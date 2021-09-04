5 энергетических свойств лаврового листа, о которых вы не знали

Лавровый лист используют в кулинарии многие хозяйки. Он не только приносит отличный вкус вашей еде, а также лавровый лист обладает очень полезными энергетическими и магическими свойствами.

Есть много талисманов на удачу, и лавровый лист должен быть одним из них. На протяжении многих веков наши предки наблюдали, как эти листья влияют на атмосферу в доме и на жизнь человека в целом.

Энергетический ускоритель

Лавровый лист увеличивает энергию человека и открывает чакры. Это отличный талисман продуктивности, потому что он сохраняет энергию человека. Лавровый лист можно положить в сумку или измельчить в конверт и хранить в кармане или бумажнике. В домашних условиях лавровый лист должен быть на виду.

Символ финансовой удачи, любви и доброты

Лавровый лист помогает привлечь в дом добро и убережет от ссор и конфликтов. Укрепляет отношения, поэтому специалисты по биоэнергетике рекомендуют употреблять его так же часто, как и пряность. Еще наши предки говорили, что в доме, где есть лавровый лист, нет места злу, обиде и негативу. Если положить рядом с собой на работе лавровый лист, он со временем начнет приносить финансовый успех, потому что под его влиянием разум очищается от страхов и неуверенности.

Консолидация энергетических потоков

Согласно восточным учениям фен-шуй, все пространство вокруг нас пронизано тонкими нитями энергии Ци — творческими потоками, которые питают силы людей и создают гармонию в доме. Лавровый лист может увеличить эти потоки, поэтому сторонники этой философии рекомендуют использовать лавровый лист в качестве ароматизатора. Это растение действительно избавляет от неприятных запахов и помогает превратить ваш дом в электростанцию потоков.

Защита от сглаза и врагов

Если вы боитесь, что кто-то может сглазить или обидеть вас, то этот метод станет идеальной защитой от негативного влияния или потенциального врага. Специалисты отмечают, что даже если просто хранить на полке в доме лавр, баночка с лавровым листом способна отогнать злых духов и тех, кто не хочет для вас самого лучшего. Это также заставит скрытых врагов чувствовать себя очень плохо, когда они навещают вас. Их не надо будет выгонять — оставят в покое.

Еще одно применение лаврового листа

Если вы едете в другой город или страну и хотите вернуться туда снова, обязательно купите там лавровый лист и положите его в кошелек, сумку или машину. Этот листок напомнит вам о приятном времени, которое вам удалось провести в интересном месте с интересными людьми.

Сушеный лавровый лист можно использовать для ароматерапии. Если поджечь сушеный лавровый лист, он издаст очень приятный аромат, который благотворно скажется на энергетике дома и человека.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2285414054625020582/

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