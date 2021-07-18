4 крайне странных факта о Викторианской эпохе

Что кажется вам странным в нашей сегодняшней эпохе? Пожалуй, каждый из нас, если задумается, сможет назвать пару пунктов. Но еще более странными нам порой кажутся некоторые особенности прошлых веков. Сегодня наш разговор пойдет о Викторианской эпохе.

Вы узнаете, почему все думали, что в обморок женщина падает от эмоционального возбуждения, как купание не считалось полезным, а не есть было модным.

Надо поголодать и попасть в газеты

Примерно таким явно вредным лозунгом можно описать модное движение викторианского времени под названием «постящиеся девушки». То есть, официально, конечно, такой субкультуры не существовало, но немало девиц пытались создать себе репутацию, питающихся исключительно воздухом. По крайней мере, на публике такие молодые особы не ели, не пили. Поддерживал их в этом странном стремлении постоянный интерес газет к подобным «героиням». Например, известность в те времена приобрела некая Молли Фэнчер, которая прожила без еды якобы 14 лет. Почему-то эта мода совершенно не учитывала требования здоровья и здравого смысла. Впрочем, может, на то она и мода.



Молли Фэнчер в постели

Черный цвет был актуальным из-за экологии

Мы уже однажды писали о природе черного цвета и его истории.

Но в викторианские времена лондонцы носили одежду этого цвета по причине загрязнения окружающей среды. Знаменитый «лондонский» туман существовал и тогда, помимо него никаких официально утвержденных нормативов по выбросам с заводов и фабрик не существовало. Так что воздух был порядочно загрязнен, да еще и имели место частые пожары. Как вы понимаете, черный цвет в такой ситуации был как нельзя более практичным и «носким». И если французы в предпочтении этого оттенка делали акцент скорее на элегантность, то британцы делали это больше с целью экономии.

Черный цвет в одежде преобладал долгое время

Обмороки и романтика

В многочисленных романах прошлого, а также фильмах о минувших эпохах нередко встречается эпизод, где героиня, находясь на пике эмоционального возбуждения, элегантно падает в обморок. Попутно, правда, ее чаще всего подхватывает услужливый кавалер, либо тот, кто по сюжету таковым стать наоборот не может. Откуда взялся этот стереотип? Оказывается, он родом из Викторианской эпохи. Тонкая талия была предметом гордости женщин, и для ее создания безжалостно затягивались в плотный корсет. Постоянное сдавливание тела ухудшало кровоснабжение и явно затрудняло дыхание. Как результат, когда сердце от волнения начинало биться чаще, естественной была потеря сознания. Потом, правда, даже когда корсет канул наконец в небытие, стереотип сохранился.





При таком утягивании талии вовсе немудрено упасть в обморок

Купаться не очень-то и полезно

Такое убеждение было на удивление живучим, хотя противоречит логике. Отметим, что представители аристократии в те времена уже имели собственные ванны и нежились в них хотя бы несколько раз в месяц. Хотя «нежились», пожалуй, не слишком подходящее слово. Температура воды была не слишком высокой, а в воду добавляли отруби — для «здоровья». Врачи к тому времени уже считали подобные процедуры полезными для тела. А вот простые люди купались исключительно редко, так что антисанитария была обычным делом.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2247864119066888360/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Мир стоит на пороге войны с Пришельцами? https://otari.mirtesen.ru/blog/43009838561/

Древние артефакты: тайна «генетического диска» https://otari.mirtesen.ru/blog/43649493804/

Что форма бровей может рассказать о вашем характере? https://otari.mirtesen.ru/blog/43192033043/