10 поистине странных областей псевдонауки

Лженауки. Иногда это просто способ обмануть доверчивых простаков, чтобы освободить их от своих с трудом заработанных монет. В других случаях их пропагандируют увлечённые (или сумасшедшие) люди, которые искренне верят, что только у них есть ответы на те вопросы, на которые наука пока ответить не может.

В этом списке представлено несколько наиболее интересных псевдонаучных теорий и практик, которым увлекалось или до сих пор увлекается человечество.

Предупреждение: не пытайтесь попробовать нижеприведённые способы, не проконсультировавшись с вашим врачом (традиционным врачом). Хотя мы и не можем давать медицинские рекомендации, не всегда целесообразно оголять перед первым встречным свои ягодицы.

10. Терапия мысленного поля

Терапия мысленного поля, или TFT (от англ. Thought Field Therapy) – это псевдонаучная теория, которая появилась в 1981 году. В то время психолог Роджер Каллахан уже более года лечил пациентку, у которой был панический страх перед водой. Её фобия была настолько сильной, что во время сеанса терапии, когда она просто сидела возле бассейна, у неё появлялись боли в животе.

Незадолго до этого Каллахан изучал китайскую медицину и узнал из неё о меридианах – предположительных путях жизненной энергии – которые проходят через тело.

Он вспомнил, что акупунктуристы утверждают, что на скуле есть точка, которая касается меридиана желудка. Поэтому он попросил свою пациентку прикоснуться к этой точке в надежде уменьшить боль в животе.

Каким-то чудом боль полностью исчезла. Но на этом дело не закончилось – вместе с болью полностью исчезла и фобия. Пациентка подбежала к бассейну, на который она раньше не могла смотреть, запрыгнула в него и начала плескаться. Так появилась TFT.

С тех пор этот метод стали называть «постукиванием». По словам практикующих его врачей, метод можно использовать для лечения как эмоциональных, так и физических заболеваний. При эмоциональных расстройствах пациентам рекомендуется подумать о своей проблеме, а затем стимулировать те акупунктурные точки, которые порекомендует обученный специалист по TFT.

Хотя на веб-сайте утверждается, что успех бывает в 75-97 процентах всех случаев, никаких конкретных исследований не проводилось.

9. Магнитная терапия

Нам всем знакомы эти магнитные браслеты, которые можно купить в любой аптеке и про которые утверждают, что они излечивают от болей в спине, головной боли и вообще всего, что вас беспокоит. Существует много объяснений того, каким образом воздействует магнитотерапия. Некоторые продавцы утверждают, что магнитное поле влияет на вашу энергию ци (жизненную силу).

Другие говорят, что из-за наличия в гемоглобине железа, магнит притягивает больше крови к больной области. Учитывая, что содержащееся в гемоглобине железо не является ферромагнитным, это утверждение кажется немного натянутым. (Вы можете проверить это, поднеся магнит к собственной крови. Поверьте нам, ничего не произойдёт.) На сегодняшний день ни одно научное исследование не нашло никаких подтверждений ни одной из этих теорий.

Среди предметов продажи, связанных с магнитной терапией, встречаются браслеты, кольца, стельки для обуви и магнитные матрасы. Появилась даже магнитная вода. Утверждают, что вода, подвергнутая воздействию магнитного поля, становится «мягкой и легко усваивается», то есть в вас будет в три раза больше воды! Как ни удивительно, никаких ссылок на научные исследования в пользу этой теории не прилагается.

8. Десенсибилизация и переработка движением глаз

Десенсибилизация и переработка движением глаз (ДПДГ) – это метод психотерапии, целью которого является снижение негативных чувств и переживаний, связанных с травмирующими воспоминаниями. В основном он используется при лечении посттравматических стрессовых расстройств.

Сеанс терапия начинается с того, что нужно сконцентрироваться на воспоминаниях о травматическом событии, фокусируя взгляд на пальце терапевта, который будет двигаться вперёд и назад. В течение нескольких сеансов пациентов спрашивают об ассоциативной информации, возникающей во время процедуры. Новый материал обычно становится фокусом следующей сессии. Лечение направлено на то, чтобы помочь пациенту идентифицировать визуальные образы, связанные с травматическими воспоминаниями, свой негативный опыт и связанные с этим телесные ощущения и эмоции. Было проведено много исследований для оценки эффективности этой терапии, но результаты получились разными.

Одна из распространённых теорий заключается в том, что ДПДГ действительно эффективен, но дело не в движении глаз пациента. Возможно, что помогают более традиционные методы, которые используются при ДПДГ в качестве вспомогательных.

7. Румпология – гадание на ягодицах

Да, это именно так. Румпология – искусство чтения прошлого человека и его будущего по линиям, трещинам, углублениям, бородавкам, родинкам и складкам на ягодицах.

Одним из главных популяризаторов этого метода является Жаклин Сталлоне. Да, это та самая мама Сильвестра Сталлоне. На её веб-сайте говорится, что это старинный метод гадания, практиковавшийся ещё в древнем Вавилоне, Греции, Индии и Риме. Левая ягодица говорит о прошлом и связана с правым полушарием мозга, а правая ягодица даёт представление о будущем и левой части мозга.

6. Свеча в ухе

Мы начнём с отказа от ответственности. Пожалуйста, не пытайтесь вставлять свечки себе в уши. Не делайте этого!

