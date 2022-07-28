Как король без лица и поражений стал героем Иерусалимского королевства?

Балдуин IV в фильме Царство небесное Биография Балдуина IV — того, как воля человека может оказаться сильнее любых препятствий. Его судьба сложилась так, что все было против молодого принца. Но это не помешало ему стать королем, победителем и национальным героем. Что же такого удивительного было в истории правителя Иерусалимского королевства? Почему юноше пришлось действовать наперекор всему — болезни, церкви, врагам? Как король без лица стал национальным героем и примером для подражания? Гроб при жизни Тысячу лет назад в результате Крестовых походов европейские рыцари основали несколько государств на Ближнем Востоке. Так французы создали Иерусалимское королевство, в которое устремлялись паломники со всей Европы. Лепрозорий в Греции

Бичом того времени были заразные болезни. Одной из них стала проказа, которую также называли лепрой или финикийской болезнью. Человеку ничем не могли помочь. Заболевших ссылали на острова или в изолированные места — лепрозории. Но перед этим по решению церкви их отпевали и формально объявляли умершими. Принц без боли В таких условиях и появился на свет в Иерусалимском королевстве единственный сын наследника престола Амори. Мальчика назвали Балдуином. Когда он подрос, его стал обучать хронист Гийом Тирский. Все вокруг восхищались юным принцем — ведь он мужественно терпел боль, не плакал и не жаловался ни при падении с лошади, ни во время тренировок на мечах. Но Гийом Тирский Все вокруг восхищались юным принцем — ведь он мужественно терпел боль, не плакал и не жаловался ни при падении с лошади, ни во время тренировок на мечах. Но Гийом Тирский понял , что дело не в мужестве — мальчик просто почти не чувствовал боли. К сожалению, это было первым признаком проказы. Гийом Тирский осматривает руки Балдуина Разразился скандал — было немыслимо оставить наследником прокаженного. Но Амори, любивший своего сына, всеми средствами старался защитить его. Отец категорически отказался отправлять сына в лепрозорий. Он привлек на свою сторону знающих людей из ордена Святого Лазаря, монахи которого первыми взялись ухаживать за прокаженными. Специалисты ордена поклялись перед судом, что при соблюдении ряда мер риск, что принц кого-то заразит, можно свести к нулю. Церковный суд согласился признать прокаженного наследником престола, но предписал ему всю жизнь носить маску, плотную непроницаемую одежду и перчатки, а также держать дистанцию с людьми. К слову, монахи из ордена Святого Лазаря оказались правы — за всю жизнь Балдуина в его окружении проказой никто не заболел. Король без лица В 13 прокаженному юноше пришлось взойти на престол — отец умер. Балдуин на троне