразу промокните его салфеткой и тут же положите мазь снова. Только не смешивайте разные наружные препараты. Не сдирайте образовавшиеся корочки, когда пузырьки полопались, так вы только усложните процесс заживления. Обязательно смазывайте поражённый участок смягчающей мазью.

Чтобы ускорить выздоровление и поддержать организм, можно применять препараты интерферона и человеческого иммуноглобулина, однако их может назначить только специалист, да и то в особенно тяжелых случаях. Мы же, как правило, не бежим в больницу, обнаружив герпес на губах, а лечимся дома своими силами.

Соблюдение этих несложных советов поможет вам сохранить свое здоровье

Профилактика

Так как вирус герпеса очень распространён во всём мире, избежать заражения практически невозможно, но в наших силах сделать так, чтобы иммунитет успешно противостоял ему:

Всегда соблюдайте правила личной гигиены Пользуйтесь индивидуальными гигиеническими средствами: полотенцами, бельём, посудой Старайтесь меньше прикасаться к лицу Укрепляйте иммунитет — пейте отвары шиповника, зверобоя, мятный чай, ешьте побольше фруктов и овощей, зимой и весной принимайте витаминные комплексы Если у вас маленький ребёнок, а вы подхватили лихорадку, — не лезьте к нему с поцелуями, носите ватно-марлевую повязку и не трогайте малыша без перчаток Много гуляйте, но не допускайте переохлаждения и перегрева Старайтесь избегать стрессов и не принимать всё слишком близко к сердцу Избавьтесь от вредных привычек, так как они очень ослабляют организм Если вы заболели, простудились — лечитесь и помогайте иммунной системе

Обычно этого достаточно, чтобы минимизировать риск рецидивов. Надеюсь, эти советы помогут вам не допустить появления «лихорадки» на губах, так портящей красоту и, соответственно, настроение. Будьте здоровы!

Источник : https://formulazdorovya.com/2192853254333795208/

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