Свеча в ухе. По существу, вам следует просто лечь на бок, и вставить себе в ухо полую изнутри 25-сантиметровую свечу, после чего поджечь её на 15 минут. Зачем?

Предполагается, что при горении во внутреннюю полость свечи всасывается воздух, и это вытягивает воск и другие отложения из ушных каналов. После сеанса свечу можно разрезать и посмотреть, чего она там насосала.

Однако скептики попробовали поджечь такие же свечи, не вставляя их в уши. Когда их затем вскрыли, то обнаружили внутри точно такие же потёки. Анализ показал, что они состояли из расплавленного воска самой свечи.

Поклонники метода считают, что все полости в голове связаны между собой, поэтому чистка ушей способствует ясности мыслей. Но это категорически неверно. В голове есть твёрдые перегородки, например, барабанная перепонка. У слухового канала нет никаких других отверстий вообще. И если из уха высасывать воздух с усилием, необходимым для вытягивания воска, то лопнет барабанная перепонка.

5. Гуа-Ша

Гуа-ша («соскабливание всего плохого») заключается в очищении кожи плоской щитовидной пластиной. Кожу скребут попеременно сильными и слабыми движениями, что, как говорят, стимулирует кровообращение и увеличивают приток крови к целевой области.

Гуа-ша предназначен для разрушения застоев в каналах энергии ци и возобновления движения в них, уменьшения воспалений и хронической боли. Будьте готовы к некоторым впечатляющим боевым ранениям от этой терапии. Пациенты нередко остаются с внушительными синяками и даже кровоподтёками на коже.

Конечно, может показаться странным, что для уменьшения боли нужно кому-то заплатить за свои синяки и царапины. Доказательств эффективности гуа-ша в настоящее время нет.

Тем не менее, если вы всё-таки решитесь на это, предусмотрите все риски. Повреждение кожи несёт в себе опасность заражения. Если вас расцарапали до крови, возможно, что ранее то же самое было с другими. Будьте осторожны с этой терапией и перед началом лечения убедитесь, что используется только стерилизованное оборудование.

4. Краниосакральная терапия

Краниосакральная терапия (КСТ) предполагает лёгкие нажатия пальцев доктора на определённые точки неподвижно зафиксированных головы и крестца пациента. Считается, что эти со стороны незаметные манипуляции меняют давление и циркуляцию спинномозговой жидкости, которая окружает головной и спинной мозг.

Джон Апледжер, «основатель» этой терапии, утверждает, что КСТ «подстраивает» естественные ритмы различных систем организма, что помогает избавлению от многих проблем.

Есть много людей, которые скептически относятся к этому конкретному методу. Их ключевым аргументом является тот факт, что кости черепа не могут физически смещаться настолько, чтобы это могло оказать влияние на давление или циркуляцию спинномозговой жидкости.

3. Метопоскопия

Метопоскопия – это гадание по линиям лба, которое достигло пика своей популярности в Средние века и эпоху Возрождения. Считалось, что исследуя морщины на лбу, можно рассказать не только о прошлом и будущем человека, но и о его уме и нравственном облике.

Эта лженаука была создана математиком и астрологом XVI века Джироламо Кардано. Согласно легенде, он умер от голода в 75 лет, не сумев заработать на своих астрологических предсказаниях.

Излишне говорить, что метопоскопия в реальности ничем не обоснована.Хотя Кардано создал более 800 лицевых диаграмм, его новая наука так и не получила развития после смерти Кардано.

2. Биоритмы

Теория биоритмов предполагает, что в организме человека происходят серии повторяющихся в определённом ритме циклов, которые влияют на нашу жизнь в различных областях. Первоначально были определены три первичных цикла: 23-дневный физический цикл, 28-дневный эмоциональный цикл и 33-дневный интеллектуальный цикл. Некоторые сторонники утверждают, что установили новые, гибридные циклы.

Предположительно, в повседневной жизни эти циклы влияют на ваше самочувствие. Когда ваш физический цикл находится в зоне упадка, вы можете быть неуклюжим или менее склонным к физическим нагрузкам. Если у вас впереди спортивные состязания, которые выпадают на такой день, будет разумнее попытаться перенести их на время, близкое к пику вашего физического цикла.

Было проведено много экспериментов, чтобы установить, получит ли эта теория какие-то подтверждения. Но всесторонний обзор этих исследований показывает, что ни одно из них не дало статистически значимых результатов.

1. Цветовая терапия

Цветовая терапия основана на концепции, согласно которой поток энергии организма проходит через семь основных центров, называемых чакрами (темя, лоб, горло, сердце, солнечное сплетение, крестец и основание). Каждая из этих чакр связана с одним конкретным цветом, соответственно: фиолетовым, синим, голубым, зелёным, жёлтым, оранжевым и красным.

Практикующие цветовую терапию считают, что для здоровья и благополучия необходим баланс между этими семью областями, каждая из которых несёт ответственность за определённый аспект нашей жизни. Поэтому, если чакры являются неуравновешенными, это сказывается на физическом и психическом здоровье.

Чтобы вернуться к полному, всех цветов радуги, здоровью, цветовая терапия предлагает использовать те цвета, которых вам недостаёт. По сути, вам предлагается просто подсветка лампами определённого цвета. Вот это уже лучше! Хотя и нет никаких реальных доказательств того, что это подействует, но всё же это намного безопаснее, чем позволять кому-то соскабливать с вас кожу до крови!

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