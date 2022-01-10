Головоломка: романтическое путешествие

Мистер и миссис Клайд отправились в путешествие в горы. Но уже через два дня мистер Клайд вернулся домой один. Он пошел в полицию и рассказал детективу, что во время восхождения миссис Клайд разбилась насмерть.

На следующий день детектив Стивенс пошел домой к мистеру Клайду и арестовал его за убийство жены. Клайд признался в совершении преступления, только спросил, как детектив узнал, что он убийца. Стивенс сказал, что утром ему позвонил туристический агент и кое-что сообщил.

Что поведал детективу туристический агент?