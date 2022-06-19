Трагичный конец настоящих рыцарей

Орден храмовников (тамплиеров) был сформирован в начале XII века и преследовал одну простую цель - защищать паломников, которые, после взятия в 1099 году Иерусалима, ринулись со всей Европы в Святую землю. Путь их был опасен, так как пролегал через земли, контролируемые врагом. И братья-рыцари, призванные оберегать беззащитных пилигримов, в итоге разрослись до таинственной, богатой и могущественной организации. Удивительно, но назвавшиеся Орденом бедных рыцарей Христа развили свою банковскую систему и вскоре стали крупнейшими кредиторами Европы. Не отрекаясь при этом от строгих правил кодекса, один из которых обязывал оставаться бедными до конца жизни.

Эпопея с Орденом продолжалась более 170 лет, до падения Акры в 1291 году. С потерей последнего крупного оплота крестоносцы вынуждены были покинуть Святую землю. Они переехали на Кипр, который, собственно, им и принадлежал. В 1301-1302 годах тамплиеры предприняли попытку утвердиться на прежних позициях, но сарацины быстро дали понять, что назад дороги нет. И тут у братьев-рыцарей случился кризис: остро встал вопрос о смысле существования организации. Последнему магистру Ордена, который уже и не надеялся собрать новый крестовый поход, следовало принять волевое решение. В итоге тамплиеры перекочевали туда, где находился их основной капитал - земельные владения. Так штаб перенесли во Францию. Что и стало роковой ошибкой.

К тому времени орденское влияние, его финансы и возможности были настолько велики, что магистр вполне мог укомплектовать армию из 15.000 воинов. Иным европейским государствам такая возможность даже не снилась. Пока вся эта военизированная братия была занята делом где-то далеко, никто особо не беспокоился. Но теперь, мало того что Орден утратил главную цель, так он еще и поселился в сердце континентальной Европы. Терпеть у себя под боком таких пассионариев никто бы не стал. Филипп IV Красивый тем более.

Главное, все сразу поняли, что конфликт неизбежен, но действовал активно только король французский. Магистр Ордена, очевидно, в политических интригах был не силен. А папа вообще отстранился от разборок - римская курия быстренько подчинилась воле Филиппа, буквально кормясь с его рук. И ничто не могло остановить карательные механизмы государства. Началась операция по ликвидации верхушки тамплиеров. По форме все выглядело вполне себе легитимно. Сначала схватили несколько братьев-рыцарей, из которых под пытками выбили показания. Те навели на остальных, и так по цепочке. Одним из первых, в 1307 году, взяли Жака де Моле - магистра Ордена.

Самое забавное, что рыцарям Христа вменялись в вину преступления против религии. Поэтому в дело вступила инквизиция со своим знаменитым инструментарием. Подвергаясь пыткам, тамплиеры признавались в таком, о чем раньше даже подумать не могли. Так, Жак де Моле, на протяжении всего следствия менявший показания, сознался в том, что при посвящении в братья-рыцари кандидата заставляли плевать на крест. А также в том, что внутри организации поощрялось мужеложство. Из слабых, как де Моле, удавалось выбивать показания, а несколько сотен подследственных ничего не выдали. А после такого следствия они уже физически не могли говорить.

В итоге десятки тамплиеров, признанные неисправимыми еретиками до мозга костей, были сожжены по всей Европе. В 1314 году сожгли на костре и магистра, который в последний момент отказался от показаний и проклял и короля Филиппа IV, и папу. Тамплиеры окончательно прекратили свое существование, земли и богатства Ордена были изъяты. Считается, что с их устранением закончилась эпоха настоящих рыцарей.

Источник

А вы знали об этом?

Мало кто знает, что за несколько лет до начала войны немецкие /специалисты по горным дорогам из военно-строительной организации предложили свою помощь СССР в строительстве дороги Пицунда — Рица: якобы из интернациональных побуждений. Кстати, после завершения работ немецкие специалисты трагически погибли — их машина на повороте сорвалась в пропасть. Между прочим, по созданным им тоннелям до сих пор ездят на Рицу многочисленные туристы Уже потом выяснилось — стратегическую дорогу они строили неспроста. Оказалось, гидрологи из «Аненербе» определили, что состав воды, взятой из источника, расположенного в карстовой пещере под озером Рица, идеально подходит для изготовления человеческой плазмы крови.«Живая вода» из Абхазии в серебряных канистрах доставлялась сначала к морю, потом подводными лодками на базу в Констанцу, а затем самолетом в Германию, — продолжает Бормотов. — Были даже намерения построить тоннель для подлодки от моря до Рицы. Но этим планам помешала война.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Британский король Артур на самом деле русский князь https://otari.mirtesen.ru/blog/43953464273/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!