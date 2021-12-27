Тайная трагедия: как целый советский город был уничтожен за несколько мгновений.                                         

История СССР скрывает множество трагедий. Многим из которых правительство пыталось не придавать огласку. Так произошло и с трагедией небольшого городка на Сахалине – Северо-Курильск.

Поговорим о местоположении самого города. Город расположился на острове Парамушир, на котором располагаются около 20-и вулканов, 5 из которых могут представлять угрозу. Один из вулканов находится на расстоянии всего 7 км от города и он регулярно напоминает о себе, выбрасывая в атмосферу пепел, серу и другие газы. Вот только причиной катастрофы стали далеко не вулканы.

Ценами направляющееся в сторону города.

Рано утром, когда большая часть людей еще спит, в Тихом океане произошло сильное землетрясение (магнитудой примерно 8-8.5 баллов), которое спровоцировало огромное цунами, направившееся в сторону города.

Эксперты говорят, что высота волн, которые дошли до суши достигала 17 метров! Волны, размером с пятиэтажку обрушились на город. А дальше происходил сущий ад, цунами крушило все, что встречалось на его пути. Рыбацкие судна, что стояли в гавани были выброшены на город. Волна снесла и затопила почти все строения города. И буквально за считаные минуты цунами почти полностью снесло весь Северо-Курильск.

Официальная статистика говорит о 2236 погибших, но это только те, кого удалось найти и опознать. Настоящее число жертв до сих пор остается загадкой. Большинство жертв погибла либо от удара волны, либо от обломков кораблей и зданий. Многие тела затянуло в море и прибило на сушу спустя несколько дней.

Северо-Курильск после катастрофы.

После катастрофы власти решили не восстанавливать пострадавшие поселки, которые располагались рядом с городом. Поэтому Северо-Курильск сейчас единственный город, который остался на острове Парамушир.

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