Спор из-за шеи красавицы

Взглянув на девушку, король скривился. «Нужно покороче», - произнес он. Но Йозеф Карл настаивал: все сделано в лучшем виде. И красавица выглядит просто бесподобно. Когда государь напомнил, что именно он оплачивает работу (и даже слишком щедро), художнику пришлось уступить. Спорная шея не стоила того, чтобы потерять выгодный заказ.

Первый портрет Августы

Как известно, у человека имеется всего 7 шейных позвонков. Но, глядя на Августу Штробль, можно было подумать, что у неё их несколько больше. Баварская красавица стала обладательницей изящной лебединой шеи. Учитывая, что в моде были платья, открывающие плечи, Августа на любом торжестве могла продемонстрировать эту свою особенность. И вызывала восхищенные взгляды! Одни сравнивали её с античной статуей, другим она напоминала музу Боттичелли… Отец, главный счетовод короля Людвига I, был доволен: есть шанс, что очаровательная дочь сделает хорошую партию.

Баварский король славился своим особым отношением к красоте. Он ценил ярких женщин. Оказывал им знаки внимания, дарил подарки, а самых удивительных красавиц просил посетить придворного живописца, Йозефа Карла Штилера. Тот писал изумительные женские портреты, которые пополняли королевскую коллекцию.

Людвиг I однажды изрёк:

«Я хочу собрать галерею образов, которые станут прославлять в веках. Меня не интересует знатность. Пусть это будут портреты самых разных женщин. Единственное, что будет их объединять – это безукоризненная красота».

Йозев Карл Штилер

Дочь бухгалтера, выросшая подле дворца, Августа Штробль тоже удостоилась редкой чести. В конце осени 1826 года, когда девушке исполнилось девятнадцать лет, её пригласили в мастерскую художника. К Рождеству работа была завершена, и Штилер, абсолютно уверенный в своей победе, принёс полотно к государю.

Но Людвиг скривился. Та самая длинная шея Августы, которой пели дифирамбы в Мюнхене, на картине выглядела… нарочитой. Неестественной! Казалось, что художник, следуя какому-то собственному замыслу, намеренно исказил пропорции. Заикнувшись об этом, король услышал горячие возражения мастера: нет-нет, он сделал в точности, как было на самом деле! В любой момент можно пригласить фрёйлен Штробль и сравнить оригинал с полотном.

«Пригласите», - согласился Людвиг Баварский.

Мюнхенская резиденция короля

Следующим утром король, художник, королева Тереза Шарлотта и старший принц Максимилиан придирчиво разглядывали портрет Августы. Оригинал, потупив взор, стоял поблизости. Девушке её собственное изображение показалось таким реальным, что она даже вскрикнула – казалось, картина вот-вот заговорит. Она была как живая, почти тёплая на ощупь. И удивительно красивая! Августа не решалась признаться, что Йозеф Карл её чуть-чуть приукрасил.

И хотя все вокруг твердили, что Штилер в точности выполнил заказ, король был непреклонен: шею нужно укоротить. Настоящая Августа, конечно, хороша. Но её воплощение на холсте будут обязательно критиковать! Дескать, не бывает такой длинной шеи! А потом подвергнут сомнению все прочие картины в королевской галерее. И тогда пойдут разговоры, что Людвиг I окружил себя подделками. Нет, такого допустить нельзя...

Вздыхая, Штилер согласился, что в словах короля есть рациональное зерно. Это он видел Августу вживую, а другим ничего не докажешь. Да ещё столетия спустя! И потому он взял слово с юной Штробль, что она снова посетит его мастерскую. Вторая картина была закончена в январе 1827 года - мастер работал быстро.

И теперь государь довольно улыбался. Штилер попросил Августу сесть чуть по-другому. Вдобавок, её шею украсила массивная золотая цепь, которая слегка отвлекала внимание. И лебединую особенность прекрасной юной особы все-таки сократили.

Король отблагодарил Августу, что пошла навстречу его капризу. Он добавил к её приданому изрядную сумму, и в 1831 году девушка вышла замуж по любви – за королевского лесника, Гильбера фон Эргольдсбаха. У пары родились пятеро детей, и в красивом двухэтажном доме этой семьи на видном месте долгое время висел тот самый первый портрет Августы. Впоследствии потомки продали эту картину, и она ещё не раз меняла владельцев, пока в 1976 году не обосновалась в Мюнхенской резиденции, где она, собственно, и "появилась на свет". А второй, «одобренный» портрет, так и остался у короля.

Известно, что Людвиг неоднократно приезжал в гости к лесничему, и даже выступил крёстным одного из детей. Августы не стало в 1871 году. Её прекрасная спорная шея, согласно её последней просьбе, была укутана в тончайший шёлковый платок с маленькой серебряной брошью в виде лебедя. То был свадебный подарок от художника.

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